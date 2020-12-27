Характеристики Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ попали в сеть до презентации

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Рассекретили подробности о Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+

За несколько недель до специального мероприятия Samsung, на котором как ожидается покажут Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, издание Winfuture опубликовало характеристики первых двух моделей. Учитывая авторитет сайта, можно не сомневаться, что перед нами действительно спецификации будущих флагманов компании.

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Galaxy S21 и Galaxy S21+ во многом схожи и главные отличия будут в емкости аккумуляторов и диагонали дисплеев. Естественно, что существующие различия привели к тому, что габариты обеих моделей будут отличаться. Сообщается, что Galaxy S21 и Galaxy S21+ получат Dynamic AMOLED-дисплеи Infinity-O диагональю 6,2 и 6,7 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 нит и защищать их будет стекло Gorilla Glass Victrus.

Смартфоны будут построены на базе Exynos 2100 или Snapdragon 888 в зависимости от рынка, предложат 8 Гб оперативки, флеш-память на 128/256 Гб, фронталку на 10 Мп со светосилой f/2.2 и три датчика на задней панели 12 Мп (основная, f/1.8, OIS) + 12 Мп (сверхширик, f/2.2) + 64 Мп (телеобъектив, f/2.0, OIS).

Galaxy S21 и Galaxy S21+ оснащены портом USB Type-C, модулем NFC, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Руководить работой устройств будет фирменная оболочка One UI 3.1 на основе Android 11. Питать базовую версию серии будет батарейка емкостью 4000 мАч, которая будет скрываться внутри корпуса с габаритами 151,7х71,2х7,9 мм весом 171 грамм. Емкость аккумулятора Plus-версии составила 4800 мАч и габариты корпуса 161,4х75,6х7,8 мм, вес 202 грамма. Заявлена защита по классу IP68, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее, быстрая 25-ваттная зарядка, поддержка обратной и беспроводной зарядки.

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В Европе Galaxy S21 должен стоить 849 евро, Galaxy S21+ будут продавать за 1049 евро за версию с 128 Гб постоянной памяти, а вариант с 256 Гб обойдется в 1099 евро.

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Источник: winfuture