В Сети появились живые фото нового смартфона HTC Desire 21 Pro 5G

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Слили реальные фотографии HTC Desire 21 Pro 5G – снова не совсем то, что надо.

Как вы можете знать, в прошлом году компания HTC анонсировала два смартфона линейки Desire под названием Desire 20 Pro и Desire 20+. Похоже, что тайваньская компания готовится к выпуску нового смартфона Desire под очень неудобным названием HTC Desire 21 Pro 5G.

Сегодня рано утром в Сети появились живые снимки смартфона, показывающие его дизайн со всех сторон. Новое устройство станет вторым смартфоном бренда, поддерживающим сети пятого поколения, после HTC U20 5G.

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На снимках готовящийся к выходу HTC Desire 21 Pro 5G имеет зеленый корпус с непривычной рифлёной поверхностью. На правой грани устройства размещены кнопки управления громкостью и кнопка питания устройства, в который, судя по всему, встроен и сканер отпечатков пальцев. Пока неясно, имеет ли смартфон 3,5-мм мини-джек.

На одном из снимков показан скриншот одной из страниц настроек устройства, где мы можем узнать, что нас ждет «под капотом» Desire 21 Pro 5G. Сразу замечаем поддержку двух SIM-карт и установленную прошивку, основанную на еще актуальном Android 10.

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Остальные технические характеристики остаются буквально «замазанными». Но можно быть уверенным, что совсем скоро появятся новые сливы, благодаря которым мы сможем узнать о новом смартфоне некогда легендарного бренда чуточку больше.

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Источник: Slashleaks



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