Смартфон меняющий цвет. Как вам идея?

1191

Новый тренд — смартфон-хамелеон

Создать самобытное и оригинальное с точки зрения экстерьера устройство — задача очень нелегкая. В большинстве случаев сейчас полет дизайнерской мысли ограничен тем, как обыграть фронталку и что бы такого диковинного предложить с дизайном основной камеры. Но это вовсе не означает, что компании не ищут новые идеи и не экспериментируют с материалами.

Читать также: Vivo запатентовал дизайн смартфона с камерой-перископом

Известный поставщик утечек Ice Universe, который уже не раз замечен за сливом достоверной информации, выложил на своей странице в Twitter ролик со смартфоном-хамелеоном. По его словам, один из смартфоностроителей работает над устройством с обесцвечивающейся задней панелью, и пользователь сможет сам регулировать яркость обесцвечивания. В самом видео нам показали, как задняя панель меняет цвет с синего на серый.

Что за компания готовится пойти на эксперимент, он не сообщил. Но очень похоже, что речь идет о Vivo. Видео с демонстрацией прототипа такого смартфона от Vivo выложил другой инсайдер — @RODENT950. Есть вероятность, что само инженерное решение уже прошло этап тестирования и в каком-то из будущих устройств компания покажет его.

Читать также: Новый необычный смартфон LG Wing будет представлен 14 сентября

Смотрится интересно и необычно. Но сама по себе фича бесполезная и она понравится тем, кто любит что-то необычное, а еще готов отказаться от чехла ради эффектной «спинки».

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источники: twitter, twitter