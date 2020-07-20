Теперь мы знаем все: ценник и внешний вид OnePlus Buds были обнародованы до презентации

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﻿OnePlus не перестает сходить со страниц новостных изданий. В первую очередь китайский производитель хайпует благодаря скорому анонсу новой линейки среднебюджетных смартфонов OnePlus Nord 21 июля. Но не стоит забывать, что, наряду с новым смартфоном, компания также собирается анонсировать свои первые TWS-наушники - OnePlus Buds.





В преддверии официального старта продаж компания поделилась видеороликом-рекламой ожидаемых наушников, в котором многие издания заметили, что бренд, возможно, подтвердил информацию, что OnePlus Buds будут стоить меньше 100 долларов. Скорее всего, они будут стоить $99.99, учитывая, что в видео компания указала цену «$XX.XX», но мы можем надеяться и на более скромный прайс.





Техно-издание Android Police рапортует, что OnePlus Buds будет доступен в трех цветовых вариантах - Белый, Синий и Черный. Другой новостной сайт, 9to5Google, обнаружил несколько изображений TWS-наушников. Коротко по дизайну беспроводных «ушей»: зарядный кейс без резких углов, повторяющий цвет наушников, в который встроен светодиодный индикатор состояния батареи и зарядки.

Производитель уже подтвердил, что OnePlus Buds будут работать на протяжении семи часов подряд на одном заряде и до 30 часов вместе с зарядным кейсом. Также компания реализовала возможность использования фирменной технологии быстрой зарядки по проводу Warp Charge, которая даст до 10 часов работы всего за 10 минут зарядки.





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Источник: Android Police﻿﻿

