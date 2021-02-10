Обзор Xiaomi 14 Pro – самый технологичный смартфон 2023! Титан - наше все

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Привет, друзья! Недавно прошла китайская презентация новых флагманов Xiaomi. Мы уже осматривали базовую модель Xiaomi 14 , а теперь пора поговорить об улучшенной версии Pro. Телефоны еще не анонсированы для глобального рынка, но интерес среди фанатов огромный.

По нашим ожиданиям, Xiaomi 14 Pro должен получить гораздо более крутые характеристики по сравнению со стандартной версией. Но такие ли улучшения существенные , или они незначительны и не достойны вашего внимания? Садитесь поудобнее, берите горячий напиток и приступайте к чтению обзора Xiaomi 14 Pro.

Обзор Xiaomi 14 Pro – лучший из лучших?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, размеры

Экран

Производительность, память и ПО

Камеры

Автономность

Цена и итоги﻿

Технические характеристики

Матрица: LTPO AMOLED Диагональ экрана: 6.73″ Разрешение экрана: 1440 x 3200 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 522 ppi, распознавание 68 миллиардов цветов, поддержка Dolby Vision и HDR10+, пиковая яркость – 3000 нит Габариты: 161.4 x 75.3 x 8.5 мм по весу 223(230) гр. Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель и алюминиевые или титановые грани Цвета: Black, Silver, Titanium, Green Защита: IP68 (погружение на глубину 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц + пять ядер Cortex-A720 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2.3 ГГц Графический ускоритель: Adreno 750 Операционная система: Android 14 с прошивкой HyperOS Варианты памяти: 12/256, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.4-f/4.0, сенсор 23 мм, размер матрицы 1/1.31", размер пикселя 1.2µm, dual pixel PDAF (разнонаправленный фазовый автофокус), Laser AF (лазерный автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Объектив телефото: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 75 мм, фазовый автофокус PDAF (10 см - ∞), OIS (оптическая стабилизация), 3.2-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 14 мм, угол обзора 115˚ Запись видео в максимальном качестве 8K@24fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп Запись видео в максимальном качестве 4K@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, модуль NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 4880 мАч Мощность зарядки: Проводная 120 Вт (до 100% за 18 минут) Беспроводная 50 Вт (до 100% за 40 минут) Реверсивная беспроводная 10 Вт Цена: От 650 долларов (китайская версия)

Вот таким набором характеристик может похвастаться Xiaomi 14 Pro. Да, параметры крутые и точно соответствуют настоящему флагману. Отличий от стандартной версии не так много, но они однозначно есть. Это габариты, диагональ и разрешение экрана, цвета, модификации, основной модуль камер, емкость батареи и мощность проводной зарядки.

Что еще больше радует – это адекватная цена Xiaomi 14 Pro, которая стартует примерно от 650 долларов за китайскую версию. Опять же, отрыв в стоимости от базовой модели небольшой, а улучшения можно считать существенными. Но окончательный вердикт новинки мы вынесем только после ее полного обзора. Поэтому давайте приступать к знакомству с Сяоми 14 Про.

Xiaomi 14 Pro

Комплектация

Как обычно, мы начинаем с комплектации Xiaomi 14 Pro. В отличие от Сяоми 14 версия Про приходит в черной однотонной коробке. По мнению производителя, изменение цвета с белого на черный должно повысить премиальность мобильного устройства. Но это так, никому не нужные мелочи.

Внутри коробки нас встречает полноценная комплектация – огромный блок питания мощностью 120 Вт, скрепка для SIM-лотка, однотонный чехол достойного качества и USB-кабель. Долго останавливаться на комплекте поставки не будем, поскольку все это мы уже видели в Xiaomi 14 (изменилась только мощность зарядного адаптера).

Дизайн, материалы корпуса, размеры

Внешний вид – это одно из ключевых отличий версии Pro от стандартной. Первое, что бросается в глаза – это изогнутый экран. Да-да, у нас снова дисплей с закругленными краями, который нравится далеко не всем (и мы входим в это число). Ну согласитесь, что плоский экран Xiaomi 14 гораздо практичнее и удобнее, хоть и выглядит проще. Ну ладно, не будем снова заводить эту песню.

Габариты Xiaomi 14 Pro нельзя назвать компактными – это 161.4 x 75.3 x 8.5 мм весом 223 (230) граммов. Смартфон правда очень тяжелый и громоздкий, в руке держать его не очень удобно. И скругленные грани точно не способствуют эргономике.

Стандарт влагозащиты не изменился, а вот материалы корпуса немного улучшились. Стеклянная крышка никуда не делась, но вдобавок к алюминиевому каркасу теперь есть титановый. Но не стоит радоваться, поскольку титановые рамки доступны только в эксклюзивной версии Titanium Edition. Стоит она добрых 800 долларов, и продаваться, скорее всего, будет только в Китае.

Цвета Xiaomi 14 Pro очень элегантные и должны подчеркивать статус пользователя – это белый, черный, серый и темно-зеленый. Титановая версия имеет оранжевый ободок вокруг блока камер, что делает его еще более громоздким и броским.

В общем, впечатления от дизайна Xiaomi 14 Pro смешанные. Телефон большой, тяжелый и неудобный. Xiaomi 14 все-таки более оптимален благодаря компактным габаритам и плоскому экрану. А титановый каркас корпуса в Сяоми 14 Про все равно нам не достанется.

Экран

Существенные улучшения коснулись и дисплея Xiaomi 14 Pro. Во-первых, увеличилась диагональ – 6.73 дюйма вместо 6.36 дюймов у базовой модели. Это можно было бы назвать преимуществом, но не забываем об увеличенных габаритах. Мне кажется, что большинству пользователей будет достаточно и диагонали 6.36 дюйма. Производители очень любят делать из смартфона мини-планшет, особенно в версиях Pro.

Раз увеличилась диагональ, то и разрешение стало больше – 1440 на 3200 пикселей. Плотность пикселей 522 ppi (вместо 460 ppi в Xiaomi 14). Этого хватает с головой, экран невероятно детализирован и контрастен. Частота обновления на прежнем уровне – 120 Гц, как и главная фишка 14-серии – пиковая яркость 3000 нит.

Технология LTPO тоже есть. А вот название матрицы немного изменилось: в версии Pro она теперь называется AMOLED, а у базовой модели была OLED. В сущности, разницы никакой. Об отличиях матриц вы можете почитать в нашем отдельном материале .

Кстати, экран Сяоми 14 Про защищен фирменным закаленным стеклом Xiaomi Longjing Glass. Это что-то новенькое.

Качество дисплея Xiaomi 14 Pro реально потрясающее. Когда смотришь на этот красивый, хоть и неудобный, скругленный экран с высоким разрешением и пиковой яркостью, остаются исключительно положительные впечатления. Ну а диагональ – это уже дело вкуса.

Производительность, память и ПО

«Начинка» Xiaomi 14 Pro вообще не отличается от Xiaomi 14. Здесь у нас самый новый и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, о возможностях которого мы уже рассказывали в обзоре стандартной версии. В Сяоми 14 Про ситуация особо не изменилась: разве что нагрев поменьше, поскольку большие габариты позволяют в полной мере реализовать систему охлаждения.

В AnTuTu Xiaomi 14 Pro набирает чуть менее 2 миллионов баллов. Результат отличный, но сильно полагаться на него не стоит. Как уже говорилось, важнейшую роль играет температура и другие условия, при которых проводилось тестирование.

Но можете не беспокоиться: смартфон показывает себя хорошо не только во время повседневного использования, но и в играх на ультравысоких настройках. Хотя есть небольшие нюансы, связанные с троттлингом и перегревом.

Модификации памяти царские: от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. Конечно, максимальная версия и стоит достаточно дорого, но вы можете подобрать подходящую для себя модификацию исходя из своей интенсивности использования и доступного бюджета.

Xiaomi 14 Pro

С программным обеспечением у Xiaomi 14 Pro так же, как и у Xiaomi 14. Это Android 14 с новой прошивкой HyperOS. Не будем повторяться и лучше продвинемся дальше.

Камеры

Основная камера Xiaomi 14 Pro значительно прокачалась по сравнению с обычной версией. Главное новшество – это переменная диафрагма f/1.4-f/4.0. Подобное мы уже видели в Xiaomi 13 Ultra , который носит гордое звание крутого камерофона. Не будем делать долгих введений и сразу прокомментируем работу основного сенсора Xiaomi 14 Pro и покажем примеры фото.

Переменная диафрагма реально позволяет добиться впечатляющих результатов. Снимки на 14 Pro лучше, чем на обычную четырнадцатую модель, но до 13 Ultra все равно не дотягивает. Достойным соперником Xiaomi 13 Ultra может стать только 14 Ultra, и мы все с нетерпением ждем этой модели.

А вот телефото объектив и ультраширик Прошки такой же, как у базовой версии. По техническим характеристикам они абсолютно идентичны, да и на самом деле разница незаметна. Все примеры изображений можно просмотреть ниже.

Xiaomi 14 Pro записывает видео на основную камеру в максимальном качестве 8K с 24 кадрами в секунду, чем не отличается от младшего брата.

Фронтальная камера также аналогичная – это 32-мегапиксельный сенсор с записью видео 4K@30/60fps. Селфи приятные и точно не вызывают никаких отрицательных эмоций.

Небольшие итоги по камерам: Xiaomi 14 Pro демонстрирует один из лучших результатов в своем ценовом сегменте, но победить Xiaomi 13 Ultra или Oppo Find X6 Pro все-таки пока не может. Для любительских целей возможностей камеры будет достаточно с головой, и даже профессиональная съемка удастся на славу.

Автономность

Осталось поговорить о времени автономной работы Xiaomi 14 Pro, озвучить цену и подводить итоги. Емкость аккумулятора составляет 4880 мАч, что гораздо больше, чем у младшей версии. И напомним вам, что диагональ экрана увеличилась, а значит – увеличилось и энергопотребление. Довольно странно, что производитель не добавил стандартные 5000 мАч.

В общем, к Xiaomi 14 Pro нет претензий по поводу автономности. Вам спокойно хватит смартфона на день даже при активном использовании. А если долго не зависать в нем, то полтора дня устройство проработает на одном заряде.

Радует наличие 120-ваттной зарядки: всего за 18-20 минут вы полностью накормите батарею Xiaomi 14 Pro. Никакого томного ожидания. С беспроводной 50-ваттной зарядкой уже не все так радужно – на пополнение до 100% нужно около 40 минут.

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Цена и итоги

Вот мы и на финишной прямой. Давайте озвучим китайский ценник Xiaomi 14 Pro. Цена на данный аппарат в Поднебесной стартует примерно с 650-680 долларов. Титановая версия, как мы уже говорили, гораздо дороже. Но нам эти цены мало о чем говорят, ведь будущая глобалка будет существенно дороже. Зная наценки международного рынка, можно предугадать повышение цены на 20-30%.

Чуть меньше чем за 700 долларов – это отличная покупка. Но мы уверены, что мало кто из вас захочет покупать китайскую модель и шиться на глобалку. Хотя это выгодно, но проблем доставляет немало. На глобальном рынке Xiaomi 14 Pro будет стоить очень дорого, и перед покупкой нужно тщательно сравнить этот смартфон с конкурентами (большинство которых еще даже не представлены).

О сравнении Xiaomi 14 Pro с Apple iPhone 15 Pro мы говорить не будем, поскольку это две совершенно разные ниши. Сравнение с Google Pixel 8 Pro тоже какое-то неуместное. С чем нужно сравнивать новинку – так это с китайскими флагманами, такими как OnePlus 12 и vivo X100 Pro. Но давайте сначала дождемся этих аппаратов.

Но мы не ответили на другой важный вопрос: что лучше купить – Прошку или обычную версию? Если вы не занимаетесь профессиональной фото- и видеосъемкой и вам не нужен большой экран, выбор очевиден. Конечно, это компактный Xiaomi 14. Он и стоит дешевле, и более удобен в использовании, а железо аналогичное.

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro может привлечь внимание любителей скругленных экранов и тех, кому нужен максимум от основной камеры. В остальном же мы не видим смысла в приобретении этой модели.

Окончательное решение, как обычно, остается за вами. Напишите в комментариях, какую модель вы считаете более сбалансированной и оптимальной – Xiaomi 14 или Xiaomi 14 Pro. На этом с вами будем прощаться. До встречи в следующих обзорах!

Плюсы:

полноценная комплектация;

премиальные материалы корпуса;

есть версия с титановым каркасом;

влагозащита IP68;

элегантные цвета корпуса;

LTPO AMOLED экран с высоким разрешением;

пиковая яркость 3000 нит;

фирменное защитное стекло Xiaomi Longjing Glass;

новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ;

отличный основной модуль камеры с переменной диафрагмой;

хороший телефото объектив и ультраширокий;

есть запись видео в 8K;

отличная фронталка;

проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 50 Вт;

адекватная цена китайской версии.

Минусы: