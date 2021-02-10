Xiaomi еще не помилована, но решение о включении в санкционный список заблокировано

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Суд отложил вступление в силу решения о включении Xiaomi в санкционный список и считает, что чиновники чинят беззаконие

Любит администрация США наказывать неугодных посредством санкций, эмбарго и всевозможный обструкций. Первой пробой пера Америки стала компания ZTE которую заставили основательно «прогнуться»: она заплатила штраф в несколько миллиардов и сменила менеджмент. Окрыленные успехом американские чиновники взялись за Huawei и запреты, наложенные на нее, больно ударили по ее смартфонному бизнесу и продаже 5G-оборудования.

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Но этой «крови» Белому дому показалось мало. В начале нынешнего года удар был нанесен по Xiaomi. Китайская корпорация была внесена в санкционный список и в качестве причины указано сотрудничество с китайскими военными над новыми технологиями. Как и в случае с первыми двумя компаниями, доказательств мировой общественности приводить не стали.

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Пытаясь защититься законными способами, Xiaomi подала иск в окружной суд округа Колумбия с требованием отменить решение о включении компании в санкционный список. И несколько дней назад суд вынес постановление, которым приостановил вступление в силу решения администрации США.

Сообщается, что судья окружного суда Колумбии, который рассматривает дело, считает, что решение Министерства обороны США в отношении Xiaomi является «произволом и капризом», а также «доказательства, предоставленные ответчиком, являются не убедительными» и сами действия нарушают законные права компании.

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Ряд источников уже дают прогноз, что, скорее всего, Xiaomi удастся склонить Фемиду на свою сторону и суд вынесет судебный запрет, запрещающий гонения китайской компании и ее исключат из санкционного списка. Со своей стороны, Xiaomi уже опубликовала официальное заявление, в котором высказала удовлетворение ходом рассмотрения дела. Она намерена довести дело до победного конца и сделает все, чтобы суд признал решение чиновников США незаконным.

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Источники: reuters, mydrivers