Золотая середина — место хорошее, но скучное. Люди всю жизнь пытаются её найти во всех сферах. Так же это касается выбора гаджета. Все хотят адекватный ценник и топовые характеристики. Компания Xiaomi дает такой шанс пользователю и выпускает достойные модели (и не очень) за приемлемый прайс. Правда, нужно ставить памятник при жизни людям, которые на память смогут рассказать все модели Xiaomi, хотя бы и линейки Note. На прошлой неделе компания представила миру три новых смартфона. Среди них есть неплохой вариант в лице Xiaomi Redmi Note 10 Pro. А на сколько он хорош или скучный мы с вами сейчас разберемся.

Комплектация на уровне





Компания поставляет Redmi Note 10 pro в трех цветовых решениях это серый, голубой и оранжевый. Последний, на мой взгляд, должен быть самым интересным и «веселым» так как впереди весна и в свою жизнь нужно добавлять больше красок и позитива. В коробке лежит сам телефон, USB кабель Type – C, блок зарядки на 33 Вт. Ах да, чуть не забыл, куда же без нашего любимого, многоуважаемого чехла.

Китайцы, в этом, плане пока, что молодцы и радуют своих пользователей приятными мелочами. Чехол с виду неплохой, имеет «бортики» по боках для защиты экрана, матовую поверхность, а также заглушку для разъёма под зарядку. Еще одно приятное дополнение — это наличие пленки на экране. Так что, покупая смартфон от компании Xiaomi, вы полностью укомплектованы на первое время и вам не придется тратить лишние деньги на покупку разных родов аксессуаров. Вот если бы так было у компании Apple... А с распаковкой смартфона мы закончили и пора переходить к внешнему виду, а там есть на что посмотреть.

Флагманский дизайн





Впервые увидев телефон в живую, я был приятно удивлён. Выглядит, как и ощущается, он дорого – богато. Габариты:

Высота 164 мм;

Ширина 76,5 мм;

Толщина 8,1 мм;

Экран защищает стекло Gorilla Glass 5 – го поколения. Задняя крышка Redmi Note 10 Pro выполнена так же из стекла, что делает телефон более премиальным, но в тоже время и хрупким как плечи твоей девушки. В сером цвете, задняя крышка глянцевая и собирает отпечатки пальцев. Все остальные цвета выполнены с антибликовым покрытием и смартфон не норовит выпасть из рук. Так же на задней крышке расположен модуль камер, который смотрится эффектно, но выпирает довольно сильно. А сэкономили все же на рамке. Она выполнена из пластика.

Зато есть вероятность, что краска не так быстро облезет, нежели с металлической рамки. Справа на боковой грани находиться качелька регулировки громкости и кнопка блокировки смартфона. В неё встроили сканер отпечатка пальца, что на мой взгляд довольно удобно чем под экранный.





Еще один не мало важный факт — это то, что сканер получил поддержку жестов. Теперь по двойному тапу вы сможете включить фонарик или же открыть свое любимое приложение. Слева расположили лоток для сим – карты и флеш - накопителя. Снизу разъем для зарядки и первый динамик. И да, вы не ослышались, так как сверху есть второй динамик для стереозвука, 3,5 мм разъём для наушников и приятный бонус в виде ИК – порта для управления техникой у себя дома. По поводу динамиков остановлюсь отдельно. Звук чистый и басистый.

Не каждый день встречаешь такое звучание особенно за более – менее приемлемый ценник. Для большего понимания уровень IPhone 12, что еще больше греет душу. В общем, звук «Агонь». Возможно, я бы и рад покритиковать дизайн и сборку смартфона, но язык, а в данном случае пальцы, не поворачиваются сказать, что – то плохое. По внешнему виду добавить нечего. Маленькие пальчики китайских инженеров поработали на славу. Но плюшки данного аппарата только начинаются.





Большой переполох в маленьком Китае





Соглашусь, по заголовку все очень интересно, но ничего не понятно. А переполох заключается в дисплее. В Redmi Note 10 Pro установили AMOLED матрицу с разрешением 2400х1080 и частотой обновления 120 Гц. Наконец-то средний сегмент сможет насладиться по полной стереозвуком и плавностью анимации при скроллинге страницы в социальных сетях. Сам экран размером в 6.67 дюймов. По заявлению компании Xiaomi дисплей получил яркость в 1200 нит, 100% охват цветового пространства DCI – P3. Сейчас любители IPS экранов начнут свое негодование и рассказывать за уровень шима, но спешу их огорчить. Судя по тому, что функцию DC Dimming не удалось найти в настройках, а проведя тест на мерцания экрана при минимальной яркости, уровень шима был около 15%, то можно сделать вывод, что китайцы заботятся о ваших глазах и сделали эту функцию постоянно включённой.





Еще стоит упомянуть, что теперь владельцы линейки Note смогут порадовать себя Always On Display так как AMOLED матрица этому способствует. И не только матрица, в самой системе можно настроить Always On под себя, начиная с надписей, заканчивая картинками и сменой цветового оформления символов. Хочу подытожить. Это лучший экран в линейке Redmi, с хорошими углами обзоров, отличной цветопередачей и естественно 120 Гц AMOLED экраном. Если кто – то задумался о смене аппарата с более ранних Redmi, то смело смотрите в сторону Redmi Note 10 Pro.

Мегапиксели – это наше всё





По камере китайцы решили брать количеством не только модулей, но и пикселей. Сейчас будем разбираться. Основная камера на базе сенсора от компании Samsung HM2 со светосилой F/1.9, что не удивительно. В свою очередь модуль имеет 108 МП. На бумаге смотреться внушительно, но... об этом чуть позже. Так же есть не плохой «ширик» на 8 МП, F/1.9. Про него много не скажешь, есть да и есть. Для любителей фото в близи есть макрообъектив на 5 МП. Мелочь, а приятно. Портретный режим будет работать более корректно с датчиком глубины на 2 МП.





Так же в помощь к 108 Мп компания Xiaomi реализовала технологию, которая объединяет 9 пикселей в 1. В теории это должно сделать фото более качественными, но на деле все не так как хотелось бы. В дневное время смартфон фотографирует хорошо и без нареканий. Детализация на достойном уровне, но еще есть над чем работать. Цвета на фотографиях, почти всегда, получаются естественными. Для Instagram как раз то, что нужно. Как по мне, что с технологией 9 пикселей в 1, что без нее, фотографии получались бы одинаковыми.





Скорее это, всего на всего, маркетинговый ход. В портретном режиме смартфон четко определяет объект в кадре, и правильно размывает фон. Что касается ночного режима, здесь тоже все на среднем уровне. Единственное могу отметить не плохую детализацию на ночных фотографиях по сравнению с предыдущими моделями. По видео смартфон может снимать 4К 30 кадров в сек. Как и у многих в этом режиме стабилизация видео не доступна, а вот в 1080р и тех же 30 кадров стабилизация работает на достойном уровне.





Так же забыл упомянуть про фронтальную камеру. Она на 16 Мп со светосилой F/2.45. Эта камера смогла удивить в хорошем смысле. Селфи очень даже ничего, светлые, яркие и чёткие. В общем такие какими они должны быть. Звук записывает четко, но ощущение «как в бочке» присутствует. Максимальное разрешение видео на фронтальную камеру только 1080р. Как вы уже поняли количество пикселей и всяких технологий не дают большого толчка в мобильной фотографии, но между тем телефон выдаёт хорошие снимки, неплохое видео и будет вас радовать этим при повседневном использование.

Не плохой и не хороший





В данном аппарате реализован процессор от всеми знакомого телефона Poco X3 Snapdragon 732G. Выполнен он по 8 – нм тех процессу. Частота, у данного процессора, составляет 2.3 ГГц, а количество ядер 8. Из них 2 ядра Kryo 470 которые работают на частоте 2.3 ГГц и 6 ядер Kryo 470 работающие с частотой 1.8 ГГц. Работает он в паре с графическим ускорителем ADRENO 618. По сути, это слегка разогнанный Snapdragon 730G. Разница в производительности составляет около 15%. Винить компанию за то, что она берет старый чип, слегка модифицирует и продает в новом смартфоне не стоит. В наше время это так и работает. Да и зачем придумывать то, что и так не плохо работает.





Оперативная память возможна в двух вариациях 6Гб/8Гб. Это тот минимум, который необходим на данный момент. Так же внутренняя память на 64 и 128Гб. Напомню, что если вам покажется этого мало, то вы всегда сможете расширить память с помощью флеш – накопителя. Для комфортной игры, производительности Redmi Note 10 Pro, хватит за глаза. В PUPG в некоторых сценах смартфон выдавал до 40 фпс. Да и в целом в требовательных играх смартфон держал картинку в районе 30 фпс.





Но во всей этой бочки мёда есть ложка дёгтя. И это хваленые 120Гц, а вернее его отсутствия в играх. И здесь все пророчества скептиком сбылись. Действительно в играх процессор не вытягивает 120 Гц и опускает чистоту экрана до 60. Но возможно, все-таки погрешность в программном обеспечение и с ближайшими обновлениями это смогут поправить. А нам остаётся только ждать и надеяться. С коробки на Redmi Note 10 Pro стоит фирменная оболочка MIUI 12.0.3.0. Для любителей Xiaomi эта оболочка не нуждается в особом представлении. Работает все плавно и стабильно, учитывая экран в 120 Гц. И конечно модуль NFC тоже встроили в данный девайс.

Нагрев и троттлинг

Здесь хотелось бы еще раз обозначить. Этот смартфон компании Xiaomi, c процессором Snapdragon 732G, подойдет для среднестатистического пользователя. Различные тесты показывают, что производительность процессора за 45 минут прогона снижается до 70 процентов. В свою очередь это происходит из – за того, что «проц» начинает набирать температуру и после сбрасывает частоту, таким образом охлаждая себя. В защиту Xiaomi Redmi Note 10 Pro хочу сказать, что он это делает плавно и пытается держать стабильно без больших просадок.





В реальной жизни при играх он не будет дико «лагать» и держать стабильную картинку. А если это не слишком требовательные игры, то вы вообще ничего не заметите и будете пользоваться телефоном как ни в чем не бывало. То есть, можно сделать вывод. При длительной, большой нагрузке Redmi Note 10 Pro теряет около 30 процентов свей мощности. Да, компании Xiaomi еще есть над чем поработать, а именно над охлаждением, но повторюсь резких скачков не наблюдается и телефон себя ведет очень стабильно и шустро.





Автономная работа «середняка» от Xiaomi





Батарею установили на 5020 мАч. Если брать во внимание экран с повышенной герцовкой, то длительной автономной работы не стоит ожидать, хотя это мы сейчас проверим. Я снимаю смартфон с зарядки в 6 часов утра и уже к вечеру, около 22 часов, вам придётся ставить его на подзарядку. Я довольно активный пользователь и за целый день у меня смартфон работает в разных мессенджерах, принимает много звонков, воспроизводит видео в ютуб на максимальном разрешение, около 2 – х часов, так же не слишком требовательные игры около полутора часов и немного фотографий.





Хочу сказать, что в этом сценарии использования Xiaomi Redmi Note 10 Pro зарекомендовал себя с хорошей стороны. Не каждый смартфон протянет до вечера при экране в 60 Гц, а здесь работал телефон на «все бабки» то есть на 120 Гц. Так же не стоит забывать про комплектную, быструю зарядку на 33 Вт, с которой вы быстро сможете зарядить ваш смартфон в экстренных ситуациях. Приблизительно за 30 минут зарядки, аккумулятор данного устройства покажет вам отметку в 59 процентов заряда.

Конкуренты

Если мы введем в интернете цену плюс минус 280 долларов, то нам выбьет прошлогодний смартфон от компании Xiaomi в лице Redmi Note 9 Pro с чуть слабее процессором и без 120 Гц, что есть не очень хорошо. Следующий претендент Realme 6 Pro, но там так же слабее процессор, экран в 90 Гц и менее мощный аккумулятор. Приближается по характеристикам Poco X3, здесь уже дело вкуса.





Так же в этом списке мы можем заметить смартфоны от компании Samsung, но все мы знаем, что они не смогут предложить те характеристики, которые предлагает компания Xiaomi за эти деньги. И в целом можно сказать, что не так много смартфонов за 280 долларов догоняют нашего сегодняшнего виновника торжества Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Хотя кто знает, возможно компании посмотрят на успех данного телефона и в скором времени мы увидим достойного конкурента, а главное с экраном в 120 Гц.

Итог сей басни таков

Компания Xiaomi смогла переплюнуть саму себя. Достойный аппарат за адекватный ценник. Базовая версия обойдется пользователю в 280$. Не стоит забывать, что это старт продаж и через пару месяцев цена опуститься существенно. За свои кровно заработанные деньги вы получаете не плохой комплект поставки, со всеми защитными приспособлениями в виде чехла и пелёнки, AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, средний процессор который справиться с повседневными задачами и играми (правда не в повышенной герцовке) и не плохую камеру которая сможет порадовать вас своим качеством снимков на модуль аж в 108 Пм.





Еще один хороший факт заключается в высокой ремонтопригодности. Сама компания Xiaomi разместила ролик, где показала, как, что можно разобрать и заменить. И судя по нему если что – то выйдет из строя, то вы (если у вас руки с того места) или же специалисты с легкостью смогут привести в чувство данный смартфон. Для средне - бюджетника это хороший плюс и в целом большая экономия денег. Обновляться я бы рекомендовал с более старых устройств серии Note. В целом хочу сказать, что соотношения цена качество очень хорошее. Экран в 120 ГГц даст вам новый опыт пользования и ощущения быстроты смартфона за приятный ценник.

