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Nothing ear (2): все подробности и цены к анонсу

17.03.2023 68 0

Работа над ошибками от Nothing будет анонсирована 22 марта

Компания Nothing вошла в бизнес потребительской электроники с запуском наушников Nothing Ear(1) TWS. Уникальные с виду наушники завоевали определенную популярность, и теперь компания готова развивать это направление выпустив новые Nothing Ear (2). Устройства нового поколения дебютируют 22 марта, и пока мы ждем, мы собрали всю информацию об их цене и характеристиках.

 

nothing_ear_2

 

Новые наушники получат 11,6-мм "двухкамерные" динамики, активный шумода до 40 дБ и тремя режимами работы, режим низкой задержки звука для геймеров, возможность создания профилей пользователя, одновременное подключение к двум устройствам и поддержка современного кодека LHDC 5.0.

 

nothing_ear_2

 

С автономностью все очень хорошо: наушники живут до 6 часов от одного заряда и еще 30 часов вы получите с помощью кейса. Производитель заявляет, что после 10 минут зарядки кейса вы получите 8 часов работы. Также есть беспроводная зарядка Qi.

 

 

Корпус наушников защищен от воды и пыли по стандарту IP54, чехол выполнен из более ударопрочного, чем у предшественника материала, по крайней мере, так утверждает производитель. Анонс запланирован на 22 марта, а продажа начнется через 6 дней, то есть 28 марта. Nothing Ear (2) будет стоить 159 евро (168 долларов). Эта цена для европейских стран может отличаться в других регионах, скажем в Индии.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.03.2023

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Nothing ear (2): все подробности и цены к анонсу