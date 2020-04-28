MIUI 12 для твоего Xiaomi! Первый взгляд на новый интерфейс

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Xiaomi представила смартфон Mi 10 Youth Edition и новую версию фирменного интерфейса MIUI. Большую часть своей презентации компания посвятила именно анонсу MIUI 12, которую она называет одной из красивых и сбалансированных оболочек Android. Что нового и интересного предложила новая итерация прошивки, рассказываем и показываем наглядно.

Если вы владелец смартфона Xiaomi, настоятельно рекомендуем познакомиться с теми нововведениями, которые могут прийти на ваш аппарат. При условии, что компания включит вашу модель в список устройств, которые обновят до MIUI 12.

Xiaomi создала новый AI‑движок работы интерфейса, предусмотрев специальные режимы для отдельных приложений, а также хорошо поработали над энергоэффективностью. Уделили внимание безопасности и конфиденциальности, позволив пользователю полностью контролировать разрешения, которые он дает утилитам.

Важное отличие от MIUI 11 — новая темная тема. К крутым фишкам MIUI 12 стоит отнести динамические обои, которые выглядят очень эффектно. В оболочке переработали навигационные жесты, Always-on Display получил расширенные настройки и режим многооконности обзавелся новыми функциями

Об этом и многом другом мы постарались рассказать в нашем предварительном видеообзоре. В комментариях вы сможете сравнить MIUI 12 с предыдущей версией оболочки, а также сравнить ее с другими прошивками, рассказав, что лучше, а что хуже.