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Оптимальные продукты Apple для покупки в 2024 году: от iPhone до MacBook

31.05.2024 89 0

Друзья, сегодня поговорим о лучших продуктах Apple, которые можно купить в 2024 году. Речь идет о планшете, ноутбуке и «умных» часах. Это будут оптимальные модели с крутыми характеристиками и адекватной ценой.

 

Если вас интересует подборка лучших Айфонов на 2024 год, добро пожаловать в статью . Там мы рассказали об оптимальных телефонах из разных ценовых сегментов. А по этой ссылке вы найдете АнтиТОП Айфонов, которые точно не стоят вашего внимания.

 

Лучшие продукты Apple в 2024 году

 

Оптимальные продукты Apple для покупки в 2024 году: от iPhone до MacBook﻿

Начнём с планшетов. В настоящее время базовой моделью является iPad 10. Он стоит недорого и находится в свободной продаже. Но мы не рекомендуем покупать эту модель.

 

Основная проблема iPad 10 – наличие воздушной прослойки между сенсором и экраном. Это может привести к искажению цветов, снижению контрастности и разрывам между пальцем или стилусом и изображением на экране.

 

Лучшие планшеты Apple в 2024 году

 

Айпад 10 поддерживает Apple Pencil первого поколения. Для его зарядки понадобится переходник Lightning, поскольку у планшета разъем Type-C.

 

А вот Apple Pencil второго поколения заряжается уже через магнитное крепление к Айпаду, и такой способ гораздо удобнее.

 

Какой планшет Эппл купить в 2024 году

 

Вместо iPad 10 обратите внимание на iPad Air 4. Сейчас цена на этот планшет упала и он является оптимальным вариантом. Все вышеописанные недостатки, встречающиеся в базовой десятой версии, отсутствуют в Air 4.

 

Если требуется более прокачанный планшет, обратите внимание на iPad Pro с процессором M2. Это отличная модель, и ничего лучшего в категории планшетов вы не найдете.

 

Лучший Айпад купить

 

Экран обновляется с частотой 120 Гц, а процессор M2 справляется со всеми возможными нагрузками. Устройство реально потрясающее.

 

С ноутбуков не советуем покупать MacBook Air 13 с чипом M2. Все дело в одночиповом SSD. Это относится к модификации 8/256 ГБ.

 

Какой MacBook выбрать в 2024 году

 

В требовательных задачах MacBook Air 13 M2 будет проигрывать модели с процессором M1, у которой двухчиповый SSD. При этом Air на M1 скоро еще больше упадет в цене, ведь его сняли с производства.

 

Отличным решением является Macbook Pro 2021 с процессором M1 Pro. В базовой версии предлагается 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, чего достаточно с головой. Дисплей на 14 дюймов, матрица mini LED, частота обновления – 120 Гц.

 

Подборка MacBook 2024

 

Нужен ноутбук с большим дисплеем, но компактными габаритами? Можно присмотреться к MacBook Air на 15 дюймов.

 

Но напоминаем, что базовой версии придется смириться с одночиповым SSD. Да и частота обновления экрана – всего 60 Гц.

 

Что купить с MacBook сейчас

 

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Теперь немного поговорим о «умных» часах. Apple Watch можно считать лучшими смарт-часами в мире. Но работают они только с Айфонами. Подключить Эпл Вотч к смартфону на Android не удастся.

 

Лучшие Apple Watch в 2024 году

 

Тем, у кого есть iPhone, можем порекомендовать седьмое или восьмое поколение "умных" часов. Поскольку две последние серии почти не отличаются и у них минимум новых фишек.

 

Линейка Apple Watch Ultra подойдет далеко не всем. Дисплей там огромный, диаметр составляет 49 мм. Это точно не вариант для тонкого запястья.

 

Какой Apple Watch купить

 

Если необходимо сэкономить, смотрите в сторону серии Apple Watch SE. Там оптимальная цена и только нужные опции, без излишеств. Также рамки вокруг экрана толще и отсутствует опция AOD.

 

Apple Watch 8 Aluminum﻿﻿

 

Напомним, что Айфоны и другую технику от разных производителей вы можете купить по самым низким ценам в нашем Telegram-канале Androprice Украина . Заходите, просматривайте ассортимент и выбирайте подходящий девайс. Удачи!

 

Оптимальные продукты Apple для покупки в 2024 году

 

Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 31.05.2024
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Оптимальные продукты Apple для покупки в 2024 году: от iPhone до MacBook