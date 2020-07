Microsoft решила завершить производство нескольких версий Xbox One

263

В связи с появлением нового поколения игровых консолей, компания Microsoft приняла довольно неожиданное решение о прекращении производства Xbox One X и Xbox One S All Digital Edition. Понятно, что это нормальная практика – прекращать производство старой продукции. Но тут такое дело, что Microsoft решила «закрыть лавочку» еще до того, как начнется продажа нового поколения.





В сегодняшнем заявлении для издания The Verge Microsoft сказала: «По мере того, как мы движемся в будущее с Xbox Series X, мы делаем естественный шаг - останавливаем производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition». Имейте в виду, это еще не конец всей линейки Xbox One, так как Microsoft собирается продолжать производство и продажу Xbox One S, своей основной игровой консоли на данный момент.

В The Verge отмечают, что решение компании Microsoft о прекращении выпуска этих консолей было принято после долгого периода нехватки игрового оборудования. Консоли от Sony, Microsoft и Nintendo было труднее приобрести во время пика пандемии COVID-19 не только из-за того, что производство было остановлено на некоторое время, но и из-за того, что заметно увеличился спрос.







Похоже, что Microsoft и так планировала принять данное решение в ближайшем будущем, но в конечном итоге пришлось действовать быстрее. Microsoft говорит, что геймеры, желающие купить Xbox One X или Xbox One S All-Digital Edition несколько недель еще будут иметь доступ к оставшимся экземплярам консоли, но, скорее всего, запасов гораздо больше. Так что можно не торопиться с покупкой.

