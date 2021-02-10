POCO X3 NFC и POCO F3 получают MIUI 12.5

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Проблемная прошивка приходит на POCO F3 и POCO X3 NFC

Несмотря на то, что на горизонте замаячил анонс MIUI 13, Xiaomi все еще продолжает обновлять свои смартфоны до MIUI 12.5. Теперь очередь дошла до глобальной версии Poco X3 NFC, и компания выпустила апдейт с номером «MIUI 12.5.1.0 RJGMIXM». Весит сборка 2,4 Гб и включает в себя июльский патч безопасности.

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Это стабильная бета-версия, что означает, что на первых порах апдейт будет рассылаться случайным образом в ожидания полного публичного развертывания в ближайшие недели. Поэтому либо дождитесь пока обновление прилетит «по воздуху» либо установите его по этим ссылкам: Recovery | OTA﻿

MIUI 12.5 доберется и до POCO F3, Обновление распространяется на европейские и российские модели телефона с номерами версий программного обеспечения «V12.5.3.0.RKHEUXM» и «V12.5.3.0.RKHRUXM». Поскольку номера сборок идентичны, вероятно, это одно и то же обновление. Но в отличие от обновления для POCO X3 NFC, этот смартфон получил июньский, а не июльский патч безопасности.

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Источник: notebookcheck