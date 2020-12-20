Samsung Galaxy S21 Ultra: слили характеристики уберфлагмана 2021 года

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Samsung Galaxy S21 Ultra полностью рассекречен

Если инсайдерская информация верна, то анонс семейства Samsung Galaxy S21 состоится уже 14 января, а через две недели после него стартуют его продажи. О девайсах известно многое, Galaxy S21+ даже успели показать в первом обзоре. А вот о характеристиках Galaxy S21 Ultra рассказал известный инсайдер Роланд Квандт на просторах ресурса WinFuture.

По информации источника, Galaxy S21 Ultra оснастили Infinity-O Edge AMOLED 2X дисплеем диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3200х1440 точек, который будет защищать стекло Gorilla Glass Victus.

Базироваться новинка будет на Snapdragon 888 или Exynos 2100 в тандеме с 12 Гб оперативной памяти и предложат флеш-накопитель вместимостью 128/256/512 Гб. Galaxy S21 Ultra будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 11 с фирменным интерфейсом One UI 3.0. Питать аппарат станет аккумулятор емкостью 5000 мАч, предложат быструю зарядку на 45 Вт, беспроводную и обратные зарядки. Зарядного блока в комплекте не будет, его придется докупать.

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В основу фронтальной камеры ляжет датчик на 40-мегапикселей, а на тыльной стороне установят четверную камеру с сенсорами 108 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (сверхширокоугольный) и два зум-объектива для трех- и десятикратного увеличения. Предложат в Galaxy S21 Ultra поддержку Wi-Fi 6, NFC, сетей 5G и Bluetooth 5.1. По слухам, в Европе за смартфон будут просить от 1399 евро.

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Источник: winfuture