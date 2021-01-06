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В Сети появились живые фото нового смартфона HTC Desire 21 Pro 5G

06.01.2021 556 0

Слили реальные фотографии HTC Desire 21 Pro 5G – снова не совсем то, что надо.

 

HTC Desire 20

 

Как вы можете знать, в прошлом году компания HTC анонсировала два смартфона линейки Desire под названием Desire 20 Pro и Desire 20+. Похоже, что тайваньская компания готовится к выпуску нового смартфона Desire под очень неудобным названием HTC Desire 21 Pro 5G.

 

Сегодня рано утром в Сети появились живые снимки смартфона, показывающие его дизайн со всех сторон. Новое устройство станет вторым смартфоном бренда, поддерживающим сети пятого поколения, после HTC U20 5G.

 

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На снимках готовящийся к выходу HTC Desire 21 Pro 5G имеет зеленый корпус с непривычной рифлёной поверхностью. На правой грани устройства размещены кнопки управления громкостью и кнопка питания устройства, в который, судя по всему, встроен и сканер отпечатков пальцев. Пока неясно, имеет ли смартфон 3,5-мм мини-джек.

 

HTC Desire 21 Pro 5G

 

На одном из снимков показан скриншот одной из страниц настроек устройства, где мы можем узнать, что нас ждет «под капотом» Desire 21 Pro 5G. Сразу замечаем поддержку двух SIM-карт и установленную прошивку, основанную на еще актуальном Android 10. 

 

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Остальные технические характеристики остаются буквально «замазанными». Но можно быть уверенным, что совсем скоро появятся новые сливы, благодаря которым мы сможем узнать о новом смартфоне некогда легендарного бренда чуточку больше.  

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HTC Desire

 

Источник: Slashleaks


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HTC HTC Desire 21 Pro 5G
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 06.01.2021

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В Сети появились живые фото нового смартфона HTC Desire 21 Pro 5G