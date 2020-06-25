Microsoft не готова адаптировать Windows для работы на Mac с ARM‑процессорами

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Есть те, кто считает, что на WWDC 2020 компания Apple не показала ничего действительного нового. Мы увидели функции, которые так или иначе копируют те, что есть в Android, появилась «рукомойка» в смарт-часах, и компания воодушевила гиков предстоящим выходом ARM-маков. Но именно ARM-технология весьма перспективная и может открыть для компании новые горизонты.

На переход на использование собственных процессоров в компьютерах Apple отводит себе два года. Это время необходимо ей и сторонним разработчикам для адаптации софта. Но далеко не все разделяют новую инициативу Apple и готовы ее подхватить.

Как оказалось, Microsoft на данный момент не определилась с тем, будет ли она адаптировать Windows для работы с новыми процессорами Apple Silicon. В своем интервью изданию The Verge представители Microsoft заявили:

«Microsoft лицензирует Windows 10 для ARM только для OEM-производителей. Это главное условие, которому мы следуем. К сожалению, сейчас мы не можем сказать что-то конкретное о запуске Windows на Mac, работающих на базе ARM-процессоров».

Они недвусмысленно дали понять, что для того, чтобы Windows заработал на Mac, концерну из Купертино необходимо будет получить соответствующую лицензию у Microsoft. Но маловероятно, что Apple захочет заручаться одобрением на запуск конкурирующей операционной системы на своих компьютерах. Но даже если такое случится, выдача такой лицензии противоречит политики Microsoft и нет предпосылок, что она захочет что-то менять в устоявшихся правилах лицензирования.

В числе пострадавших могут оказаться пользователи, которые идут на то, что устанавливают на Mac операционную систему Windows через Boot Camp. Это позволяет расширять функционал и возможности компьютера, ведь ОС от Microsoft предлагает целый ряд функций и приложений, недоступные в macOS. Но с переходом Mac на ARM-процессоры они утратят возможность пользоваться утилитой Boot Camp, позволяющей запускать Windows на «яблочных» компьютерах. Правда, процент тех, кто устанавливает Windows на Mac невысок, поэтому вряд ли стороны будут искать компромисс в этом вопросе.

Источник: theverge