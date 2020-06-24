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В бете Telegram добавили видеозвонки. Как включить?

24.06.2020 641 1

Telegram продолжает активно развиваться. Многие уже давно признали его лучшим мессенджером на рынке, но приложение продолжает становиться лучше. Сегодня на части смартфонов появилась возможность включить видеозвонки.

 

Как подключить?

Пока новая функция доступна исключительно для владельцев iPhone. Вам нужно просто зайти на специализированный канал @tgslots. Если доступные слоты всё ещё есть, останется только перейти по ссылке и следовать появившейся инструкции. 

 

Видеозвонок Telegram

 

Установив Telegram Beta 6.3 вы сможете включить фишку. Для этого придётся перейти в настройки, там десять раз нажать на иконку шестерёнки и активировать после в автоматически открывшемся меню ﻿Experimental Feature﻿.

 

Что ещё нового?

Помимо видеозвонков, в Telegram Beta 6.3 теперь есть возможность автоматически скидывать в архив и выключать уведомления от неопознанных пользователей, которые появились в вашей жизни и контактной книге впервые.

 

Картинка в картинке Telegram

 

Кроме того, теперь вы можете перевести видео в режим «картинка в картинке»﻿ с помощью простого свайпа вверх.

 

Напомним, ещё в начале года разработчики Telegram анонсировали, что функция скоро появится. Тогда в официальном блоге было опубликовано сообщение, в котором была высказана обеспокоенность тем, что сейчас нет одновременно безопасных и удобных видеозвонков. 

 

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Источник: telegram


Telegram update
Автор: elders0n Дата публикации: 24.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Роман 2
блять сука, почему не написать в заголовке, что это для ios? зачем на сайте ANDRO news столько новостей о яблоке. есть новости по делу, но это блядь совсем бестолковая и для кого она? Для кого ты умник рассказываешь как подключить звонки? тут так и собрались фанаты яблока, которых Дима нещадно чморит с экран. еще и новость в telegram засунул. в чем хайп то?
24.06.2020 09:41
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В бете Telegram добавили видеозвонки. Как включить?