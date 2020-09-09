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Microsoft начала работу над новым бюджетным ноутбуком с неплохим железом

09.09.2020 363 0

Microsoft готова расширить линейку ноутбуков Surface новым бюджетным решением.

 

Microsoft Surface ноутбук

 

Согласно внутренним источникам, Microsoft собирается представить новый бюджетный 12,5-дюймовый ноутбук и, похоже, новинка должна предложить адекватный ценник, примерно от $500 до $600. По слухам, новый лэптоп заполнит промежуток между планшетом-трансформером Surface Go и ноутбуком Surface Laptop.

 

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Сам ноутбук будет использовать процессор Intel Core i5 10-го поколения в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Судя по ценнику, можно предположить, что процессор будет из серии маломощных чипов с буквенным индексом Y.

 

Ноутбук Microsoft

 

Система будет работать под Windows 10 в облегченном режиме: будет доступны только приложения в Microsoft Store и браузер Edge. Но это очевидно - ноутбук будет позиционироваться для школьников и студентов, здесь важнее стабильность работы. Так или иначе, другие бюджетные устройства Surface показывали достаточный уровень производительности, чтобы не чувствовать себя обделенным хотя бы на уровне браузинга и просмотра фильмов.

 

Источники утверждают, что устройство имеет кодовое название «Sparti». Как и обычно с продукцией линейки Surface, Microsoft должны создать качественный и удобный в пользовании продукт. По слухам, компания не забыла про легкость и портативность устройства.

 

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Скорее всего, новое устройство начнет продаваться вместе с другими продуктами Surface в октябре этого года. 

 

Ноутбук Microsoft в действии

 

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Источник: Windows Central﻿

 

Microsoft Surface
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 09.09.2020

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Microsoft начала работу над новым бюджетным ноутбуком с неплохим железом