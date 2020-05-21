Realme анонсировала дизайнерские Realme Buds Q. Известна дата презентации

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4 дня назад в реестре Индонезийского управления по телекоммуникациям всплыли TWS наушники от компании Realme. Тогда мы узнали, что они разрабатываются под кодовым именем RMA215, а инсайдеры в тот же день сообщили серийное название модели - Realme Buds Q.

И вот, сегодня все слухи подтвердились. Брендом на собственной странице в Weibo был опубликован промо-тизер, на котором изображены сами наушники, а также французский художник Жозе Леви. Согласно его собственному заявлению, созданный им облик устройств во многом вдохновлён морской галькой.

На картинке также видна дата презентации Realme Buds Q - 25 мая. Помимо уже оглашённых устройств, в этот день компания обещает показать ещё несколько интересных новинок. Уже сейчас известно, что на конференции бренд представит собственные Smart TV телевизоры Realme TV и новые умные часы Realme Watch, главной особенностью которых станет собственная проприетарная операционная система.

Интересно, что Realme Buds Q это не первые Bluetooth наушники подшефного бренда BBK. До них компания успела представить Realme Buds Air, которые почти полностью копируют Apple Air Pods. В Индии также можно купить обычные Realme Buds. Их главное достоинство - невысокая цена, однако из-за неё они лишены TWS дизайна.

Источники: trak.in