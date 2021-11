Huawei рассчитывает обойти санкции США и нашла как

620

Huawei позволит сторонним компаниям использовать ее технологии и разработки

Белый дом предпринял меры, направленные на ограничение сотрудничества компаний с Huawei, которые заставили зарубежных производителей комплектующих, использующих американские технологии и компоненты, прекратить поставки деталей, технологий и оборудования китайской компании. Загнанная в угол Huawei пытается выжить и по данным издания Bloomberg начнет продавать лицензии на разработку и выпуск мобильных устройств сторонним компаниям.

Источник сообщает, что Huawei рассматривает возможность лицензировать свои разработки компании China Postal and Telecommunications Appliances Co. (или PTAC), которая потом сможет закупать комплектующие для их выпуска. Кроме того, есть шанс, что китайский производитель телекоммуникационного оборудования TD tech Ltd. сможет продавать под своим брендом смартфоны, разработанные Huawei. На данный момент переговоры еще идут, поэтому еще рано говорить о том, по какой схеме будет осуществляться сотрудничество.

Журналисты Bloomberg полагают, что продажа разработок сторонним компаниям позволит Huawei спасти свой бизнес. Она продолжит проектировать смартфоны, а их производством и продажами займутся другие. Но это не означает, что выпуск мобильных устройств под собственной маркой Huawei прекратит. Она будет и дальше небольшими тиражами выпускать гаджеты, и она активно ведет работы по адаптации своих мобильников для работы на чипах Qualcomm. В планах выпустить в 2022 году 30 млн трубок, которые будут созданы Huawei и компаниями-партнерами.

