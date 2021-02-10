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OnePlus разрабатывает линейку складных смартфонов

31.01.2023 150 0

Еще один конкурент для линейки Galaxy Z

Компания OnePlus вслед за другими производителями готовит к выходу первые складные устройства.

 

oneplus_v_fold

 

Информацией поделился инсайдер @stufflistings. Согласно утечке, компания уже зарегистрировала название новинок: OnePlus V Fold и OnePlus V Flip. Первый смартфон будет конкурировать с линейкой Galaxy Fold , а второй – Galaxy Flip.

 

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К сожалению, характеристик и даты анонса новинок пока нет. Но если верить инсайдеру, OnePlus уже начала тестировать один из смартфонов в разных регионах, включая Европу.

 

oneplus_v_fold_flip

 

Учитывая, какие успехи в данном сегменте за последний год сделала материнская OPPO с моделью Find N , мы можем понять, что техническая база для подобных смартфонов уже достаточна и неудивительно, что она решила выпустить несколько сложных моделей под суббрендом, нацеленным на глобальный и, в частности, американский рынок.

 

Источник: Twitter

OnePlus
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 31.01.2023

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OnePlus разрабатывает линейку складных смартфонов