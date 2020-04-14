Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: компиляция удачных идей и технологий, но дорого

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Регулярное обновление флагманов OnePlus сегодня прошло в рядовом режиме. Из-за бушующей пандемии коронавируса компания вынуждена была отказаться от проведения презентации с размахом, ограничившись видеоконференцией. В этом году OnePlus вновь пренебрегла старыми традициями и представила сразу две модели.

Она показала титульный OnePlus 8 и более «усиленную» его Pro-версию. Вот OnePlus 8 Pro и считается флагманским продуктом компании, соединившим в себе все самое лучшее, и он станет своеобразным эталоном среди китайских флагманов. Сама компания считает, что ей удалось создать смартфоны, близкие к идеальным. Хотя новинки вновь не двигают индустрию, а компания просто удачно эксплуатирует тренды и идеи других, предлагая за все это заплатить «разумные» деньги. Но главный вопрос — адекватны ли ценники и не увлеклась ли компания маркетингом?

Первое на что компания обратила внимания, представляя OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro — это дизайн. Тут без открытий и сохраняется преемственность поколений. Выглядят внешне новинки не плохо, собраны из качественных материалов, экстерьер созвучен современным трендам, но они напрочь лишены индивидуальности. Тут довольствуются ладно скроенным корпусом, скучным и набившим оскомину «кругляшом» под фронталку и тыльная камера оформлена в форме овальной площадки с несколькими датчиками изображения. В зависимости от модели, сенсоров три или четыре.

Дисплей и спинка — стекло, а боковая рамка выполнена из металла. Цветовых вариаций у Pro-версии три: черный, синий и зеленый. В младшей модели синий оттенок заменили на перламутровый градиент. Именно новый зеленый оттенок и обновленный логотип компании на тыльной крышке отвечают за налет индивидуальности в смартфонах. В этом году компания восполнила один серьезный пробел — Pro-версия наконец-то получила защиту по стандарту IP68. Базовому OnePlus 8 водозащита не полагается.

На «спинке» вновь нет сканера отпечатков пальцев. Он интегрирован в дисплей. И снова отдано предпочтение оптическому датчику. Обещано, что срабатывать он будет шустро и точно.

OnePlus 8 Pro — первый смартфон компании, получивший дисплей, обладающий частотой обновления 120 Гц. Это та самая фишка, которая должна выгодно отличать его от «младшего» OnePlus 8, где скорость обновления матрицы составила 90 Гц. Другие характеристики дисплея «прошки» вполне впечатляют: OLED, диагональ 6,78, разрешением QHD+ (3168х1440 пикселей), технология MEMC, сенсор 240 Гц, плотность пикселей 513ppi, максимальная яркость 1300 нит. Это лучшая матрица на рынке, о чем свидетельствует высшая оценка A+ от экспертов Display Mate Technologies. Аналогичную оценку получил и экран OnePlus 8, но он чуть проще.

Основные характеристики такие: 6,55 дюйма, OLED, 2400х1080 точек, яркость 800нит, плотность пикселей 402ppi. Рамки вокруг экранов обеих моделей выглядят миниатюрными, небольшой прогресс здесь виден.

Как всегда, флагманы OnePlus получили самую мощную аппаратную платформу из доступных в лагере Android: Snapdragon 865. К слову, не забыли про модем Snapdragon X55 и для наших стран эта фича бесполезна. Оперативной памяти 8 Гб и 12 Гб, а постоянной 128 Гб и 256 Гб. Только в случае с OnePlus 8 тип памяти LPDDR4x и UFS 3.0 соответственно, а вот Pro-версия получила новомодный стандарт LPDDR5.

В плане камер смартфоны решили разделить. Набор тыльных датчиков в OnePlus 8 состоит из трех модулей, но здесь отказались от телеобъектива. Главная камера ничем не отличается от той, что получили OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro — Sony IMX586 на 48-мегапикселей с системой оптической стабилизации. Работает она в паре с широкоугольным датчиком на 16 Мп и камерой для макросъемки разрешением 2 Мп. Есть ощущение, что, создавая камеру за основу взяли камеру OnePlus 7 Pro, но упростили ее за счет смены телефото модуля на макродатчик.

В новом OnePlus 8 Pro будет квадрокамера. Здесь не стали чего-то изобретать, а взяли главный 48 Мп модуль Sony IMX689 с OIS от Oppo Find X2 Pro, сумевшего взгромоздиться на вторую строчку рейтинга DxOMark. Вторая камера на 48 Мп, и она широкоугольная. Третья — на 8 Мп, она обеспечивает 3-кратный оптический зум и получила оптический стаб. А четвертая — 5 Мп цветной фильтр.

Фронтальная камера знакома по OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro — Sony IMX471 на 16 Мп. Оба смартфона получили порт USB Type-C, чип NFC, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, стереодинамики и фирменную оболочку OxygenOS 10 на основе Android 10.

В OnePlus 8 установили батарею на 4300 мАч и предложили фирменную технологию быстрой зарядки на 30 Вт. В OnePlus 8 Pro все чуть интереснее: аккумулятор емкостью 4510 мАч, уже знакомая 30-ваттная проводная зарядка (до 60% за полчаса) и одни из фишек «прошки» — беспроводная зарядка мощностью 30 Вт и реверсивная зарядка.

Новые смартфоны будут доступны с 21 апреля. OnePlus 8 в младшей версии с 8/128 Гб стоит $699, а самая топовая вариация с 12/256 Гб обойдется в $799. OnePlus 8 Pro доступен в таких же модификациях, но ценники выше: $899 и $999 соответственно.

Дорого и назвать ценники приятными, сложно. Компания явно обозначила свое желание попасть в клуб элитарных игроков и ценники подтягивает соответствующие. Но вот готовы ли пользователи платить такие деньги за флагманы OnePlus? Захотят ли они быть избранными, кто готов прикупить один из дорогих китайских смартфонов? Ответ дадут продажи смартфонов. Но, похоже, мы с вами свидетели переломного момента, когда компания четко обозначила, что больше не будет выпускать доступные и народные флагманы.

Технические характеристики OnePlus 8:

Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66/71), TD-SCDMA, TDD-LTE (34/38/39/40/41/46/48), 5G

Операционная система: Android 10, оболочка OxygenOS 10

Дисплей: 6,55”, 20:9, 2400 х 1080 пикселей, 90 Гц, 402 ppi, HDR10+, Fluid AMOLED, стекло 3D Gorilla Glass, контрастность 5 000 000:1, яркость 1100 нит, DCI-P3 100%,

Процессор: Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR4х

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.0, поддержки карт microSD нет

Основная камера: три датчика, 48 Мп (Sony IMX586, 0,8 мкм, OIS. f/1.75) + 16 Мп (широкоугольный, угол обзора 116 градусов, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4, 1,75 мкм), двойная светодиодная вспышка, 2-кратный цифровой зум, PDAF+CAF

Фронтальная камера: 16 Мп (Sony IMX471, 1,0 мкм), f/2.45

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C 3.1, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock

Стереодинамики с Dolby Atmos

Вибромоторчик Haptic Vibration 2.0﻿

Аккумулятор: 4300 мАч, быстрая зарядка Warp Charge 30T на 30 Вт

Размеры: 160,2х72,9х8 мм

Вес: 180 грамм

Цвета: черный, зеленый и перламутровый

Технические характеристики OnePlus 8 Pro:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66/71), TD-SCDMA, TDD-LTE (34/38/39/40/41/46/48), 5G

Операционная система: Android 10, оболочка OxygenOS 10

Дисплей: 6,78”, 19,8:9, 3168х1440 пикселей, 120 Гц, сенсор 240 Гц, 513 ppi, HDR10/10+, Fluid AMOLED, стекло 3D Gorilla Glass, контрастность 5 000 000:1, яркость 1300 нит, DCI-P3 100%, MEMC

Процессор: Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.0, поддержки карт microSD нет

Основная камера: четыре датчика, 48 Мп (Sony IMX689, f/1.78, OIS, 7Р) + 48 Мп (Sony IMX586, широкоугольный, угол обзора 120 градусов, f/2,2) + 8 Мп (телеобъектив, f/2.44, OIS, 3-кратный оптический зум) + 5 Мп (цветовой фильтр, f/2.4), светодиодная вспышка, многофункциональный автофокус (PDAF + LAF + CA F), три микрофона для Audio Zoom

Фронтальная камера: 16 Мп (Sony IMX471), 1,0 мкм, f/2.45

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C 3.1, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock

Защита от пыли и влаги IP68

Стереодинамики с Dolby Atmos

Вибромоторчик Haptic Vibration 2.0﻿﻿

Аккумулятор: 4510 мАч, быстрая зарядка Warp Charge 30T на 30 Вт, беспроводная 30 Вт, обратная зарядка

Размеры: 165,3х74,3х8,5 мм

Вес: 199 грамм

Цвета: черный, синий и зеленый