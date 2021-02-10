65

Привет, друзья! Недавно мы рассказывали оТОП лучших бюджетников смартфонов , а сегодня подготовили крутую подборку из субфлагманов. Это будут самые интересные модели из среднебюджетного сегмента, стоимость которых варьируется в пределах 350-450 долларов. Такие девайсы можно отнести к «золотой середине» – и стоят доступно, и предлагают отличные характеристики. Некоторые смартфоны из этой ценовой категории даже лучше флагманов. Вы готовы? Тогда начинаем.

Google Pixel 6A

Открывает нашу сегодняшнюю подборку младший флагман от компании Google – Pixel 6A. Упор в смартфонах Google сделан на стабильности работы, крутых камерах и долгой поддержке от производителя. Более того, Pixel 6A – это по-настоящему компактный телефон, и это порадует многих пользователей. Ведь такие модели уже практически не встречаются на технологическом рынке.

Pixel 6A может похвастаться 6,1-дюймовым OLED-экраном разрешением 1080х2400 точек. К минусам следует отнести частоту обновления 60 Гц и высокий уровень ШИМа. А вот из преимуществ заявлена влагозащита по стандарту IP67. Корпус пластиковый, но рамки изготовлены из алюминия. Переднюю панель защищает закаленное стекло Gorilla Glass 3

Процессор – вот главная фишка Pixel 6A. В телефоне установлен 5-нанометровый Google Tensor. Это уже не супер новый чип, но он по-прежнему рвет на куски большинство других среднебюджетных процессоров. Представлена только одна модификация – 6/128 ГБ. Карта памяти не поддерживается, поэтому такого объема ПЗУ может не хватить при активном использовании смартфона.

Из Pixel 6A работает под управлением Android 12, но сразу обновляется до Android 13. Производитель будет обновлять эту модель в течение 5 лет. Круто, не правда ли?

Камеры тоже не подвели. Телефон фотографирует отлично благодаря 12-мегапиксельному главному и 12-мегапиксельному сверхширокоугольному сенсору. Запись видео на основную камеру осуществляется в максимальном разрешении 4K@60fps. Фронтальная камера на 8 Мп тоже показывает достойный результат.

Емкость аккумулятора Pixel 6A составляет 4410 мАч. Одного заряда хватит на день работы. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт, и это довольно мало. Цена на смартфон в нашей стране стартует от 13099 грн.

Oppo Reno8 T

Далее следует смартфон уже от китайского бренда. Oppo Reno8 T тоже может похвастаться стабильным функционированием и качественным ПО, и характеристики более сбалансированы по сравнению с Pixel 6A.

По современным меркам телефон довольно небольшой– диагональ AMOLED-экрана составляет 6,43 дюйма. Разрешение – Full HD+, частота обновления – 90 Гц. Пиковая яркость достигает 800 нит. Девайс полностью выполнен из пластика. Экран защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5, а вот влагозащита отсутствует.

Oppo Reno8 T получил процессор Mediatek Helio G99, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Этот чип слабее Google Tensor, но все равно его производительности достаточно для всех сценариев работы. Из модификаций памяти можно выбрать 8/128 или 8/256 ГБ.

Телефон поставляется с установленным Android 13 и фирменной прошивкой ColorOS 13. Несколько лет обновления обеспечены.

В плане фото- и видеосъемки Oppo Reno8 T – настоящий красавец. 100-мегапиксельная основная камера выдает отличные снимки как днем, так и ночью. Есть два дополнительных модуля по 2 Мп, но они стоят просто для отметки. Видео пишет в максимальном качестве 1080p@30fps, что довольно немного по сравнению с Pixel 6A. Фронталка на 32 Мп.

Емкость батареи составляет 5000 мАч. При умеренном использовании можно рассчитывать до двух дней автономной работы. В Украине Oppo Reno8 T на 8/128 ГБ можно приобрести за 14 999 грн.

Poco X4 GT

Конечно, ни одна подборка не обходится без смартфонов Poco. Этот бренд умеет выпускать "ТОП за свои деньги", хоть и не всегда. В среднебюджетном сегменте одним из самых лучших телефонов является Poco X4 GT. Модель снабжена крутым IPS-экраном и мощным процессором. Диагональ дисплея составляет 6,6 дюймов, частота обновления – 144 Гц, разрешение – Full HD+. Уровень яркости достигает 650 нит.

Да, это не AMOLED-матрица, но качество IPS-экрана отличное. Poco X4 GT особенно подойдет тем, кто не любит АМОЛЕД. Подробное сравнение AMOLED и IPS вы можете найти в этой статье. "Сердцем" Poco X4 GT является производительный чип Mediatek Dimensity 8100. Он существенно превосходит Helio G99 в Oppo Reno8 T. Так что Poco X4 GT спокойно можно назвать игровым девайсом.

Есть две версии – 8/128 и 8/256 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 12 и оболочки MIUI 13 для Poco. Обновление до Android 13 обеспечено.

По камерам Poco X4 GT тоже хорош: есть основной сенсор на 64 Мп, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Основная камера днем фотографирует хорошо, но при плохом освещении возможны определенные проблемы. Сверхшироугольный объектив со своей задачей справляется на тройку, а макро вообще не хочется комментировать. Видео пишет в максимальном разрешении 4K@30fps. Оптическая стабилизация отсутствует.

Фронтальная камера на 16 Мп не делает ничего особенного. Фотки неплохого качества, но лицо получается немного размытым и плоским. Батарея идет на 5080 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки, полностью восстанавливающей заряд телефона за 46 минут.

Цена на Poco X4 GT стартует с 13 200 грн. Если вас заинтересовал этот смартфон, в отдельном материале можно ознакомиться с его подробным обзором.

Xiaomi 12 Lite

Далее на очереди младший флагман из основной линейки Xiaomi. Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Задняя панель изготовлена из стекла. Дисплей покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Защита от влаги не заявлена.

Под капотом у Xiaomi 12 Lite установлен 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Он гораздо слабее Mediatek Dimensity 8100 у Poco X4 GT, но с повседневными задачами и даже требовательными играми Snapdragon 778G 5G справляется неплохо. На выбор предоставляются версии с 6/128 ГБ, 8/128 и 8/256 ГБ. Работает аппарат на Android 12 с MIUI 13.

Основная камера имеет главный 108-мегапиксельный модуль, 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макро. Снимки на основной сенсор отличные, с приятной цветопередачей и хорошей детализацией. Сверхшироугольный датчик средний, как и в других смартфонах этого класса. Записывать видео вы можете в качестве 4K@30fps. 32-мегапиксельная фронталка отлично подойдет для соцсетей.

Емкость батареи Xiaomi 12 Lite составляет 4300 мАч. Мощная 67-ваттная зарядка подпитывает аккумулятор до 50% всего за 15 минут. По цене Xiaomi 12 Lite почти не отличается от своих конкурентов: модификация на 6/128 ГБ предлагается за 14 999 грн.

Realme 10 Pro+

Подборка не могла обойтись и без крутого смартфона от realme. Из среднего ценового сегмента следует уделить внимание realme 10 Pro Plus. Телефон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 на 2412 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Процессор Mediatek Dimensity 1080 без проблем справляется со всеми задачами. Он получше, чем Qualcomm Snapdragon 778G 5G в Xiaomi 12 Lite, но разница минимальна и заключается в основном в производительности графического чипа. Компания выпустила большое количество модификаций: 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Но в нашей стране доступны только некоторые версии.

Основная 108-мегапиксельная камера показывает отличные результаты и при дневной, и при ночной съемке. А вот 8-мегапиксельный ультраширик таких восторгов уже не вызывает – снимки получаются среднего качества, особенно при недостатке освещения. Да и макрообъектив на 2 Мп никакой пользы не несет.

Realme 10 Pro+ пишет видео на основную камеру с разрешением 4K@30fps. Селфи на фронтальную 16-мегапиксельную камеру получаются хорошими, с естественным оттенком кожи и отличной детализацией. Нет эффекта плоского лица, как это бывает у Xiaomi.

Емкость батареи realme 10 Pro Plus – 5000 мАч. Поддерживается 67-ваттная зарядка. Здесь все стандартно: рассчитывайте до двух дней автономной работы, а на заполнение заряда уходит около 40 минут. Примерная стоимость смартфона составляет 14 тысяч грн. С полным обзором realme 10 Pro+ вы можете ознакомиться здесь.

Poco F4

Еще одна крутая модель от Poco, но уже из другой линейки. Характеристики этого аппарата точно заслуживают вашего внимания. Диагональ AMOLED-экрана составляет 6,67 дюймов при частоте обновления 120 Гц и пиковой яркости 1300 нит. Присутствует небольшая влагозащита по стандарту IP53, а на экране есть стекло Gorilla Glass 5. Задняя панель выполнена из стекла.

На борту Poco F4 установлен чип Qualcomm Snapdragon 870 5G. Чтобы вам было понятнее, мы сравнили его с Mediatek Dimensity 1080, установленным в предыдущей модели realme 10 Pro+. И да, Snapdragon 870 5G показывает себя с лучшей стороны: он более мощный и подойдет для ресурсоемких игр.

Из коробки смартфон работает на базе Android 12, но уже доступно обновление Android 13 с прошивкой MIUI 14.2 for Poco. Выбор модификаций впечатляет: 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Но опять же в наших интернет магазинах можно найти не все.

Poco F4 вполне достойно фотографирует. Камера оснащена стандартным комплектом модулей: главный на 64 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп и макро на 2 Мп. Даже ночью можно добиться качественных снимков. Запись видео производится в максимальном качестве 4K@60fps, тогда как у большинства конкурентов частота кадров всего 30 fps. Есть и оптическая стабилизация, являющаяся еще одним важным плюсом. 20-мегапиксельная фронталка тоже неплохая.

С автономностью все по классике жанра: емкость 4500 мАч и 67-ваттная быстрая зарядка. В Украине версия на 6/128 ГБ продается за 13 999 грн, а 8/256 ГБ - за 15 999 грн.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

И последующий телефон тоже будет от Xiaomi. Да-да, в среднем классе у этого бренда множество интересных моделей. Из двенадцатой линейки Redmi выделяется девайс именно с приставкой «Pro Plus». 6,67-дюймовый OLED-экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, разрешение FHD+ и пиковую яркость 900 нит. Есть влагозащита IP53. Корпус аппарата изготовлен из стекла.

В Redmi Note 12 Pro+ установлен процессор Mediatek Dimensity 1080. Мы уже встречались с ним в realme 10 Pro+. Предустановлен Android 12 с MIUI 13. Модификации памяти сразу идет на 256 ГБ, а из оперативной памяти можно выбрать 8 или 12 ГБ.

Смартфон получил царскую 200-мегапиксельную камеру. Чудес она не делает, но фотки правда очень детализированы. Но и весят они достаточно. Ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп такие же, как у конкурентов. Главный объектив оснащен оптической стабилизацией. Запись видео производится в 4K@30fps. Фронталка на 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 120-ваттную зарядку. Такой мощности достаточно, чтобы зарядить смартфон до 100% всего за 20 минут. Примерная цена за базовую версию Redmi Note 12 Pro+ составляет 13 999 грн.

OnePlus Ace (10R)

И разбавим нашу подборку интересной моделью от бренда OnePlus – Ace (10 R). Это прошлогодний смартфон, который будет еще долго оставаться актуальным. OLED-экран имеет диагональ 6,7 дюймов при разрешении 1080 на 2414 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Защита от влаги не заявлена, но закаленное стекло Gorilla Glass 5 есть.

Процессор Mediatek Dimensity 8100-Max показывает отличные результаты даже в сложных сценариях работы. Данный чип практически не отличается от Dimensity 8100, который установлен в Poco X4 GT. Всего было представлено четыре модификации: 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ.

Основная 50-мегапиксельная камера фотографирует отлично. Сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль тоже неплох, чего не скажешь о 2-мегапиксельном макрообъективе. Но главное здесь – это основной сенсор и он показывает себя хорошо. Картину дополняет оптическая стабилизация. Видео вы сможете записать в 4K@/60fps.

Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч. Приятно удивляет мощность зарядки – целых 150 Вт, питающих батарею до 50% всего за 5 минут! Такое встретишь далеко не в каждом среднебюджетном аппарате. Цены на OnePlus Ace (10R) стартуют с 14 400 грн.

Вот такие интересные смартфоны представлены в среднем ценовом сегменте. Это еще не флагманы, но уже не бюджетники. Такая "золотая середина" пользуется огромной популярностью среди пользователей: и кучу денег отдавать за аппарат не надо, и насладиться отличными характеристиками можно. А какой телефон больше всего понравился вам? Напишите в комментариях.