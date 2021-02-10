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Здравствуйте, друзья. Сегодня будем обсуждать интересную тему о влагозащите устройств. Я объясню не только разницу между степенями защиты от влаги и пыли, но и расскажу, в каких условиях обычно производится тестирование.

Следует ли доверять таким параметрам, приведу примеры, в каких ситуациях категорически нельзя погружать телефон в воду. Также обсудим стойкость смартфонов по стандарту MIL-STD-810 и выясним, чем отличается водонепроницаемость и водостойкость.

Уверен, что далеко не каждый пользователь при выборе нового смартфона обращает внимание на степень влагозащиты. Это обычно идет как второстепенная характеристика, хотя сертифицированный стандарт защиты способен спасти телефон от серьезного взлома.

Если у смартфона нет минимальной защиты от влаги, то даже недолгое пребывание под дождем или попадание случайных брызг из крана может стать критическим.

То же касается и пылезащиты: признавайтесь, что всегда брали телефон с собой на пляж, даже не задумываясь, к каким последствиям это может привести.

Как работает влагозащита в смартфоне | Что такое "IPxx", какие есть виды защиты и почему она не всегда действенна

Что такое класс защиты IP и что он обозначает

Водонепроницаемый и водоотталкивающий – есть ли разница

В какую воду нельзя погружать водонепроницаемое устройство

Чем отличаются уровни влагозащиты

Чем отличаются уровни пылезащиты

Нюансы влагозащиты, которые следует учитывать

Стандарты MIL-STD

Выводы﻿

Что такое класс защиты IP и что он обозначает

Начнем со вводной информации, без которой в сегодняшней теме не обойтись. Если устройство получает защиту от влаги и пыли, оно классифицируется в соответствии с системой Ingress Protection Code.

Это классификация защиты от проникновения, которая признается во всех странах и отвечает международным стандартам. Этот код обозначается как IP – все мы видели его в характеристиках телефона и другой техники.

А дальше идут две ключевые цифры, указывающие на степень устойчивости к внешним раздражителям и воде. Например, IP53 – цифра 5 здесь обозначает пылезащиту, а цифра 3 – влагозащиту. Устройство может быть больше защищено от пыли, чем от влаги или наоборот.

Присвоение степени защиты строго контролируется и бренд не может самостоятельно указать такой параметр в характеристиках. За это отвечают независимые эксперты, проводящие тщательное тестирование, и по результатам исследования решают, какую степень IP может получить устройство.





Водонепроницаемый и водоотталкивающий – есть ли разница

Именно поэтому некоторые производители не пишут, что телефон водонепроницаем, а просто упоминают о водоотталкивающих или водостойких свойствах. Что означает «водоотталкивающий»?

Не стоит сразу вестись на это обозначение, поскольку чаще всего это значит, что смартфон может выдержать какое-нибудь случайное попадание брызг. Никаких исследований и профессиональных тестов в данном случае не проводятся.

Производитель просто добавляет утолщенную резину в SIM-лоток, благодаря которой небольшое количество влаги не проникает внутрь корпуса. Но если, например, уронить смартфон в ванную, то вода проникнет через другие щели и полностью выведет девайс из строя.

Поэтому «водоотталкивающий» ни в коем случае не равен «водонепроницаемому». Иногда это просто маркетинговый ход для привлечения покупателей.

А вот водонепроницаемость с указанием степени IP – совсем другое дело. Во время тестирования устройство погружают в воду на разную глубину и на разную продолжительность времени, иногда добавляют напор воды, чтобы выяснить, может ли девайс противостоять давлению. Для определения пылезащиты может быть привлечена пыль, песок, тальк и другие материалы.

В какую воду нельзя погружать водонепроницаемое устройство

Выходит, если телефон имеет высшую степень от влаги, то его можно погружать абсолютно в любую воду? Нет, друзья, всегда речь идет только о пресной воде.

Соленая вода категорически противопоказана телефону, поскольку из-за нее возникают коррозии, приводящие к ломанию важных элементов внутри телефона. Если вы гуляли по пляжу и смартфон случайно упал в море, его нужно срочно промыть пресной водой.

А как быть с бассейнами, спросите вы. Ведь теоретически в бассейнах можно плавать с влагозащищенными наушниками или смарт-часами. Здесь нет таких строгих ограничений, как с соленой водой, но хлорка, содержащаяся в бассейнах, тоже способна навредить гаджету.

Это также приводит к коррозии. Поэтому запомните основное правило: прятать телефон и другую технику от любой химически активной жидкости.

Другое дело – это дождь, вода из-под крана, душ и пресные источники, например реки, озера, пруды и водохранилища. Если вы будете плавать со смартчасами в пресном озере, ничего страшного не случится.

Чем отличаются уровни влагозащиты

Но следует обязательно учитывать степень влагозащиты, ведь каждый стандарт IP имеет ограничение.

Уровень IPX1

Если вы видите уровень 0, это означает, что устройство абсолютно не защищено даже от минимальной влаги. Любые капли могут навредить внутренним элементам.

Уровень 1 – это уже хоть что-то, хотя и толку от такой степени мало. При первом уровне разрешены только вертикальные капли. К примеру, смартфон лежит на полке в ванной, и на него сверху падает несколько капель из запотевшего зеркала.

Или телефон находится на столе, и на него проливается две-три капли воды из стакана, который вы держите в руках. Базовую защиту степень IPX1 обеспечит, но это прямо на самом минимальном уровне и только в бытовых повседневных условиях.

Уровень IPX2

Второй уровень влагозащиты тоже считается минимальным – устройство способно выдержать только вертикальные капли, но уже не обязательно под прямым углом. Отклонение может составлять до 15 градусов.

Если не хотите разбираться в этой геометрии, то вот вам простой пример: смартфон лежит на подоконнике, и на него падает несколько капель ровного дождя при минимальном ветре. Но именно капель, а не брызг, поскольку защита от брызг обеспечивает уже IPX3.

Уровень IPX3

Третий уровень уже более полезен и чаще пригодится в повседневной жизни, поскольку он защищает устройство от полностью вертикальных брызг, или под углом до 60 градусов к вертикали.

Говоря простыми словами, это может быть небольшой дождик, но без прямо сильных порывов ветра. Или небольшой ровный снег.

Уровень IPX4

После третьего уровня IP идут уже более солидные ступени. IPX4 способен справляться как с каплями, так и с брызгами, падающими в любом направлении. Простой пример – это дождь или снег со средней интенсивностью и порывами ветра.

Согласитесь, что такой сценарий наиболее приближен к реальности, и наконец от влагозащиты видна реальная польза.

Но не стоит забывать, что это все еще брызги, а не полноценные струи воды. Четвертый уровень влагозащиты может оказаться бесполезным под сильным дождем.

Уровень IPX5

Здесь уже нужен пятый уровень, который подходит для струй воды по любому направлению, но под небольшим напором. К примеру, вода из крана попала на устройство, и ничего страшного не произошло.

Уровень IPX6

Защита от мощных струй по любому направлению обеспечивает IPX6. Здесь уже масштабы защиты более глобальны: например, вы гуляете у водопада и мощные струи попадают прямо на телефон или другой гаджет.

При защите шестого уровня вероятен такой сценарий, что вода может попасть внутрь корпуса в достаточно больших количествах, и это не приведет к сломанию.

Уровень IPX6K

Шестой уровень также имеет дополнительный стандарт с приставкой K. Все это обозначается как IPX6K. Здесь речь тоже идет о мощных водяных струях, но еще и под большим давлением. Представьте, что устройство находится на пляже во время прилива.

Ситуация с водопадом здесь тоже будет правильной. Вот такой напор воды может выдержать аппарат с влагозащитой шестого уровня. Но опять же в идеале вода должна быть пресной, а не соленой.

Уровень IPX7

С седьмого уровня влагозащиты становятся возможны уже полноценные погружения под воду. То есть устройство должно выдерживать не только определенное количество воды, попавшей на него сверху, но и продолжать исправно работать при погружении на разной глубине.

IPX7 позволяет погружение на глубину до 1 метра и с продолжительностью не более минуты. Полноценно поплавать не удастся, но если гаджет упадет в неглубокое озеро, и вы сразу его вытащите, ничего не случится.

Уровень IPX8

Наконец-то мы добрались до восьмого уровня. Он встречается чаще всего во флагманах и среднебюджетниках, и это уже можно считать полноценной влагозащитой. Аппарат без проблем работает в погруженном режиме и выдерживает глубину более одного метра, но только в течение 30 минут.

Такое устройство можно спокойно мыть под краном, брать с собой в душ и даже плавать с ним в пресной воде. Но вода должна быть теплой или холодной, от горячей воды этот стандарт не защитит.

Уровень IPX9

Для защиты от высокотемпературной воды существует девятый уровень, но телефоны IPX9 встречаются не часто. Обычно это уже специальные ударопрочные аппараты, которые должны работать в экстремальных условиях.

Такие устройства выдерживают температуру воды от 50 до 70 градусов Цельсия, но без сильного давления.

Уровень IPX9K

И последний стандарт влагозащиты, существующий на сегодняшний день, называется IPX9K. Это улучшенная версия девятого уровня, которая тоже подразумевает защиту от горячей воды, но еще и под высоким давлением.

Простой пример: телефон лежит в ванной и на него из крана течет струя воды температурой около 60 градусов по Цельсию. Девайс с такой защитой можно даже спокойно брать с собой в термальные источники.

Чем отличаются уровни пылезащиты

Со стандартами влагозащиты мы разобрались, но еще существует пылезащита, и ее степень тоже всегда указывается. Есть шесть уровней пылезащиты, и первые четыре мы не будем рассматривать, поскольку такие стандарты несерьезные и не используются в смартфонах.

А вот пятый или шестой уровень мы постоянно встречаем. IP5X обозначает пылезащиту, но не полную пыленепроницаемость. То есть допускается небольшое количество пыли, которое может попадать внутрь гаджета.

А вот пыленепроницаемость, которой соответствует шестой уровень, гарантирует, что пыль вообще не попадет внутрь устройства.

Чтобы вам было понятнее, рассмотрим несколько конкретных примеров. Redmi Note 12 имеет защиту по стандарту IP53. Это означает, что ему не страшен небольшой дождь или брызги в соответствии с третьим уровнем влагозащиты, а также у этого смартфона есть пылезащита по пятому уровню, которая предусматривает возможность попадания небольшого количества пыли внутрь корпуса.

А вот, к примеру, Samsung Galaxy S24 Ultra имеет сертификацию IP68. Это означает возможность погружаться на глубину примерно до полутора метров в течение 30 минут.

Также в смартфон не может попасть пыль или какие-нибудь мелкие посторонние предметы, поскольку шестой стандарт означает полную пыленепроницаемость.

Нюансы влагозащиты, которые следует учитывать

Еще хочу обратить ваше внимание, что высокие стандарты IP не всегда гарантируют полную влагозащиту. К примеру, если у смартфона седьмой уровень и он выдерживает погружение на глубину, то это не означает, что также будет соответствие пятому и шестому уровням.

В некоторых устройствах перечисляется несколько стандартов – это может быть IP65 и IP68. Но обычно производители указывают эту информацию просто на всякий случай. Ведь, вероятнее всего, если девайс работает и после погружения в воду, то брызги дождя для него будут вообще мелочью.

Стандарты MIL-STD

И последнее, что я хочу сегодня обсудить – это стандарт MIL-STD. Вы наверняка видели это обозначение в ударопрочных телефонах, таких как, например, Blackview или Doogee. MIL-STD – это военный стандарт, разработанный США, и он встречается в совершенно разных отраслях и устройствах.

Если мы говорим именно о технике, такой как смартфоны, планшеты или ноутбуки, то чаще всего этим устройствам присваивается стандарт MIL-STD-810H и гораздо реже MIL-STD-461G.

Стандарт MIL-STD-810H гарантирует нормальную работоспособность аппарата при экстремальных температурах, перепадах атмосферного давления, высокой влажности, погружении в воду, а также после ударов и попадания песка и пыли. Это основные критерии, но их там гораздо больше.

Есть ли смысл покупать устройство со стандартом MIL-STD-810H для повседневного использования? Нет, поскольку вам будет неудобно таскать такого великана, и в обычных условиях эксплуатации все эти защитные фишки окажутся совершенно бесполезными.

Стандарт MIL-STD-461G еще менее популярен, поскольку он гарантирует работоспособность аппарата при электромагнитных помехах и других проблемах, связанных с излучением и сигналами. В повседневной жизни это тоже вряд ли пригодится.

Выводы

Итак, друзья, основные параметры, на которые нужно обращать внимание, если мы говорим о защите смартфона – это влагозащита и пылезащита. Все, для повседневного использования больше ничего не нужно.

Конечно, самое лучшее – это IP68, но если речь идет о бюджетном смартфоне, то хотя бы IP54. Телефоны, у которых вообще нет защиты или на минимальном уровне, нужно использовать очень осторожно.

Надеюсь, что эта информация оказалась для вас полезна. Берегите свое устройство и до встречи!