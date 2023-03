Nothing ear (2): все подробности и цены к анонсу

68

Работа над ошибками от Nothing будет анонсирована 22 марта

Компания Nothing вошла в бизнес потребительской электроники с запуском наушников Nothing Ear(1) TWS. Уникальные с виду наушники завоевали определенную популярность, и теперь компания готова развивать это направление выпустив новые Nothing Ear (2). Устройства нового поколения дебютируют 22 марта, и пока мы ждем, мы собрали всю информацию об их цене и характеристиках.

Новые наушники получат 11,6-мм "двухкамерные" динамики, активный шумода до 40 дБ и тремя режимами работы, режим низкой задержки звука для геймеров, возможность создания профилей пользователя, одновременное подключение к двум устройствам и поддержка современного кодека LHDC 5.0.

С автономностью все очень хорошо: наушники живут до 6 часов от одного заряда и еще 30 часов вы получите с помощью кейса. Производитель заявляет, что после 10 минут зарядки кейса вы получите 8 часов работы. Также есть беспроводная зарядка Qi.

Корпус наушников защищен от воды и пыли по стандарту IP54, чехол выполнен из более ударопрочного, чем у предшественника материала, по крайней мере, так утверждает производитель. Анонс запланирован на 22 марта, а продажа начнется через 6 дней, то есть 28 марта. Nothing Ear (2) будет стоить 159 евро (168 долларов). Эта цена для европейских стран может отличаться в других регионах, скажем в Индии.

Источник: gizmochina