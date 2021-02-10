MediaTek представила процессор Dimensity 8300 – поддержка ИИ, быстрой памяти и подключений

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Поддержка памяти LPDDR5X 8533 Мбит/с, UFS 4.0 ﻿и чип ИИ APU 780﻿

MediaTek официально представила мобильный процессор Dimensity 8300 5G. Робин Ли, глава отдела беспроводной связи MediaTek, подчеркнул стремление серии обеспечить премиальный опыт пользователя. Dimensity 8300 может похвастаться энергосбережением и возможностями искусственного интеллекта, обещает лучший игровой опыт, работу с файлами и изображениями, мультимедийные возможности.



Созданный по 4-нм техпроцессу второго поколения TSMC на архитектуре Armv9, Dimensity 8300 имеет четыре производительных ядра Cortex-A715 и четыре энергоэффективных Cortex-A510. Эта конфигурация должна обеспечить 20% повышение производительности по сравнению с предшественником в сочетании с 30% снижением энергопотребления.

1x 3,35 ГГц Cortex A715

3x 3,2 ГГц Cortex A715

4x 2,2 ГГц Cortex A510



Графическая производительность растет благодаря интеграции 6-ядерного GPU Mali-G615, предлагающего 60% повышение производительности и 55% снижение энергопотребления.



MediaTek интегрировала в Dimensity 8300 5G чип искусственного интеллекта APU 780, который имеет поддержку генеративных моделей ИИ и с удвоенной производительностью целых чисел и операций с плавающей. Он поддерживает арифметическое ускорение Transformer и технологию квантования INT4 со смешанной точностью и обеспечивает 3,3-кратное повышение производительности ИИ до 10 млрд параметров.



Процессор поддерживает флагманскую память LPDDR5X 8533 Мбит/с, флэш-память UFS 4.0 и технологию Multi-Circular Queue (MCQ). Это означает повышение скорости памяти на 33% и рост скорости чтения/записи накопителя на 100%.



Оснащенный 14-разрядным процессором изображений HDR-ISP Imagiq 980, Dimensity 8300 улучшает вычислительную и фотографическую производительность, повышая качество. Пользователи могут снимать более четкие и более резкие видео 4K60 HDR, наслаждаясь удлиненным временем автономной работы.



Интегрированный модем 3GPP R16 5G обеспечивает лучшую скорость и устойчивость работы в сети. Dimensity 8300 оптимизирует подключение в средах со слабым сигналом, поддерживая агрегацию 3 несущих и теоретическую пиковую скорость нисходящего канала до 5,17 Гбит/с. Технология энергосбережения 5G UltraSave 3.0+ от MediaTek снижает энергопотребление связи 5G до 20%, обеспечивая длительное использование 5G.



Производительность Wi-Fi 6E улучшена благодаря поддержке полосы пропускания 160 МГц. Процессор поддерживает технологию Wi-Fi Bluetooth HyperConnect, что обеспечивает одновременное подключение к Bluetooth-гарнитурам, беспроводным ручкам и другим периферийным устройствам с меньшей задержкой.



Ожидается, что смартфоны с мобильным чипом MediaTek Dimensity 8300 5G появятся на рынке к концу 2023 года, а Redmi K70E станет первой моделью, демонстрирующей его возможности.﻿

Источник: MediaTek