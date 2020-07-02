Телевизор Xiaomi Mi TV Master 65ʺ: дорого и стильно

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Xiaomi среди лидеров рынка телевизоров в Китае и не намерена никому уступать эту нишу. Теперь она замахнулась на создание премиальных моделей, в которых начнет устанавливать OLED-панели. Сегодня состоялась премьера семейства смарт-телевизоров — Mi TV Master и ее первенца с диагональю 65 дюйма.

Особенности

Сама компания заявляет, что с появлением этого телевизора в комнате, она обретет «художественную эстетику». Создатели постарались на славу, чтобы предложить минимальные рамки и на дисплей приходится 98,8% лицевой панели. Его разрешение составило 3840х2160 пикселей, частота обновления 120 Гц, цветовой охват DCI-P3 98,5%, контрастность достигает 1 000 000:1 и это 10-битная матрица.

Xiaomi TV Master 65ʺ обладает продвинутой аудиосистемой, состоящей из 9 динамиков общей мощностью 65 Вт и реализована поддержка Dolby Atmos. В основе телевизора лежит четырехъядерный чип MediaTek MT9650 с ядрами Cortex-A73 и видеоускорителем Mali-G52 MC1. Оперативной памяти 3 Гб и постоянной 32 Гб. Программная платформа — Android TV. Есть поддержка Bluetooth, Wi-Fi, NFC, голосового помощника Xiaoai 3.0, предложили два порта USB, разъем Enternet, три интерфейса HDMI, один из которых HDMI 2.1.

Покупка Xiaomi TV Master 65ʺ, удовольствие из недешевых. Отдать за него предлагают $1840 и продажи стартуют 3 июля.

Источник: mydrivers

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