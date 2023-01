OnePlus разрабатывает линейку складных смартфонов

Компания OnePlus вслед за другими производителями готовит к выходу первые складные устройства.

Информацией поделился инсайдер @stufflistings. Согласно утечке, компания уже зарегистрировала название новинок: OnePlus V Fold и OnePlus V Flip. Первый смартфон будет конкурировать с линейкой Galaxy Fold , а второй – Galaxy Flip.

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

