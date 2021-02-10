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Здравствуйте, друзья! Только отгремела долгожданная презентация OnePlus 12, как мы уже спешим к вам с обзором этой новинки. Данный смартфон вполне заслуженно можно назвать одним из самых ожидаемых в конце 2023 года, поскольку в нем объединились все крутые флагманские фишки.

OnePlus 12 как самый топовый смартфон бренда должен получить лучший экран, лучшее железо и лучшие камеры. Конечно, цена будет соответствующая. Если вы так же заинтригованы, как и мы, берите горячий напиток, устраивайтесь удобнее и приступайте вместе с нами к знакомству с Ванпласом 12. Обещаем, что будет интересно и горячо!

Обзор OnePlus 12 – идеальный флагман с не идеальной ценой

﻿Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Качество дисплея

Производительность, ОС и память

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: LTPO OLED Диагональ экрана: 6.82″ Разрешение экрана: 1440x3168 пикселей (2K) Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1600 нит, пиковая яркость – 4500 нит, плотность пикселей – 510 ppi, поддержка Dolby Vision и HDR10+ Габариты: 163.3 x 75.8 x 9.2 мм при весе 220 г Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани Влагозащита: IP65 (от пыли и брызг) Цвета: Белый, черный, зеленый Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц + пять ядер Cortex-A720 с частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A520 с частотой 2.3 ГГц Графический ускоритель: Adreno 750 Операционная система: Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS 14 (для Китая) или OxygenOS 14 (для международного рынка) Основная камера: Основной модуль: Sony LYT-808, разрешение 50 Мп, сенсор 23 мм, диафрагма f/1.6, размер матрицы 1/1.4", размер пикселя 1.12µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Перископное телефото: разрешение 64 Мп, диафрагма f/2.6, сенсор 70 мм, размер матрицы 1/2.0", размер пикселя 0.7µm, 3-кратный оптический зум, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 48 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 14 мм, угол обзора 114˚, размер матрицы 1/2.0", размер пикселя 0.8µm, PDAF (фазовый автофокус) Запись видео в максимальном качестве 8K@24fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 21 мм, размер матрицы 1/3.14", размер пикселя 0.7µm Коммуникации: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Емкость аккумулятора: 5400 мАч Мощность зарядки: Проводная 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 10 Вт Цена: От 606 долларов (китайская версия)

Ну как вам, друзья, такие характеристики OnePlus 12? Давайте дружно признаем, что здесь все шикарно: огромный экран с разрешением 2K, мощное железо Snapdragon 8 Gen 3, набор крутых камер с оптикой Hasselblad, аккумулятор с большой емкостью, мощная проводная зарядка и наличие беспроводной.

Никто не сомневается в том, что OnePlus 12 – это настоящий флагман, у которого пока достаточно мало конкурентов. Самый очевидный соперник – это Xiaomi 14 Pro, о котором мы рассказывали здесь. Давайте поближе познакомимся с OnePlus 12 и выясним, заслуживает ли он нашего восхищения.

OnePlus 12

Комплектация

Наш обзор OnePlus 12 стартует с комплектации. Смартфон приходит в очень симпатичной красной упаковке, исполненной в минималистическом стиле. На коробке изображен единственный броский элемент – цифра 12 в верхнем левом углу. Но давайте посмотрим, что находится внутри этой упаковки.

А здесь все стандартно – однотонный чехол достойного качества, красный кабель USB, документация, скрепка для SIM-лотка и блок питания мощностью 100 Вт. Как обычно, в случае покупки китайской версии потребуется приобретение специального переходника.

Комплект поставки OnePlus 12 производит положительное впечатление. Здесь есть все, что может понадобиться для удобного использования. Вам не придется отдельно докупать нормальный чехол или адаптер питания, потому что компания позаботилась обо всем заранее. В этом отношении OnePlus молодцы, как и Xiaomi. Ну что, давайте двигаться дальше.

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Дизайн, габариты, материалы корпуса

Удивительно, что внешне OnePlus 12 практически не отличается от своего предшественника. Здесь такой же круглый блок камер с металлической подложкой, расположенной с одной стороны. Вот только он стал еще больше. Возможно, определенная изюминка в этом есть.

Металлический пьедестал немного отвлекает внимание и делает верхнюю часть корпуса более интересной и сбалансированной. Если мы сравним дизайн новинки с заслуженными камерофонами, такими как Oppo X6 Pro или Xiaomi 13 Ultra, то OnePlus 12 выглядит еще более-менее нормально. Хотя некоторым, возможно, более симпатичным покажутся Xiaomi 14 и 14 Pro.

Задняя панель OnePlus 12 сделана из стекла. Предлагается три расцветки – серебристая, черная и зеленая с интересными мраморными узорами. Серебристый вариант идет с блестящими вкраплениями, а черная матовая окраска максимально строгая. Здесь все хорошо, никаких излишеств.

Передняя панель OnePlus 12 защищена закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2 – достаточно серьезный стандарт, но проводить краш-тесты мы бы вам не рекомендовали. Задняя крышка телефона тоже находится под надежной (или не слишком) защитой стекла Gorilla Glass, но поколение производитель не уточнил.

Теперь важен вопрос о влагозащите OnePlus 12. И здесь все не так радужно, как хотелось бы. Вместо обычного стандарта IP68 мы получили только IP65. Такой стандарт способен уберечь смартфон от пыли и брызг, но это не полноценная влагозащита. Если на аппарат попадет большое количество воды, это может привести к непредвиденным последствиям.

Вы уже наверняка заметили, что у смартфонов OnePlus постоянно какая-то проблема с защитой от влаги. Предыдущая модель вообще получила только IP64. Все это довольно грустно, а учитывая немалый ценник, мы имеем полное право предъявлять претензии.

Габариты OnePlus 12 тоже какие-то не обнадеживающие: по сравнению с предшественником вес вырос с 205 до 220 граммов. Размеры остались на том же уровне – 163.3 x 75.8 x 9.2 мм. Телефон очень тяжелый и большой, но особого дискомфорта при использовании нет. Экран изогнутый, но закругления небольшие, поэтому ничего не врезается в руку.

Звук стерео, и здесь всё очень хорошо. Звучание громкое и максимально качественное. Вибромотор тоже не разочаровал. Все, как и должно быть у флагманов.

Что можем сказать о дизайне OnePlus 12: он специфичен, но сейчас многие топовые мобильные устройства выглядят, мягко говоря, довольно необычно. Производителю нужно куда-нибудь поместить крутые модули камер, поэтому нам придется мириться с огромными шайбами.

В остальном все отлично – премиальные материалы корпуса, точный подэкранный сканер отпечатков пальцев, интересные расцветки. Придраться можно только к отсутствию полноценной влагозащиты и большому весу.

Качество дисплея

Теперь обсудим экран OnePlus 12. Начнем с того, что он просто огромен – 6.82 дюйма. Еще немного, и у нас уже будут полноценные планшеты вместо смартфонов. Но шутки в сторону. Дисплей OnePlus 12 правда очень крут и это подтверждается как при просмотре технических характеристик, так и при реальном использовании.

Здесь заявлена AMOLED-матрица с поддержкой технологии LTPO 3.0 и разрешением 2K. Все по-флагмански, все по-взрослому. Частота обновления 120 Гц уже привычна и особого интереса не вызывает. Однако хочется поговорить о яркости дисплея OnePlus 12.

До презентации было множество слухов, что новинка получит пиковую яркость 4500 нит. Цифра кажется нереальной, но эти слухи подтвердились. Правда, только отчасти. Дисплей OnePlus 12 способен выдавать такую яркость, но только при использовании HDR. Это пиковое значение, которое используется только в единичных случаях.

OnePlus 12

При стандартном повседневном использовании яркость экрана Ванпласа 12 составляет 1600 нит, что тоже очень хорошо. Даже под прямыми солнечными лучами будет отлично видно происходящее на экране. Стоит похвалить компанию за то, что она не стала пускать пыль в глаза и заявлять о постоянной яркости в 4500 нит. Все мы понимаем, что это больше маркетинговый ход.

С ШИМом у OnePlus 12 никаких проблем. Все четко и без вредного излучения. Цветопередача на высоте, есть куча настроек, дисплей очень сочный и качественный – что еще нужно для комфортного использования? Новинка получила всевозможные флагманские фишки, поэтому ее экран можно только хвалить. Здесь разобрались, переходиим к следующему пункту.

Производительность, ОС и память

Самое время поговорить о железе OnePlus 12. Как и подобает флагману, смартфон получил новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, с которым мы уже знакомы с Xiaomi 14 и 14 Pro.

На презентации было сказано много слов о том, что конкуренты не смогли обеспечить нормальное охлаждение чипа, из-за чего при больших нагрузках был значительный перегрев аппарата и троттлинг. По словам представителей OnePlu, их детище лишено таких проблем.

Но мы понимаем, что это еще один маркетинговый ход. Ванплас 12 так же греется и троттлит, как и конкуренты. Это просто неизбежная ситуация, учитывая мощность чипа. Подобную картину мы видели и в предшественнике с чипом Snapdragon 8 Gen 2 на борту. Новый процессор демонстрирует результаты получше, но все равно нагрев будет, хоть и не критический.

Это не значит, что вы не сможете играть в требовательных игрушках на ультравысоких настройках. Они будут идти без проблем, иначе какая польза от флагманов? Но не стоит надеяться на идеальную ровную линию в троттлинг-тестах.

С более простыми играми ситуация вообще сказка: нагрев корпуса не превышает 35°C, а частота кадров составляет стабильные 59 fps. В AnTuTu OnePlus 12 набирает рекордные 2 миллиона баллов с хвостиком.

В общем, производительность Ванпласа 12 в трудных сценариях вызывает приятные впечатления. Здесь нет каких-то критических проблем и играть на смартфоне можно с удовольствием. Плюс-минус так же, как и у OnePlus 11 .

С вариантами памяти OnePlus 12 все очень хорошо, даже слишком. Базовая версия уже идет на 12/256 ГБ, а топовая вообще предлагает 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Вам не кажется, что производители уже стали немного перегибать палку? Сложно представить сценарии, для которых в 2024 году может потребоваться целых 24 ГБ оперативной памяти.

С программным обеспечением в OnePlus 12 все отлично. Телефон получил свежую операционную систему Android 14, а в качестве прошивки будет использоваться фирменная OxygenOS 14 или ColorOS 14 в зависимости от версии и региона. О "начинке" Ванплас 12 поговорили. Будем переходить к камерам.

Камеры

Хотелось бы сказать, что камеры должны быть основным преимуществом OnePlus 12, но в этом смартфоне так много фишек, что крутые камеры – не единственное его богатство. А фоткает аппарат правда потрясающе.

Основной модуль у нас называется Sony LYT-808, и его разрешение составляет 50 Мп. Дополнительно имеется перископное телефото на 64 Мп и ультраширик на 48 Мп. С более подробными параметрами камер можно ознакомиться в таблице в начале статьи.

Технические характеристики сенсоров солидные, и при реальном тестировании становится понятно, что это не просто хорошие цифры. Телефон отлично справляется как с ночной, так и с дневной съемкой. Как на основной модуль, так и на ультраширокий и перископное телефото. Это настоящий флагманский уровень, к которому у нас минимальные претензии.

Чтобы определить, какой смартфон фотографирует лучше – Xiaomi 14 Pro или OnePlus 12, нужно детальное скрупулезное сравнение. Потому что с первого взгляда кажется, что оба телефона демонстрируют отличные результаты.

Записывать видео OnePlus 12 умеет в 8K@24fps или 4K@60fps, как и предыдущая модель. Здесь тоже все отлично: что картинка, что качество звука.

Хвалить OnePlus 12 можно не только за основную камеру, но и за переднюю. Новинка теперь может похвастаться фронталкой на 32 Мп, тогда как OnePlus 11 обладал разрешением всего 16 Мп. Качество записи видео также увеличилось до 4K@30fps. Селфи получаются с отличной детализацией и природной цветопередачей.

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Все примеры фото, сделанных на OnePlus 12, можно просмотреть выше. Нам камера новинки очень понравилась, и она однозначно лучше, чем была у предшественника. Хотя и там уровень очень достойный.

Автономность

И снова OnePlus 12 приятно удивляет нас. Вместо привычных 5000 мАч аккумулятор теперь на 5400 мАч. Поверьте, при реальном использовании разница будет заметна, хоть она и не очень велика. Спокойно можно добиться двух дней работы.

Для быстрого заполнения заряда предусмотрена 100-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка. Да-да, наконец-то флагман Ванплас получил беспроводную зарядку, еще и с такой хорошей мощностью. Как заявляет производитель, по проводу новинка подпитается до 100% всего за полчаса. На зарядку от беспроводной технологии уйдет уже около часа.

Бонусом идет 10-ваттная реверсивная беспроводная зарядка. Мелочь, а приятно. С автономностью у Ванпласа 12 все так хорошо, что даже придраться не к чему.

Цена и выводы

Вот мы и на финишной прямой, друзья. Озвучим цену OnePlus 12, которая по совместительству является его главным минусом. Китайская версия смартфона на 12/256 ГБ стоит 606 долларов, а за топовую модификацию нужно отдать уже 820 долларов. Казалось бы, ценник адекватный, но вспомним, что это только за китайский аппарат.

В Европе новинка обойдется уже значительно дороже – около 900 долларов. На меньшую стоимость не стоит надеяться, зная безумные наценки международного рынка.

Да, в Украине можно будет приобрести китайскую версию, но по цене не менее 700 долларов. Отдавать 700 долларов за китайский аппарат и потом мириться со всеми проблемами – такой себе вариант. Мы уверены, что большинство пользователей предпочтут именно глобалку, а там ценник уже не то что кусается, а готов съесть вас целиком.

Ну смотрите, друзья. OnePlus 12 – однозначно крутой смартфон с великолепным экраном, мощным железом, хорошим программным обеспечением, топовыми камерами и суперской автономностью. Но нет полноценной влагозащиты, а это уже весомый недостаток. Не все согласятся выложить за телефон 900 долларов, а затем оберегать его от воды как зеницу ока.

Вы скажете, зачем возиться, если есть Google Pixel 8 Pro, который по цене недалеко ушел? И вы будете правы. Да и Xiaomi 14 Pro с полноценной влагозащитой выглядит тоже достойно на фоне Ванпласа, хотя и там стоимость будет внушительной.

Но нам уже давно нужно забыть такое понятие, как «доступный флагман». Хотите топовое мобильное устройство – будьте готовы заплатить немалые деньги. Конечно, есть «ТОПы за свои деньги», у которых и камеры нормальные, и железо флагманское, и ценник адекватный. Но сейчас мы говорим не о них, а о настоящих флагманах, у которых должно быть идеально почти все.

Вот такие дела. Новинка однозначно отличная и стоит вашего внимания, но не спешите ее покупать. Давайте дождемся европейской презентации, узнаем цены и тогда будем грустить (или может радоваться?) На этом сегодня с вами прощаемся. Напишите в комментариях, понравился ли вам OnePlus 12 и размышляете ли над его покупкой. До встречи!

OnePlus 12

Плюсы:

полноценная комплектация;

премиальные материалы корпуса;

интересные цвета;

отличный стереозвук и вибромотор;

защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 на экране;

не сильно изогнутый экран;

LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2K;

стандартная яркость 1600 нит и пиковая 4500 нит;

топовое железо;

хорошая производительность в требовательных игрушках;

крутые варианты памяти;

Android 14 с фирменным программным интерфейсом;

отличный набор камер;

запись в 8K на основную камеру и 4K на фронталку;

аккумулятор емкостью 5400 мАч;

проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт.

Минусы: