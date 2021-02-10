Компания Samsung представила новую лимитированную версию Galaxy Watch 6 Classic PXG Edition для любителей гольфа

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Снова эксклюзив

В этом году компания Samsung лидер по выпуску лимитированных версий своих девайсов: Galaxy Watch 6 Thom Browne Edition, Galaxy Watch Golf Edition, Galaxy Watch6 Classic Astro Edition.

В этот раз корейский технологический гигант представил модель Galaxy Watch 6 Classic PXG Edition. Это не в первый раз, когда Samsung объединяется с Parsons Xtreme Golf (PXG), ранее они сотрудничали в 2021 году над серией Galaxy Watch 4.

Galaxy Watch 6 Classic PXG Edition, как и его предшественники, создан специально для любителей гольфа. Несколько месяцев назад компания уже выпускала похожую версию Galaxy Watch Golf Editions для Южной Кореи. Компания Samsung пошла еще дальше, предварительно установив на эти специальные часы приложение Smart Caddy – надежного спутника гольфиста. Но это еще не все: в комплект входят шесть мячей для гольфа и стильный чехол для переноски, чтобы обеспечить гольфистов всем необходимым для игры.

В сфере стиля Samsung не разочаровывает. Часы поставляются с двумя специальными ремешками и двумя дополнительными циферблатами, которые добавляют нотку роскоши к вашему наряду для игры в гольф.

Функционально Galaxy Watch6 Classic PXG Edition остается идентичным своему обычному аналогу, предлагая все функции и характеристики, которые вы ожидаете от этой серии.

Samsung выпустила эту специальную версию эксклюзивно в Южной Корее. Цена составляет 869 000 вон (~655 долларов США) за 43-миллиметровый вариант и 899 000 вон (~678 долларов США) за 47-миллиметровую модель. Что касается глобальной доступности, Samsung пока сохраняет молчание.

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Источник: sammyfans