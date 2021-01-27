Huawei P50, Huawei Mate 40E и Huawei Mate X2 получат одинаковую аппаратную платформу

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Чипа Kirin 9000 хватит и на флагманы Huawei 2021 года

США задались целью максимально ослабить китайский IT-сектор, чтобы они капитулировали перед американскими компаниями. Попадание Huawei в санкционный список привел к тому, что она лишилась доступа к Android с Google-сервисами. Та же история с компонентами для производства смартфонов, где самый сильный удар был нанесен по чипам Kirin.

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Возможно, с приходом к власти Джо Байдена что-то изменится в политике по отношению к Huawei, а пока перед ней стоит цель выжить и зацепиться за рынок смартфонов. По слухам, компания готовит весенний релиз флагманской серии Huawei P50 и, как ожидается, построены новинки будут на базе Kirin 9000. В числе фишек нового семейства называют проводную зарядку мощностью от 66 Вт до 135 Вт (в зависимости от модели) и беспроводную на 50 Вт, а также дисплеи с частотой обновления 90-120 Гц.

Готовится к выходу Huawei Mate 40E, который станет самым доступным решением в линейке Mate 40. Обещают оставить чип Kirin 9000, но в качестве главного в основной камере будет использоваться датчик на 64 Мп вместо 50 Мп. Такой шаг продиктован дефицитом комплектующих и желанием компании предложить сенсор Sony IMX700 на 50 Мп во флагманах серии Huawei P50.

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Не оставила компания и идею выпустить складной Huawei Mate X2, который своим исполнением будет напоминать Samsung Galaxy Z Fold 2. И поговаривают, что и для этого смартфона приготовили партию чипов Kirin 9000.

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Источник: gizchina