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Друзья, сегодня поговорим о лучших продуктах Apple, которые можно купить в 2024 году. Речь идет о планшете, ноутбуке и «умных» часах. Это будут оптимальные модели с крутыми характеристиками и адекватной ценой.

Если вас интересует подборка лучших Айфонов на 2024 год, добро пожаловать в статью . Там мы рассказали об оптимальных телефонах из разных ценовых сегментов. А по этой ссылке вы найдете АнтиТОП Айфонов, которые точно не стоят вашего внимания.

Оптимальные продукты Apple для покупки в 2024 году: от iPhone до MacBook﻿

Начнём с планшетов. В настоящее время базовой моделью является iPad 10. Он стоит недорого и находится в свободной продаже. Но мы не рекомендуем покупать эту модель.

Основная проблема iPad 10 – наличие воздушной прослойки между сенсором и экраном. Это может привести к искажению цветов, снижению контрастности и разрывам между пальцем или стилусом и изображением на экране.

Айпад 10 поддерживает Apple Pencil первого поколения. Для его зарядки понадобится переходник Lightning, поскольку у планшета разъем Type-C.

А вот Apple Pencil второго поколения заряжается уже через магнитное крепление к Айпаду, и такой способ гораздо удобнее.

Вместо iPad 10 обратите внимание на iPad Air 4. Сейчас цена на этот планшет упала и он является оптимальным вариантом. Все вышеописанные недостатки, встречающиеся в базовой десятой версии, отсутствуют в Air 4.

Если требуется более прокачанный планшет, обратите внимание на iPad Pro с процессором M2. Это отличная модель, и ничего лучшего в категории планшетов вы не найдете.

Экран обновляется с частотой 120 Гц, а процессор M2 справляется со всеми возможными нагрузками. Устройство реально потрясающее.

С ноутбуков не советуем покупать MacBook Air 13 с чипом M2. Все дело в одночиповом SSD. Это относится к модификации 8/256 ГБ.

В требовательных задачах MacBook Air 13 M2 будет проигрывать модели с процессором M1, у которой двухчиповый SSD. При этом Air на M1 скоро еще больше упадет в цене, ведь его сняли с производства.

Отличным решением является Macbook Pro 2021 с процессором M1 Pro. В базовой версии предлагается 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, чего достаточно с головой. Дисплей на 14 дюймов, матрица mini LED, частота обновления – 120 Гц.

Нужен ноутбук с большим дисплеем, но компактными габаритами? Можно присмотреться к MacBook Air на 15 дюймов.

Но напоминаем, что базовой версии придется смириться с одночиповым SSD. Да и частота обновления экрана – всего 60 Гц.

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Теперь немного поговорим о «умных» часах. Apple Watch можно считать лучшими смарт-часами в мире. Но работают они только с Айфонами. Подключить Эпл Вотч к смартфону на Android не удастся.

Тем, у кого есть iPhone, можем порекомендовать седьмое или восьмое поколение "умных" часов. Поскольку две последние серии почти не отличаются и у них минимум новых фишек.

Линейка Apple Watch Ultra подойдет далеко не всем. Дисплей там огромный, диаметр составляет 49 мм. Это точно не вариант для тонкого запястья.

Если необходимо сэкономить, смотрите в сторону серии Apple Watch SE. Там оптимальная цена и только нужные опции, без излишеств. Также рамки вокруг экрана толще и отсутствует опция AOD.

Apple Watch 8 Aluminum

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