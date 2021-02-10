Баллы Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu подтверждают высокую производительность видеоядра – на 40% быстрее, чем Gen 2

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Геймерам стоит подождать Snapdragon 8 Gen 3﻿

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 будет представлен на саммите Qualcomm, который пройдет с 24 по 26 октября на Гавайях. Недавно стало известно о 3-нм и 4-нм вариантах процессора, которые, вероятно, будут называться Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8+ Gen 3. Сейчас стали известны новые результаты тестов процессора (первые были продемонстрированы ранее).



Digital Chat Station опубликовал баллы Snapdragon 8 Gen 3 в тесте AnTuTu. Согласно информации, тестовый смартфон был оснащен оперативной памятью LPDDR5T, но коммерческие модели получат только микросхемы LPDDR5X.



Общий результат Snapdragon 8 Gen 3 на 25% превышает баллы предшественника, а производительность видео у него лучше на 40%. Чип набрал 2 млн. баллов в общем тесте, 840 000 в тесте видеоядра и 440 000 в процессорном тесте.



По всей видимости, новинка мощно вырывается вперед по производительности, а конкурентам будет сложно догнать Snapdragon 8 Gen 3. Использование менее быстрой памяти, конечно, не позволит получить такой высокий результат, но телефоны обещают быть достаточно быстрыми. По неофициальным данным, с новым процессором должны выйти смартфоны Realme GT 5, Xiaomi 14 Pro, Honor Magic 6 Ultimate, Redmi K70, OnePlus 12 и Vivo X100.

Источник: TheTechOutlook