Илон Маск "ворует" деньги! Twitter запускает уровень Premium Plus, который стоит не менее $16 в месяц

105

Хочешь без рекламы – плати!

После того, как компания X (ранее Twitter) начала тестировать подписку стоимостью 1 доллар в год для новых пользователей в некоторых странах, она объявила на выходных, что решила запустить еще более дорогой уровень, чем предусматривающий верификацию пользователей на платформе.

Пытаясь остановить глубокое падение своих доходов до абсурдных цифр, X запускает уровень Premium Plus, который стоит не менее $16 в месяц. Эту информацию подтвердил аккаунт X Premium, а также подробности о преимуществах, которые получат те, кто готов за него заплатить.







Для начала Premium Plus полностью удалит рекламу со вкладок "Для вас" и "Подписанные". Что еще более важно, X обещает предложить подписчикам Premium Plus наибольший прирост за их ответы по сравнению с другими премиум-уровнями или непроверенными пользователями.

Наконец, X говорит, что подписчики Premium Plus получат доступ к полному набору инструментов для создателей. Все эти преимущества уже доступны для оформивших подписку на Premium Plus в Интернете. Пока невозможно оформить подписку на Premium Plus на мобильных устройствах, но, вероятно, эта возможность будет добавлена в ближайшее время.

Сейчас X имеет три разных плана подписки: Базовый, Премиум и Премиум Плюс. Самый дешевый уровень стоит $3 в месяц, тогда как Премиум и Премиум Плюс сейчас доступны за $11 и $16 соответственно. Чтобы узнать больше о преимуществах каждого из этих уровней, посетите специальную страницу X.

Интересно, кто действительно будет платить за соцсеть, которая роет себе могилу?

Источник: tech.hindustantimes