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Xiaomi еще не помилована, но решение о включении в санкционный список заблокировано

13.03.2021 1152 4

Суд отложил вступление в силу решения о включении Xiaomi в санкционный список и считает, что чиновники чинят беззаконие

Любит администрация США наказывать неугодных посредством санкций, эмбарго и всевозможный обструкций. Первой пробой пера Америки стала компания ZTE которую заставили основательно «прогнуться»: она заплатила штраф в несколько миллиардов и сменила менеджмент. Окрыленные успехом американские чиновники взялись за Huawei и запреты, наложенные на нее, больно ударили по ее смартфонному бизнесу и продаже 5G-оборудования.

 

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Но этой «крови» Белому дому показалось мало. В начале нынешнего года удар был нанесен по Xiaomi. Китайская корпорация была внесена в санкционный список и в качестве причины указано сотрудничество с китайскими военными над новыми технологиями. Как и в случае с первыми двумя компаниями, доказательств мировой общественности приводить не стали.

 

Xiaomi еще не помилована, но решение о включении в санкционный список заблокировано – фото 1﻿

 

Пытаясь защититься законными способами, Xiaomi подала иск в окружной суд округа Колумбия с требованием отменить решение о включении компании в санкционный список. И несколько дней назад суд вынес постановление, которым приостановил вступление в силу решения администрации США.

 

Сообщается, что судья окружного суда Колумбии, который рассматривает дело, считает, что решение Министерства обороны США в отношении Xiaomi является «произволом и капризом», а также «доказательства, предоставленные ответчиком, являются не убедительными» и сами действия нарушают законные права компании.

 

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Ряд источников уже дают прогноз, что, скорее всего, Xiaomi удастся склонить Фемиду на свою сторону и суд вынесет судебный запрет, запрещающий гонения китайской компании и ее исключат из санкционного списка. Со своей стороны, Xiaomi уже опубликовала официальное заявление, в котором высказала удовлетворение ходом рассмотрения дела. Она намерена довести дело до победного конца и сделает все, чтобы суд признал решение чиновников США незаконным.

 

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Источники: reuters, mydrivers

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.03.2021

Комментарии

vladimir michailov -1
жаль будет,если отменят...уже только за то,что Huawei тролили заслужили бы на швоей шкуре испытать все самим
13.03.2021 13:59
Vladislav D -3
Это будет ошибка века если они оставлять говноСяоми... Наверное на такое решение каким-то чудом, влияет власти Китая или комы ю крысы китайские!
Нужно брать в узду этих китайцев, из своими конечными смартфонами, хватит китайцами дарить данные свои!...
Америка я в тебя верю, что Вы все же закроете этот подвал унитазов по сбору и сливу данных властям!
13.03.2021 12:30
ШПАРКІ МАРУДНІК -5
Правильно америкосы делают , что отсаживают китайскую барзоту!)))
А то уже и браво...
13.03.2021 10:18
nuraddin rozmetov 4
Браво!
13.03.2021 10:11

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Xiaomi еще не помилована, но решение о включении в санкционный список заблокировано