Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse – смартфон, повторяющий силуэты известного автомобиля для настоящих фанатов

150

Спортивный дизайн

Вчера состоялась презентация Xiaomi, на которой компании представила новенькие Redmi K70, K70 Pro и K70E. Много внимания было приковано именно к K70 Pro, ведь он получил непревзойденные характеристики.

Еще несколько часов до презентации компания анонсировала коллаборацию Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse и вскоре показала внешний вид смартфона.

Сотрудничество между Redmi и автоспортивным отделом Lamborghini очевидно в особом дизайне их специальной серии смартфонов. Выйдя за рамки простой покраски, Redmi внесла незначительные изменения в модуль камеры, приведя его в соответствие со знаковыми элементами дизайна Lamborghini. Презентация включает яркие желтый и зеленый цвета, напоминающие популярные варианты, которые можно найти на автомобилях Lamborghini.

Внутри телефон имеет кастомный интерфейс HyperOS по теме Lamborghini Squadra Corse и будет доступен только в конфигурации 24 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ памяти для хранения данных. Остальные спецификации похожи на обычный Redmi K70 Pro.

Источник: weibo