Первые смартфоны на Snapdragon 875 появятся только в следующем году

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Несмотря на презентацию Snapdragon 875 в этом году, смартфоны на его базе выйдут только в 2021.

Уже в следующем месяце Qualcomm представит новые флагманское решение – долгожданный Snapdragon. Официальной даты и другой информации о чипе пока нет, но мы знаем уже многие детали. Судя по впечатляющему результату Snapdragon 875 в AnTuTu, нас ждет заметный скачок вперед по сравнению с предыдущим поколением флагманского чипсета.

Единственный чип, который всерьез собирается конкурировать со Snapdragon 875, будет Exynos 2100 от Samsung. Но даже корейская компания не откажется от использования нового процессора от американского чипмейкера – по привычке мы увидим его в американской версии Galaxy S21.

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Кроме готовящегося флагмана от Samsung, будут выпущены еще, как минимум, пять смартфонов на новом чипе от Qualcomm. Этой информацией поделился известный инсайдер Digital Chat Station. Он также сообщил, что к следующему году пять новых флагманских устройств будут также использовать новую технологию проводной зарядки мощностью 100 Вт. Все устройства будут запущены в течение первого квартала следующего года.

Естественно, одним из первых устройств станет следующий флагман от Xiaomi. Также к списку этих смартфонов должен присоединиться и очередной игровой смартфон от ASUS, скорее всего, четвертое поколение ASUS ROG Phone. Не забыли утечки уточнить, что также стоит ждать появления Snapdragon 875 и в OnePlus 9.

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Источник: Notebook Check



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