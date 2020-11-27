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Результаты работы камер OnePlus Nord не поразили, но и не расстроили специалистов DxOMark

27.11.2020 269 0

OnePlus Nord вновь показал себя довольно посредственным смартфоном – теперь речь о рейтинге DxOMark.

 

OnePlus Nord

 

Да, мы прекрасно понимаем, что оценка известного агентства DxOMark не стоит пристального рассмотрения (по очевидным причинам), но все-таки до сих пор интересно, что там скажут специалисты по поводу работы камер популярных устройств.

 

В этот раз «под нож» DxOMark попал OnePlus Nord. Смартфон, условно являющийся представителем среднего ценового сегмента, обещает обеспечить флагманский опыт фото- и видеосъемки. Внезапно DxOMark заключили, что, по большей части, смартфон сдерживает данные обещания.

 

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Если кратко описывать «производительность» фото- и видеосъемки, то OnePlus Nord «рожает» неплохой контент в дневное время суток, обеспечивая хорошую резкость и детализацию, предлагая быструю автофокусировку и точную экспозицию.

 

OnePlus DxOMark

 

Однако ночью камеры OnePlus Nord никак не могут совладать с сильно заметным шумом по всей площади кадра. То же самое касается и видеозаписи. Заметен и «гуляющий» баланс белого – по словам специалистов DxOMark, он остается попросту неактивным при съемке ночью. Но самым большим разочарованием стало отсутствие надлежащей стабилизации во время видеозаписи – дерганная картинка также стоила OnePlus Nord нескольких важных баллов.

 

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Общий результат, данный DxOMark, составляет 108 баллов, что на 1 балл меньше, чем DxOMark дал Huawei P20 Pro всего несколько лет назад. Это говорит нам о том, как далеко вперед шагают современные технологии.

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OnePlus Nord в двух цветах

 

Источник: DxOMark


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OnePlus OnePlus Nord DxOMark
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 27.11.2020

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Результаты работы камер OnePlus Nord не поразили, но и не расстроили специалистов DxOMark