OnePlus разрабатывает линейку складных смартфонов

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Еще один конкурент для линейки Galaxy Z

Компания OnePlus вслед за другими производителями готовит к выходу первые складные устройства.

Информацией поделился инсайдер @stufflistings. Согласно утечке, компания уже зарегистрировала название новинок: OnePlus V Fold и OnePlus V Flip. Первый смартфон будет конкурировать с линейкой Galaxy Fold , а второй – Galaxy Flip.

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

monikers должны быть идеально trademarked by the brand.

Внутренняя проверка (в пределах) одна из них будет begun в several regions, включая Европу, as per my source. #OnePlus #OnePlusVFold #OnePlusVFlip pic.twitter.com/f3jMgoQ89x — Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2023

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К сожалению, характеристик и даты анонса новинок пока нет. Но если верить инсайдеру, OnePlus уже начала тестировать один из смартфонов в разных регионах, включая Европу.

Учитывая, какие успехи в данном сегменте за последний год сделала материнская OPPO с моделью Find N , мы можем понять, что техническая база для подобных смартфонов уже достаточна и неудивительно, что она решила выпустить несколько сложных моделей под суббрендом, нацеленным на глобальный и, в частности, американский рынок.

Источник: Twitter