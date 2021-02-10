Какой Xiaomi выбрать в 2023 году. Redmi Note 12 Pro 5G vs Poco F5 vs Poco X5 Pro

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Привет, друзья. Уверены, что вы уже задавались вопросом, который Xiaomi выбрать в 2023 году. Смартфонов было представлено очень много, да и прошлогодние модели остаются актуальными. Наибольшей популярностью пользуется средний класс, поэтому мы сделали большое сравнение трех крутых телефонов – Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro.

На Poco F5 и Poco X5 Pro у нас выходили отдельные обзоры, так что вы уже примерно понимаете, что это за модели. Но гораздо интереснее сравнить их все вместе и определить, какой же смартфон Xiaomi все-таки выбрать в 2023 году. Устраивайтесь удобнее и приступайте к сравнению Redmi Note 12 Pro 5G vs Poco F5 vs Poco X5 Pro.

Что Xiaomi выбрать в 2023 году. Redmi Note 12 Pro 5G vs Poco F5 vs Poco X5 Pro

Технические характеристики

Внешний вид и материалы корпуса

Качество экрана

Производительность

Камеры

Автономность

Цена и итоги

Видеообзор

Технические характеристики

Параметр: Redmi Note 12 Pro 5G Poco F5 Poco X5 Pro Экран: 6.7″, OLED , частота обновления 120 Гц, яркость 900 нит 6.7″, AMOLED , частота обновления 120 Гц, яркость 1000 нит 6.7″, AMOLED, частота обновления 120 Гц, яркость 900 нит Габариты: 163 x 76 x 8 мм, вес 187 161.1 x 75 x 7.9 мм, вес 181 г 162.9 x 76 x 7.9 мм, вес 181 Материалы корпуса: Стеклянный корпус и пластиковый каркас Пластиковый корпус и каркас Процессор: 6-нанометровый Mediatek Dimensity 1080 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 778G 5G Память: 6/128, 8/128, 8/256, 12/256 ГБ 8/256, 12/256 ГБ 6/128, 8/256 ГБ ОС: Android 12 из MIUI 13 Android 13 из MIUI 14 for Poco Android 12 из MIUI 14 for Poco Основная камера: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп 108 Мп+8 Мп+2 Мп Фронтальная камера: 16 Мп Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ИК-порт, NF, навигационные службы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ИК-порт, NF, навигационные службы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ИК-порт, NFC, навигационные службы Аккумулятор: 5000 мАч, 67-ваттная зарядка Цена: От 12 000 грн От 17 000 грн От 11 500 грн

Вот такие технические параметры получаем при сравнении Redmi Note 12 Pro 5G, Poco F5 и Poco X5 Pro. С первого взгляда невозможно сказать, какой телефон лучше, поскольку один, например, выигрывает в плане процессора, другой – в плане камер, и по многим параметрам модели похожи. Именно поэтому так важно детальное сравнение и опыт эксплуатации.

Realme redmi note 12 pro 5g

Внешний вид и материалы корпуса

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Сначала рассмотрим дизайн. На первый взгляд может показаться, что все обозреваемые сегодня смартфоны выглядят примерно одинаково, но это только на первый взгляд. На самом деле отличия есть, и они достаточно существенные.

Начнём с общего вида. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro максимально похожи друг на друга за счет пьедестала для камер и одинакового расположения камер. На Poco F5 камеры расположены аналогичным образом, но пьедестал отсутствует, а вокруг камер есть блестящие ободки. Выглядит такое решение дешево, поэтому Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro по первому впечатлению обыгрывают Poco F5.

Далее обращаем внимание на материалы корпуса. У Redmi Note 12 Pro 5G – это стекло, тогда как у конкурентов – пластик. У Poco F5 задняя крышка вообще очень тонкая, и через пластик можно почувствовать все «внутренности» смартфона.

Отдавать предпочтение стеклу следует не только из-за презентабельного внешнего вида и приятных тактильных ощущений. Стеклянная задняя крышка лучше передает вибрацию, и звук из динамиков не рассеивается, как это бывает с пластиком. Поэтому здесь однозначный лидер – это Redmi Note 12 Pro 5G.

Также у Poco F5 закругленный корпус, который выглядит менее интересно, чем плоские грани конкурентов. Да, закругленные края более удобны в использовании, но на пике популярности сейчас все равно остаются плоские корпусы.

Теперь переворачиваем смартфоны и рассматриваем их переднюю панель, а точнее толщину рамок вокруг экрана. Здесь невооруженным глазом можно определить победителя в лице Poco F5. Этот телефон имеет очень тонкие рамки – даже тоньше, чем у некоторых флагманов. Это правда выглядит круто и премиально. Нельзя сказать, что у Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro рамки толстые, но Poco F5 все равно на голову выше.

Качество линейного вибромотора и стереозвука у всех трех моделей одинаковое. Также они оснащены ИК-портами и аудиоджеками.

Итак, в плане дизайна у нас два фаворита – Redmi Note 12 Pro 5G и Poco F5. Первый смартфон выделяется благодаря стеклянному корпусу, второй благодаря очень тонким рамкам вокруг дисплея. Здесь нужно будет индивидуально решить, что вам важнее. А вот Poco X5 Pro остается в проигрыше: у него и пластиковый корпус, и рамки не супертонкие.

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Качество экрана

Следующий на очереди важный параметр – это дисплей. Все три смартфона получили одинаковые экраны: диагональ 6,67 дюймов, матрица AMOLED (у Redmi Note 12 Pro 5G – OLED, но это не играет роли), разрешение – 1080 x 2400 пикселей, частота обновления – 120 Гц.

Если глубже покопаться в настройках, можно обнаружить, что дисплей Poco F5 получше в плане яркости – 1000 нит против 900 нит у двух других смартфонов. Цветовой охват тоже больше – 68 млрд, тогда как у конкурентов – 1 млрд. Но давайте будем честны: при реальном использовании эту разницу просто невозможно заметить, поэтому и не нужно ее принимать во внимание.

Ни у одного из смартфонов нет проблем с ШИМом. Уровень вредного мерцания находится на комфортном уровне. Со всеми измерениями можно ознакомиться на изображении ниже.

Вживую экраны телефонов очень яркие и качественные, никаких претензий к ним нет. Единственный момент можно отметить у Poco F5 – у него какая-то блеклая цветопередача, даже если в параметрах выбрать насыщенный режим. Это не критично, но даже визуально можно легко определить недостаток контрастности. У Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro такого нет, поэтому визуально дисплеи этих устройств более насыщеные.

В общем, экраны у всех трех девайсов очень хорошие как для своей ценовой категории. Потому выбрать одного конкретного фаворита нельзя. Даже блеклая и спокойная цветопередача на Poco F5 кому-то может показаться более приятной, чем насыщенные оттенки Redmi и Poco X5 Pro. Это дело вкуса, поэтому за это не будем снимать балл с Поко Ф5.

Производительность

Пора рассмотреть «начинку» смартфонов. Все три аппарата относятся к среднему классу, но одна модель в плане производительности все равно уверенно вырывается вперед. А именно Poco F5, работающий под управлением мощного процессора Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

В играх и синтетических тестах этот чип показывает результаты в несколько раз лучше, чем Dimensity 1080 и Snapdragon 778G 5G, установленные в Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro соответственно. Poco F5 демонстрирует совсем другой уровень, приближенный к флагману. И для игр – это самый лучший вариант.

Измерение троттлинга можно посмотреть на этом изображении.

А вот в повседневном использовании разницы практически нет. Все смартфоны работают шустро, и даже MIUI не выкидывает никаких фокусов. Все хорошо оптимизировано, и производительности Dimensity 1080 и Snapdragon 778G 5G предостаточно для комфортной эксплуатации.

Так что главный вопрос, который нужно задать при выборе телефона – часто ли вы будете играть на нем в требовательные игры. Если да, тогда точно стоит приобрести Poco F5. Если же вы не считаете себя заядлым геймером, тогда Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro тоже отлично подойдут.

Еще один момент связан с запасом производительности. Snapdragon 7+ Gen 2 был представлен недавно, и оставаться актуальным он будет еще долго. А вот Dimensity 1080 и Snapdragon 778G 5G могут немного растерять свою мощь уже через год-два, ведь ресурсоемкость приложений постоянно растет. Так что с прицелом на будущее лучше приобрести все-таки Poco F5.

По модификациям памяти Poco F5 снова впереди. Базовая версия смартфона уже идет с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. В то время как у конкурентов модификации начинаются с 6/128 ГБ.

Подводя итоги по производительности, можно сказать, что здесь побеждает Poco F5. Но это не означает, что у Redmi Note 12 Pro 5G и Poco X5 Pro есть какие-то проблемы с железом. Просто Поко Ф5 – реально самый лучший в своем классе, и благодаря чипу Snapdragon 7+ Gen 2 его можно даже считать «убийцей флагманов».

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poco f5

Камеры

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Вот мы и добрались до камер. Проводить сравнение при естественном освещении и ночью скучно, ведь результат примерно одинаковый на всех моделях.

Однако при съемке при искусственном освещении сразу можно определить фаворита. Ночной режим еще не включается, но недостаток освещения уже есть. И в столь сложных условиях съемки побеждает Redmi Note 12 Pro 5G.

Все дело в сенсоре IMX 766, который гораздо больше, чем Omnivision у Poco F5. Соответственно, он захватывает и больше света. Поэтому при съемке на Redmi и шумов гораздо меньше, и цветопередача более естественная.

Poco F5 занимает второе место, а Poco X5 Pro вообще отстает. Фотки при искусственном освещении у него получаются очень среднего качества.

Во время съемки видео у Редми Ноут 12 Про 5G широкий угол обзора, а у Поко Ф5 лучше оптическая стабилизация. Но нельзя сказать, что Redmi имеет какие-то проблемы с оптимизацией, просто Поко Ф5 справляется получше в этом плане. А Poco X5 Pro снова отстает, поскольку оптического стаба у него вообще нет.

Победителя здесь определить очень легко и это Redmi Note 12 Pro 5G. За ним следует Poco F5, а в проигрыше остается Poco X5 Pro.

Автономность

Осталось рассмотреть время автономной работы, и можно будет подводить итоги. Все три телефона получили одинаковые батареи на 5000 мАч и быструю 67-ваттную зарядку. Соответственно время восполнения заряда и время автономной работы у них не отличается. Чтобы полностью накормить аккумулятор до 100%, хватит 45-50 минут. Это не супербыстрые показатели, но вполне комфортные.

В нашем фирменном тесте автономности три модели продержались около 10 часов, что является отличным результатом. При умеренном использовании можно рассчитывать до двух дней работы.

Только у Redmi Note 12 Pro 5G есть небольшой нюанс – в фоновом режиме за ночь уходит 7-8 процентов заряда, тогда как у конкурентов – всего 2-3 процента. Но согласитесь, что это мелочи, на которые мало кто обратит внимание. Тем более что большинство пользователей ночью оставляют телефоны на зарядке, хотя это и вредит аккумулятору.

Цена и итоги

Пора озвучить цену и подводить итоги сравнения Redmi Note 12 Pro 5G, Poco X5 Pro и Poco F5. Чтобы вам было понятнее, мы назовем цены, официально установленные в Украине. Poco F5 – самый дорогой телефон, его можно приобрести за 16 999 грн. Redmi Note 12 Pro 5G предлагается за 11 999 грн, а цена на Poco X5 Pro стартует с 11 499 грн.

Все три смартфона достойные, но при выборе модели следует отталкиваться от своих потребностей. Если вы часто играете в тяжелые игрушки и вообще привыкли по максимуму нагружать телефон, то однозначно подойдет Poco F5. Это прямо отличный девайс по производительности.

Если в игры не играете и подбираете телефон просто для повседневного использования, то лучшим выбором станет Redmi Note 12 Pro 5G. Он всего на 500 грн дороже, чем Poco X5 Pro, но отличается более прокаченной камерой и дорогими материалами корпуса. Купить его можно здесь.

Тем, кто не занимается геймингом, нет смысла доплачивать еще 5 тысяч за Poco F5. Ведь по другим параметрам, кроме железа, этот телефон даже немного хуже, чем Redmi Note 12 Pro 5G (опять-таки основное отличие в камерах и материале корпуса).

Так что самым лучшим телефоном из сегодняшней подборки по соотношению всех характеристик и цены можно считать Redmi Note 12 Pro 5G. Лучший игровой телефон – это Poco F5, а вот Poco X5 Pro в этой тройке занимает последнее место, хотя модель тоже хороша для своей цены.

Ну а если выйти за рамки ассортимента Xiaomi, то у других производителей тоже есть крутые модели в этом ценовом сегменте. Один из самых лучших смартфонов – realme GT Neo 3 стоимостью 16 000 грн, который практически не уступает Poco F5 по производительности, зато существенно превосходит его по камерам и материалам корпуса.

Вот такие дела. Не забудьте написать в комментариях, какой телефон из сравнения больше всего понравился вам, а также смотрите видеообзор. До встречи!

poco x5 pro

Видеообзор

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