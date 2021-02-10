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Здравствуйте, друзья! Мы часто говорим в своих обзорах о смартфонах, которые еще не вышли на глобальный рынок, но приобрести их уже можно на Aliexpress. В таких случаях один из главных вопросов состоит в том, стоит ли покупать китайскую версию мобильного устройства или лучше подождать международную. Чтобы вам было легче определиться с выбором, мы подготовили отдельную статью, где расскажем обо всех отличиях китайского аппарата от глобального.

Основные отличия China Version от Global Version

Многие китайские производители после выхода китайской версии долго тянут с выпуском глобалки. А иногда некоторые модели вообще не выходят на мировой рынок. Особенно так бывает в Xiaomi, realme и OnePlus. Поэтому в статье подчеркнем именно смартфоны от данных компаний.

Отсутствие соответствующего адаптера в комплекте

В комплектации китайской версии вы не найдете блок питания, подходящий под наши розетки. Придется дополнительно покупать переходник на евровилку. К счастью, такой гаджет стоит недорого и продаются во многих технических магазинах или на Aliexpress.

Поддерживается только китайский и английский языки

Здесь все зависит от производителя. Но если говорить о телефонах Xiaomi, то в настройках вы можете выбрать только китайский или английский. Для некоторых пользователей это станет проблемой. Да, существуют специальные программы и дополнения, способные изменить язык интерфейса, но для этого необходимо проводить дополнительные операции с телефоном.

В настройках некоторых программ можно самостоятельно изменить язык и выбрать украинский или русский. Это не зависит от общих параметров системы. Если же хотите перевести весь интерфейс смартфона, придется перепрошивать его на глобальную прошивку.

Нет Google -сервисов

Большинство китайских телефонов поставляется без Google-сервисов. Опять же, их можно установить самостоятельно. Для этого существует множество способов – от простой загрузки файла apk до установки пакета GApps через кастомное рекавери. Да и сейчас есть действенные аналоги Google-сервисов, уже установленные в смартфонах.

Если же не хотите морочить голову и привыкли с коробки пользоваться Гугл-сервисами, лучше все-таки приобрести глобальную прошивку. С ней явно возникнет меньше проблем.

Установлены бесполезные китайские программы

Таким особенно грешат телефоны Xiaomi, у которых просто множество установленных программ. Проблема в том, что эти приложения не приносят пользы за пределами Китая и не все удаляются стандартным способом. Рекомендуем ознакомиться с отдельной статьей, в которой мы рассказывали о действенных методах удаления установленных программ.

Влияют ли эти программы негативно на использование смартфона? Нет, если у вас достаточно места в постоянном хранилище. Ярлыки можно просто убрать с рабочего стола, чтобы не мешали. Это не существенный минус китайских прошивок.

Телефон не работает во всех диапазонах

Здесь ситуация уже более серьезная, поскольку влияет непосредственно на использование смартфона. Китайский телефон может не поддерживать определенные частотные диапазоны 4G (например, band 20), что отрицательно скажется на качестве мобильной сети. Скорость интернета упадет, а вдали от города сигнал вообще перестанет ловить. Читайте здесь, для чего нужен band 20, и делайте выводы.

Непонятно, как обстоят дела с 5G. Скорее всего, некоторые бэнды будут отличаться в Китае и Украине. Поэтому смартфон с поддержкой 5G, купленный в Китае, может плохо работать в сети в нашей стране. Определенные проблемы возможны и при агрегации частот (технология LTE-A).

Это все теория, а вот на практике у китайских смартфонов обычно не возникает неприятностей с 4G. Для обзоров мы тестировали многие телефоны с китайской версией, и все они нормально ловили сеть. Но это еще зависит от местности и покрытия оператора, поэтому учитывайте этот пункт перед покупкой China Version.

Иногда отличаются некоторые характеристики

Производитель может выпустить версии с разными характеристиками для китайского и глобального рынка. К примеру, у смартфонов отличаются процессоры, как иногда бывает в телефонах южнокорейского бренда Samsung. А вот Xiaomi любит выпускать модели с одинаковыми параметрами, но разными названиями. Из-за этого многие путаются в ассортименте компании.

Также следует понимать, что часто смартфон продается только в Китае. Мировой версии вообще нет. И если модель вам понравилась, единственный вариант – покупать азиатскую версию. Например, именно так обстояли дела с прошлогодним топовым флагманом Xiaomi 12S Ultra. Кстати, здесь мы рассказывали, когда ожидается анонс новинки Xiaomi 13 Ultra (и да, она должна быть выпущена для европейских стран).

Разница в цене

Это, пожалуй, единственный плюс китайских версий. Они стоят гораздо дешевле глобалок. Разница может составлять до 100 долларов. Именно поэтому многие пользователи склоняются к покупке China Version. Экономия достаточно ощутима, однако вышеупомянутые минусы при желании легко устраняются.

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Можно ли комфортно пользоваться китайской версией смартфона

Подведем небольшие итоги вышесказанного. Покупка China Version – это хороший вариант, если вы хотите сэкономить, или в случае, когда понравившаяся модель не продается для глобального рынка.

Но нужно понимать все нюансы и возможные проблемы. Вы не сможете сразу после покупки девайса приступить к комфортному использованию. Потребуется приобрести переходник для адаптера, разобраться с языком интерфейса, установить сервисы Google и удалить китайский софт.

Обычно проблема решается комплексно путем перепрошивки мобильного устройства на глобальную версию. Установив глобальную оболочку на китайский аппарат, вы избавитесь от всех недостатков и будете с удовольствием пользоваться смартфоном.

Перепрошивка мобильного устройства – это серьезная процедура, неправильное проведение которой приведет к полному выходу телефона из эксплуатации. Поэтому неопытным пользователям лучше обратиться к мастеру.

Есть еще отличный вариант для людей, которые не хотят самостоятельно перепрошивать смартфон – это покупка китайской версии с уже установленной глобалкой (Global ROM). Таких версий очень много на AliExpress. Стоят они примерно как смартфон с китайской прошивкой, но работают не хуже глобалки.

А как вы относитесь к китайским версиям смартфонов? Можете без проблем приобрести такой девайс, или предпочитаете все-таки глобальные телефоны? Поделитесь своим мнением в комментариях.