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Honor Magic 6 RSR Porsche Design появится в марте! 50 Мп 1-дюймовый датчик камеры OV50K уже в пути!

16.01.2024 79 0

Все-таки будет!

Ранее Honor объявила о партнерстве с Porsche Design и компания уже успела представить один из смартфонов – Honor Magic V2 RSR Porsche Design вместе с серией Magic 6 и MagicOS 8.0. А где же Honor Magic 6 RSR Porsche Design?

 

Honor

 

Как сообщает известный нам всем информатор Digital Chat Station через Weibo , Honor Magic 6 Porsche Design будет анонсирован в марте. Для тех, кто ожидает, это действительно хорошая новость, ведь можно было подумать, что смартфон в таком дизайне не получится.

 

Ожидается, что будущий Magic 6 RSR преследует цель перевернуть представление о фотосъемке на смартфонах. Да-да, этот год будет действительно жарким в гонке по фотовозможностям!

 

Honor Magic 6 RSR

 

Одной из ключевых особенностей есть интеграция совершенно нового OV50K, 1-дюймового большого датчика от OmniVision. Этот сенсор готов установить новые стандарты с высоким динамическим диапазоном CIS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), обещающим исключительные возможности для съемки.

 

Напомним, что новенький Magic 6 RSR – не единственный смартфон, который выйдет в марте. Ожидается, что к линейке также присоединятся OPPO Find X7 Ultra со спутниковой связью и Xiaomi 14 Ultra, что создаст конкурентную среду, которой с нетерпением ждут технические энтузиасты.

 

Honor Magic 6 RSR

 

Следим за развитием событий, ведь смартфон выглядит очень перспективно, учитывая сегмент, с которым пытается конкурировать Honor.

 

Источник: sparrowsnews

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 16.01.2024
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Honor Magic 6 RSR Porsche Design появится в марте! 50 Мп 1-дюймовый датчик камеры OV50K уже в пути!