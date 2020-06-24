В бете Telegram добавили видеозвонки. Как включить?

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Telegram продолжает активно развиваться. Многие уже давно признали его лучшим мессенджером на рынке, но приложение продолжает становиться лучше. Сегодня на части смартфонов появилась возможность включить видеозвонки.

Как подключить?

Пока новая функция доступна исключительно для владельцев iPhone. Вам нужно просто зайти на специализированный канал @tgslots. Если доступные слоты всё ещё есть, останется только перейти по ссылке и следовать появившейся инструкции.

Установив Telegram Beta 6.3 вы сможете включить фишку. Для этого придётся перейти в настройки, там десять раз нажать на иконку шестерёнки и активировать после в автоматически открывшемся меню ﻿Experimental Feature﻿.

Что ещё нового?

Помимо видеозвонков, в Telegram Beta 6.3 теперь есть возможность автоматически скидывать в архив и выключать уведомления от неопознанных пользователей, которые появились в вашей жизни и контактной книге впервые.

Кроме того, теперь вы можете перевести видео в режим «картинка в картинке»﻿ с помощью простого свайпа вверх.

Напомним, ещё в начале года разработчики Telegram анонсировали, что функция скоро появится. Тогда в официальном блоге было опубликовано сообщение, в котором была высказана обеспокоенность тем, что сейчас нет одновременно безопасных и удобных видеозвонков.

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Источник: telegram



