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Какой Xiaomi выбрать в 2023 году. Redmi Note 12 Pro 5G vs Poco F5 vs Poco X5 Pro

17.06.2023 21496 7

Привет, друзья. Уверены, что вы уже задавались вопросом, который Xiaomi выбрать в 2023 году. Смартфонов было представлено очень много, да и прошлогодние модели остаются актуальными. Наибольшей популярностью пользуется средний класс, поэтому мы сделали большое сравнение трех крутых телефонов – Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro.

 

На Poco F5 и Poco X5 Pro у нас выходили отдельные обзоры, так что вы уже примерно понимаете, что это за модели. Но гораздо интереснее сравнить их все вместе и определить, какой же смартфон Xiaomi все-таки выбрать в 2023 году. Устраивайтесь удобнее и приступайте к сравнению Redmi Note 12 Pro 5G vs Poco F5 vs Poco X5 Pro.

 

Сравнение Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

Что Xiaomi выбрать в 2023 году. Redmi Note 12 Pro 5G vs Poco F5 vs Poco X5 Pro

Технические характеристики

Внешний вид и материалы корпуса

Качество экрана

Производительность

Камеры

Автономность

Цена и итоги

Видеообзор

 

Технические характеристики

Параметр:

Redmi Note 12 Pro 5G

Poco F5

Poco X5 Pro

Экран:

6.7″, OLED , частота обновления 120 Гц, яркость 900 нит

6.7″, AMOLED , частота обновления 120 Гц, яркость 1000 нит

6.7″, AMOLED, частота обновления 120 Гц, яркость 900 нит

Габариты:

163 x 76 x 8 мм, вес 187

161.1 x 75 x 7.9 мм, вес 181 г

162.9 x 76 x 7.9 мм, вес 181

Материалы корпуса:

Стеклянный корпус и пластиковый каркас

Пластиковый корпус и каркас

Процессор:

6-нанометровый Mediatek Dimensity 1080

4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Память:

6/128, 8/128, 8/256, 12/256 ГБ

8/256, 12/256 ГБ

6/128, 8/256 ГБ

ОС:

Android 12 из MIUI 13

Android 13 из MIUI 14 for Poco

Android 12 из MIUI 14 for Poco

Основная камера:

50 Мп + 8 Мп + 2 Мп

64 Мп + 8 Мп + 2 Мп

108 Мп+8 Мп+2 Мп

Фронтальная камера:

16 Мп

Коммуникации:

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ИК-порт, NF, навигационные службы

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ИК-порт, NF, навигационные службы

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ИК-порт, NFC, навигационные службы

Аккумулятор:

5000 мАч, 67-ваттная зарядка

Цена:

От 12 000 грн

От 17 000 грн

От 11 500 грн

Вот такие технические параметры получаем при сравнении Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro. С первого взгляда невозможно сказать, какой телефон лучше, поскольку один, например, выигрывает в плане процессора, другой – в плане камер, и по многим параметрам модели похожи. Именно поэтому так важно детальное сравнение и опыт эксплуатации.

 

Realme redmi note 12 pro 5g﻿﻿

Внешний вид и материалы корпуса

Сначала рассмотрим дизайн. На первый взгляд может показаться, что все обозреваемые сегодня смартфоны выглядят примерно одинаково, но это только на первый взгляд. На самом деле отличия есть, и они достаточно существенные.

 

Характеристики Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Начнём с общего вида. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro максимально похожи друг на друга за счет пьедестала для камер и одинакового расположения камер. На Poco F5 камеры расположены аналогичным образом, но пьедестал отсутствует, а вокруг камер есть блестящие ободки. Выглядит такое решение дешево, поэтому Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro по первому впечатлению обыгрывают Poco F5.

 

Дизайн Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Далее обращаем внимание на материалы корпуса. У Redmi Note 12 Pro 5G – это стекло, тогда как у конкурентов – пластик. У Poco F5 задняя крышка вообще очень тонкая, и через пластик можно почувствовать все «внутренности» смартфона.

 

Материалы корпусов Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Отдавать предпочтение стеклу следует не только из-за презентабельного внешнего вида и приятных тактильных ощущений. Стеклянная задняя крышка лучше передает вибрацию, и звук из динамиков не рассеивается, как это бывает с пластиком. Поэтому здесь однозначный лидер – это Redmi Note 12 Pro 5G.

 

Сравнение дизайнов Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Также у Poco F5 закругленный корпус, который выглядит менее интересно, чем плоские грани конкурентов. Да, закругленные края более удобны в использовании, но на пике популярности сейчас все равно остаются плоские корпусы. 

 

Какой телефон выглядит лучше – Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 или Poco X5 Pro

Корпуса Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Теперь переворачиваем смартфоны и рассматриваем их переднюю панель, а точнее толщину рамок вокруг экрана. Здесь невооруженным глазом можно определить победителя в лице Poco F5. Этот телефон имеет очень тонкие рамки – даже тоньше, чем у некоторых флагманов. Это правда выглядит круто и премиально. Нельзя сказать, что у Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro рамки толстые, но Poco F5 все равно на голову выше.

 

Экран Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Качество линейного вибромотора и стереозвука у всех трех моделей одинаковое. Также они оснащены ИК-портами и аудиоджеками.

 

Качество вибромоторов Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Итак, в плане дизайна у нас два фаворита – Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5. Первый смартфон выделяется благодаря стеклянному корпусу, второй благодаря очень тонким рамкам вокруг дисплея. Здесь нужно будет индивидуально решить, что вам важнее. А вот Poco X5 Pro остается в проигрыше: у него и пластиковый корпус, и рамки не супертонкие.

 

Сравнение экранов Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

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Качество экрана

Следующий на очереди важный параметр – это дисплей. Все три смартфона получили одинаковые экраны: диагональ 6,67 дюймов, матрица AMOLED (у Redmi Note 12 Pro 5G – OLED, но это не играет роли), разрешение – 1080 x 2400 пикселей, частота обновления – 120 Гц.

 

Дисплеи Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Если глубже покопаться в настройках, можно обнаружить, что дисплей Poco F5 получше в плане яркости – 1000 нит против 900 нит у двух других смартфонов. Цветовой охват тоже больше – 68 млрд, тогда как у конкурентов – 1 млрд. Но давайте будем честны: при реальном использовании эту разницу просто невозможно заметить, поэтому и не нужно ее принимать во внимание.

 

У кого лучше экран – Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Ни у одного из смартфонов нет проблем с ШИМом. Уровень вредного мерцания находится на комфортном уровне. Со всеми измерениями можно ознакомиться на изображении ниже.

 

ШИМ Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Вживую экраны телефонов очень яркие и качественные, никаких претензий к ним нет. Единственный момент можно отметить у Poco F5 – у него какая-то блеклая цветопередача, даже если в параметрах выбрать насыщенный режим. Это не критично, но даже визуально можно легко определить недостаток контрастности. У Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro такого нет, поэтому визуально дисплеи этих устройств более насыщеные. 

 

Цветопередача Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

В общем, экраны у всех трех девайсов очень хорошие как для своей ценовой категории. Потому выбрать одного конкретного фаворита нельзя. Даже блеклая и спокойная цветопередача на Poco F5 кому-то может показаться более приятной, чем насыщенные оттенки Redmi и Poco X5 Pro. Это дело вкуса, поэтому за это не будем снимать балл с Поко Ф5.

 

Качество экранов Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Производительность

Пора рассмотреть «начинку» смартфонов. Все три аппарата относятся к среднему классу, но одна модель в плане производительности все равно уверенно вырывается вперед. А именно Poco F5, работающий под управлением мощного процессора Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

 

Производительность Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

В играх и синтетических тестах этот чип показывает результаты в несколько раз лучше, чем Dimensity 1080 и Snapdragon 778G 5G, установленные в Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro соответственно. Poco F5 демонстрирует совсем другой уровень, приближенный к флагману. И для игр – это самый лучший вариант.

 

У кого лучше процессор – Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 или Poco X5 Pro

 

Измерение троттлинга можно посмотреть на этом изображении.

 

Уровень тротлинга Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

А вот в повседневном использовании разницы практически нет. Все смартфоны работают шустро, и даже MIUI не выкидывает никаких фокусов. Все хорошо оптимизировано, и производительности Dimensity 1080 и Snapdragon 778G 5G предостаточно для комфортной эксплуатации.

 

Интерфейс Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Так что главный вопрос, который нужно задать при выборе телефона – часто ли вы будете играть на нем в требовательные игры. Если да, тогда точно стоит приобрести Poco F5. Если же вы не считаете себя заядлым геймером, тогда Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro тоже отлично подойдут.

 

Мощность Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Еще один момент связан с запасом производительности. Snapdragon 7+ Gen 2 был представлен недавно, и оставаться актуальным он будет еще долго. А вот Dimensity 1080 и Snapdragon 778G 5G могут немного растерять свою мощь уже через год-два, ведь ресурсоемкость приложений постоянно растет. Так что с прицелом на будущее лучше приобрести все-таки Poco F5.

 

Мощность Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

По модификациям памяти Poco F5 снова впереди. Базовая версия смартфона уже идет с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. В то время как у конкурентов модификации начинаются с 6/128 ГБ.

 

Операционная система Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Подводя итоги по производительности, можно сказать, что здесь побеждает Poco F5. Но это не означает, что у Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro есть какие-то проблемы с железом. Просто Поко Ф5 – реально самый лучший в своем классе, и благодаря чипу Snapdragon 7+ Gen 2 его можно даже считать «убийцей флагманов».

 

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poco f5﻿﻿

Камеры

Вот мы и добрались до камер. Проводить сравнение при естественном освещении и ночью скучно, ведь результат примерно одинаковый на всех моделях.

 

Фото на Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro днем

Фото на Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro ночью

 

Однако при съемке при искусственном освещении сразу можно определить фаворита. Ночной режим еще не включается, но недостаток освещения уже есть. И в столь сложных условиях съемки побеждает Redmi Note 12 Pro 5G.

Как фотографируют Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5 за нехваткой освещения

Пример фото на Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5 в тяжелых условиях

Как снимают Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5

Какой телефон фотографирует лучше – Redmi Note 12 Pro 5G или Poco F5

 

Все дело в сенсоре IMX 766, который гораздо больше, чем Omnivision у Poco F5. Соответственно, он захватывает и больше света. Поэтому при съемке на Redmi и шумов гораздо меньше, и цветопередача более естественная.

 

Пример фото на Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5

Пример фото на Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5

Хорошо ли фотографируют Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5

Как фотографируют Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5 при плохом освещении

 

Poco F5 занимает второе место, а Poco X5 Pro вообще отстает. Фотки при искусственном освещении у него получаются очень среднего качества.

 

Во время съемки видео у Редми Ноут 12 Про 5G широкий угол обзора, а у Поко Ф5 лучше оптическая стабилизация. Но нельзя сказать, что Redmi имеет какие-то проблемы с оптимизацией, просто Поко Ф5 справляется получше в этом плане. А Poco X5 Pro снова отстает, поскольку оптического стаба у него вообще нет.

 

Как Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5 снимают видео

 

Победителя здесь определить очень легко и это Redmi Note 12 Pro 5G. За ним следует Poco F5, а в проигрыше остается Poco X5 Pro.

 

Камеры Redmi Note 12 Pro 5G

 

Автономность

Осталось рассмотреть время автономной работы, и можно будет подводить итоги. Все три телефона получили одинаковые батареи на 5000 мАч и быструю 67-ваттную зарядку. Соответственно время восполнения заряда и время автономной работы у них не отличается. Чтобы полностью накормить аккумулятор до 100%, хватит 45-50 минут. Это не супербыстрые показатели, но вполне комфортные.

 

Автономность Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

В нашем фирменном тесте автономности три модели продержались около 10 часов, что является отличным результатом. При умеренном использовании можно рассчитывать до двух дней работы.

 

Время автономной работы Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Только у Redmi Note 12 Pro 5G есть небольшой нюанс – в фоновом режиме за ночь уходит 7-8 процентов заряда, тогда как у конкурентов – всего 2-3 процента. Но согласитесь, что это мелочи, на которые мало кто обратит внимание. Тем более что большинство пользователей ночью оставляют телефоны на зарядке, хотя это и вредит аккумулятору.

 

Быстрая зарядка Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Цена и итоги

Пора озвучить цену и подводить итоги сравнения Redmi Note 12 Pro 5G, Poco X5 Pro и Poco F5. Чтобы вам было понятнее, мы назовем цены, официально установленные в Украине. Poco F5 – самый дорогой телефон, его можно приобрести за 16 999 грн. Redmi Note 12 Pro 5G предлагается за 11 999 грн, а цена на Poco X5 Pro стартует с 11 499 грн.

 

Цена Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Все три смартфона достойные, но при выборе модели следует отталкиваться от своих потребностей. Если вы часто играете в тяжелые игрушки и вообще привыкли по максимуму нагружать телефон, то однозначно подойдет Poco F5. Это прямо отличный девайс по производительности.

 

Какой телефон лучше – Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Если в игры не играете и подбираете телефон просто для повседневного использования, то лучшим выбором станет Redmi Note 12 Pro 5G. Он всего на 500 грн дороже, чем Poco X5 Pro, но отличается более прокаченной камерой и дорогими материалами корпуса. Купить его можно здесь.

 

Подробное сравнение Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro

 

Тем, кто не занимается геймингом, нет смысла доплачивать еще 5 тысяч за Poco F5. Ведь по другим параметрам, кроме железа, этот телефон даже немного хуже, чем Redmi Note 12 Pro 5G (опять-таки основное отличие в камерах и материале корпуса).

 

Почему Redmi Note 12 Pro 5G лучше конкурентов

 

Так что самым лучшим телефоном из сегодняшней подборки по соотношению всех характеристик и цены можно считать Redmi Note 12 Pro 5G. Лучший игровой телефон – это Poco F5, а вот Poco X5 Pro в этой тройке занимает последнее место, хотя модель тоже хороша для своей цены.

 

Что лучше - Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 или Poco X5 Pro

 

Ну а если выйти за рамки ассортимента Xiaomi, то у других производителей тоже есть крутые модели в этом ценовом сегменте. Один из самых лучших смартфонов – realme GT Neo 3 стоимостью 16 000 грн, который практически не уступает Poco F5 по производительности, зато существенно превосходит его по камерам и материалам корпуса.

 

Почему стоит купить realme gt neo 3

 

Вот такие дела. Не забудьте написать в комментариях, какой телефон из сравнения больше всего понравился вам, а также смотрите видеообзор. До встречи!

 

poco x5 pro﻿﻿

Видеообзор

 
Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 17.06.2023
Комментарии
Всего комментариев: 7
 
 
Дмитро 0
Не знаю як ви зрівнювали ,бо в poco x5 pro найкраща камера з цих трех ,про відео я зовсім мовчу конкуренти нервово курять в сторінці !!
18.06.2023 20:27
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Максим 2
У редко камера 200 мегапикселей, зарядка 120 Вт, от 0 до 100% заряжается за 19 минут. Пишу этот комментарий именно с него.
17.06.2023 22:21
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Максим 0
У редми, Т9 заменил*
18.06.2023 10:41
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Алексей 1
Poco X5 GT надо ждать.
17.06.2023 21:57
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Nikky -2
Пошли эти сяёми на*Уй. Я за 4 месяца поменял два телефона.
История в том, что был у меня POCO X3, у меня его успешно украли. Ну думаю, бог с ним, как раз вышел "X4" месяц полтора назад. X3 мне нравился всем кроме корпуса, а на "Четвёрку" ещё и стекло завезли сзади, вообще кайфы. Радости после покупки не было предела... примерно месяц. Пока не увидел что уже "Х5" Скоро выходит ***ть. Шлёпают эти телефоны каждые два месяца. Ну их нахер.
17.06.2023 21:17
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Alim 1
Бл так в чем проблема это даже хорошо что так делают больше ассортимента и не надо преувеличивать дата выхода поко х3 была в 2020, х4 в 2021, а х5 только в этом году
18.06.2023 10:26
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Salam 2
GT Neo 3 150w нравится:)
17.06.2023 19:09
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Какой Xiaomi выбрать в 2023 году. Redmi Note 12 Pro 5G vs Poco F5 vs Poco X5 Pro