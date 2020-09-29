OnePlus 8T Pro не в этом году. OnePlus Nord N10 5G на низком старте

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Рассказали о судьбе OnePlus 8T Pro и OnePlus Nord N10 5G уже скоро

Готовится к выходу, пожалуй, главный «убийца флагманов» или возмутитель спокойствия — OnePlus 8T. Правда, объективно новинка вряд ли сможет навести полноценный шорох в премиальном сегменте, но явно будет претендовать на звание одного из лучших китайских флагманов.

В прошлом году компания всех удивила, представив не только базовую версию номерного флагмана, но и дав ему в пару Pro-версию. Логично было ожидать, что в этом году эта традиция будет соблюдена и OnePlus 8 Pro получит обновление с буквой Т. Но производитель делает очередной крутой разворот и отказывается от выпуска OnePlus 8T Pro. Говорить об этом с уверенностью позволяет тот факт, что об этом прямо заявил инсайдер Ice Universe, считающийся авторитетным и заслуживающим доверия источником. По его словам, в этом году не выйдет OnePlus 8T Pro.

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Справедливо будет сказать, что он не первым заявил о том, что OnePlus 8T дебютирует в одиночестве. Ранее в этом месяце об этом известил другой известный поставщик утечек Max J. Смущает только то, что на официальном сайте компании почему-то все же создана страничка с руководством OnePlus 8T Pro. Возможно, эта модель все же выйдет, но в следующем году?

Ждем презентацию OnePlus 8T, которая состоится 14 октября и помимо флагмана обещано еще пять каких-то загадочных новинок. Сама компания сегодня дала повод предполагать, что в этот же день представят OnePlus Nord N10 5G — американский вариант OnePlus Nord. На своей странице OnePlus Nord в Instagram она опубликовала пост, в котором сообщила, что «скоро будет».

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Напомним, что OnePlus Nord N10 5G ориентирован, прежде всего, на рынок США. За сумму менее $400 производитель намерен предложить смартфон на базе Snapdragon 690 с дисплеем диагональю 6,49 дюйма разрешением FullHD+, 6/128 Гб памяти и основной камерой, где главный датчик на 64 Мп.

ОБНОВЛЕНИЕ: Отказ от выпуска OnePlus 8T Pro официально подтвердил и глава компании. На своей странице в Weibo он опубликовал короткий пост: «В этом году 8T Pro не будет»﻿

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Источник: twitter, instagram