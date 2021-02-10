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И снова привет, друзья! Мы продолжаем знакомить вас с новой серией Samsung Galaxy S24, в которой вышли топовые Android-смартфоны 2024 года. В отдельном обзоре уже рассказывали о старшей версии Samsung Galaxy S24 Ultra, и тогда мы остались довольны новинкой. Вот только стоимость устройств слишком высока, да и дизайн некоторым мог показаться специфическим.

Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+ – это младшие братья Галакси С24 Ультра, у которых и цена должна быть приятнее, и габариты компактнее. Эти модели позиционируются как сбалансированные оптимальные флагманы с универсальными характеристиками: их можно считать и камерофонами, и геймерскими аппаратами, и телефонами для повседневного использования.

Садитесь поудобнее, а мы начинаем обзор Samsung Galaxy S24 и Samsung Galaxy S24 Plus.

Обзор Samsung Galaxy S24 и Samsung Galaxy S24 Plus – лучшие базовые флагманы 2024 года

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Экран

Процессор, варианты памяти, ИИ

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Параметр: Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Матрица: Dynamic LTPO AMOLED 2X Диагональ экрана: 6.2 6.7 Разрешение экрана: 1080х2340 пикселей 1140х3120 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 2600 нит, поддержка HDR10+ Габариты: 147 x 70.6 x 7.6 мм весом 167 (168) граммов 158.5 x 75.9 x 7.7 мм с весом 196 (197) грамм Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель и алюминиевые грани Защита: IP68 Цвета: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue , Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – для Китая, США и Канады ; 4-нанометровый Exynos 2400 – международный Количество ядер: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: одно ядро Cortex – X4 с тактовой частотой 3.39 ГГц + три ядра Cortex-A720 с частотой 3.1 ГГц + два ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2.9 ГГц + два ядра Cortex-A520. Exynos 2400: одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A720 с частотой 2.9 ГГц + три ядра Cortex-A720 с частотой 2.6 ГГц + четыре ядра Cortex-A520 с частотой 1.95 ГГц Графический ускоритель: Adreno 750 – для Китая, США и Канады; Xclipse 940 – международный Варианты памяти: 8/128, 8/256, 12/256, 8/512 ГБ 12/256, 12/512 ГБ Операционная система: Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 24 мм, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, Dual Pixel PDAF (двойной фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Телефото: разрешение 10 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 67 мм, размер матрицы 1/3.94", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 13 мм, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/2.55", размер пикселя 1.4µm, Super Steady video Запись видео в 8K@24/30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, сенсор 26 мм, диафрагма f/2.2, Dual Pixel PDAF (двойной фазовый автофокус) Запись видео в 4K@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Мощность зарядки: Проводная 25 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная беспроводная 4.5 Вт Проводная 45 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная беспроводная 4.5 Вт Емкость аккумулятора: 4000 мАч 4900 мАч Цена: От 37 999 грн От 46 999 грн

Вот такими характеристиками могут похвастаться Samsung Galaxy S24 и S24 Plus. Как видим, по многим параметрам смартфоны одинаковы: это касается матрицы, материалов корпуса, цвета, железа, программного обеспечения и камер.

Samsung Galaxy S24

Модели отличаются размерами, диагональю и разрешением экранов, вариантами памяти, мощностью зарядок и емкостью аккумуляторов. И, конечно, цена у них тоже разная.

Скорее всего, основной параметр, на который покупатель будет обращать внимание при выборе смартфона, – именно размеры моделей. Если кому-нибудь дисплей Samsung Galaxy S24 покажется недостаточно большим, он сможет выбрать версию Plus. С этим разобрались, переходим от вводной части к непосредственно знакомству с Samsung Galaxy C24 и Galaxy C24 Плюс.

Комплектация

Ни наш обзор не обходится без рассмотрения комплектации. И если в случае с китайскими смартфонами мы остаемся довольны распаковкой, то корейцы в этом плане жаднее и скупее. Samsung Galaxy S24 и S24+ приходят в таких же небольших чёрных коробках, как и их старший брат S24 Ultra.

Комплект поставки тоже аналогичен и одинаков у всех трех моделей – USB-кабель, скрепка и макулатура. Никакого блока питания или чехла. Покупка этих аксессуаров лежит на вас.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Стиль новинок совершенно не изменился по сравнению с предшественниками. Мы получаем тот же узнаваемый дизайн с закругленными гранями, мягкими углами и тройкой камер без пьедестала.

Если Samsung Galaxy S24 Ultra весь состоит из острых углов и может показаться даже каким-нибудь грубым, то S24 и S24+ наоборот привлекают очень аккуратным внешним видом. Основное отличие, которое можно заметить при сравнении с S23 (Plus) заключается в измененных гранях. Теперь они плоские и выполнены из матового алюминия, тогда как у S23 использовался глянцевый алюминий.

Задние панели сделаны из стекла, а защита с двух сторон обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2. Защита от воды и пыли присутствует, и это надежный стандарт IP68.

Samsung Galaxy S24+ отличается от младшей модели своими габаритами, о чем нам и сообщает приставка Plus. Смартфон получил размеры 158.5 x 75.9 x 7.7 мм с весом 196-197 г, а Galaxy S24 – 147 x 70.6 x 7.6 мм при массе 167-168 граммов. По современным меркам аппараты компактные и небольшие, эргономика отличная, в руке лежит очень удобно, еще и благодаря нескользким матовым граням.

Новинки предлагаются в разных цветах: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue. Все цвета универсальны. Но в продаже в нашей стране вы вряд ли найдете такой выбор цветовых вариантов.

Если посмотреть на передние панели Samsung Galaxy S24 и S24 Plus, можно отметить очень тонкие рамки. И это не просто слова: грани правда минимальные, и результат отличается от предыдущих моделей в лучшую сторону.

Экран

Далее поговорим о дисплеях Samsung Galaxy S24 и S24 Plus. Если между этими моделями отличий не так много, то по сравнению с S23 заметен существенный апгрейд. Теперь это не просто матрица Dynamic AMOLED 2X, а с поддержкой технологии LTPO.

Пиковая яркость увеличена с 1750 нит до 2600 нит. Но, как мы неоднократно повторяли, при реальном использовании прирост яркости будет трудно заметить. Однако можно спокойно пользоваться смартфонами на солнце и все будет хорошо видно. Частота обновления экрана осталась на прежнем уровне – 120 Гц. Поддержка режима HDR10+ также находится на месте.

У Samsung Galaxy S24 диагональ дисплея составляет 6.2 дюйма при разрешении 1080х2340 пикселей. Для многих такого размера экрана будет достаточно - и компактно, и вся необходимая информация содержится на дисплее.

Но если часто смотрите на телефоне фильмы или играете, вам подойдет Samsung Galaxy S24 Plus с 6.7-дюймовой матрицей. Раз диагональ больше, то, соответственно, и разрешение здесь увеличено до 1440 x 3120 пикселей, что однозначно радует.

К качеству экранов нет претензий: никакого зерна, картинка приятная, цвета глубокие и сочные. Все в лучших традициях флагманов.

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Процессор, варианты памяти, ИИ

Как и ожидалось, Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus получили разные процессоры, в зависимости от региона. В Китае, США и Канаде будут продаваться версии с новейшим Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 на борту, а остальным странам придется довольствоваться чипом Exynos 2400.

В Украине в официальную продажу Samsung Галакси С24 и С24 Плюс тоже поступят с процессором Exynos 2400. Но на «сером» рынке также можно будет найти китайские или американские версии, если вам важен именно Snapdragon 8 Gen 3.

О возможностях данного чипа мы уже не раз рассказывали, поэтому сегодня больше сосредоточимся на Exynos 2400. Это тоже новое железо, которое было представлено в январе этого года. В нем используют десять ядер, а не восемь, что повышает интерес среди пользователей. Ведь многие предпочитают Snapdragon и не очень любят Exynos.

При проведении синтетических тестов Samsung Galaxy S24 Plus набрал около 1 700 000 баллов, тогда как Galaxy S24 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 3 перешагнул даже за отметку двух миллионов. И разница между чипами заметна не только в синтетике, но и при реальном использовании.

Exynos до сих пор немного уступает Snapdragon, он менее энергоэффективен и сильнее греется. Но разницу между чипами нельзя назвать колоссальной. Да и Galaxy S24 Ultra больше по габаритам. Соответственно, у него и большая система охлаждения.

Поэтому, если вам чрезвычайно важна игровая производительность, мы советуем обратить внимание именно на Samsung Галакси С24 Ультра. Его младшие братья тоже хорошо справляются с мощными играми, и вы без проблем сможете поиграть, например, в Genshin Impact. Но устройство может ощутимо греться и троттлить, если будут выставлены ультравысокие настройки. У Galaxy S24 Ultra эти проблемы менее выражены.

Если же выбираете флагман в первую очередь для повседневного использования и периодических игр, то никаких трудностей с производительностью Samsung Galaxy S24 и S24 Plus не возникнет.

Samsung Galaxy S24

С вариантами памяти в Галакс С24 намудрили и добавили много схожих версий – от 8/128 ГБ до 8/512 ГБ. Да, мы не ошиблись: в модификации на 512 ГБ постоянного хранилища используют 8, а не 12 ГБ оперативной памяти. И такое сочетание памяти кажется странным.

У Samsung Galaxy S24 Plus только две версии и выглядят они сбалансированно – это 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Как и модель Ультра, базовые версии тоже получили весь набор функций с искусственным интеллектом. Там будут доступны все возможности и опции, которые мы рассказывали в предыдущем обзоре – от автоматического перевода во время телефонного разговора до взаимодействий с системным редактором фото.

Не будем здесь повторяться: для ознакомления с Galaxy AI перейдите к нашему обзору Samsung Galaxy S24 Ultra . Операционная система тоже аналогична – это Android 14 с прошивкой One UI 6.1.

Камеры

А вот с камерами Samsung Galaxy S 24 и Galaxy S 24 Plus чудес не произошло. В смартфонах установлен абсолютно такой же набор из трех модулей, который был в базовой линейке Galaxy S 23. Это главный сенсор на 50 Мп, телефото с 3-кратным оптическим зумом на 10 Мп и ультраширик на 12 Мп, так и не получивший автофокусировки.

Думаю, вы и так знаете, как фотографировали Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus. Если нет, рекомендуем ознакомиться с примерами фотографий, сделанных на S24 и S24+. Качество изображений однозначно хорошее и снимки соответствуют флагманскому уровню. Но, конечно, Galaxy S24 Ultra с 200-мегапиксельным сенсором фотографирует гораздо круче за счет повышенной детализации.

Кстати, у Samsung Galaxy S24 (Plus) реализована поддержка функции Super HDR. Она обеспечивает отличную детализацию и правильный динамический диапазон. Вы сможете загружать фото в соцсети, например, в Instagram без потери Super HDR.

Ну и, конечно, не обошлось без работы искусственного интеллекта, который должен улучшать качество фотографий. Поэтому визуально создается впечатление, что Galaxy S24 фотографирует лучше Galaxy S23, хотя технические параметры у них идентичны.

Запись видео Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus осуществляют в максимальном качестве 8K@/30fps, здесь тоже без изменений. Фронтальная камера аналогично не изменилась по сравнению с предшественником.

Небольшие итоги по камерам новинок: фотографируют они отлично, но все равно проигрывают Samsung Galaxy S24 Ultra и прочим топовым камерофонам. Но если вам не нужна профессиональная съемка и вы не собираетесь делать большие снимки разрешением 200 Мп, Галакси С24 или Галакси С24 Плюс будут одними из лучших вариантов.

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Автономность

Теперь по автономной работе Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+. Поскольку смартфоны имеют разные диагонали экранов, то, соответственно, и аккумуляторы отличаются. Базовая версия получила батарею емкостью 4000 мАч, а версия Плюс емкость 4900 мАч. Если сравнивать с предыдущими моделями, то разницы практически нет.

Новинки поддерживают беспроводную зарядку, но мощность очень скромная – всего 15 Вт. Проводная зарядка у Galaxy S24 идет на 25 Вт, что тоже не впечатляет. У Galaxy S24 Plus показатель немного лучше – 45 Вт.

Цена и выводы

Обзор Samsung Galaxy S24 и S24 Plus подходит к концу, поэтому озвучим цены и будем подводить итоги.

Начнем с базовой модели, которую можно будет в скором времени купить внутри нашей страны по цене от 37 999 грн за версию 8/128 ГБ. Есть возможность приобрести по такой стоимости модификацию на 256 ГБ, но при оформлении предварительного заказа.

Samsung Galaxy S24+ на 12/256 ГБ будет предлагаться по цене от 46 999 грн. А при оформлении заказа по такой цене вы сможете купить модификацию на 512 ГБ.

Речь идет о международных версиях на Exynos 2400 с официальной гарантией. В продажу новинки поступят 7 февраля. Оформить предзаказ можно в любом украинском технологическом магазине, например Алло, Цитрус, Comfy, Rozetka.

Что мы можем сказать о самих моделях? После знакомства с ними остается приятное послевкусие, поскольку у них есть стильный дизайн, дорогие материалы корпуса, качественный экран, хорошее железо, новое программное обеспечение с возможностями ИИ, крутые камеры и нормальная автономность.

Если вы не любите китайскую продукцию и просто хотите приобрести надежный Android-флагман со всеми свежими фишками, Samsung Galaxy S24 (Plus) станет достойным приобретением. Добавим еще сюда долгое время поддержки от производителя, и можно вообще забыть о покупке нового смартфона лет на пять-шесть.

Хотите настоящий ТОП с огромным экраном, титановыми рамками, мощнейшим железом и шикарными камерами? Тогда это уже Samsung Galaxy S24 Ultra, предлагающий самые крутые параметры, но и цена там выше.

Samsung Galaxy S24

Сравнивать новые Самсунги с китайскими флагманами бессмысленно, поскольку это другой уровень, как и Google Pixel и iPhone. Настоящие фанаты Samsung вряд ли обратят внимание на какой-то Сяоме, даже если там будут нарисованы отличные параметры.

Вот такие дела, друзья. Вам понравились Samsung Galaxy S24 и S24 Plus? Ждем вашего мнения об этих новинках в комментариях, и на этом прощаемся. До встречи!

Плюсы:

стильный дизайн;

небольшие габариты и вес;

много цветов:

в материалах корпуса только стекло и алюминий;

закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2;

влагозащита IP68;

экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц;

пиковая яркость дисплея 2600 нит;

отличная игровая производительность;

много вариантов памяти;

хорошие камеры с телевиком;

запись видео в 8K@24/30fps на основную и 4K@/60fps на фронтальную камеру;

Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1;

много функций с поддержкой ИИ;

хорошая автономность;

есть беспроводная зарядка;

официальные продажи в Украине с гарантией.

Минусы: