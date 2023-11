Мегазнижка! Nothing Phone (2) – уникальность в твоих руках теперь с Snapdragon 8+ Gen 1 и еще лучшим дизайном всего за 19 635﻿

84

Очень стильный смартфон!

Если вы ищете необычный смартфон, то, наверное, уже знаете о Nothing Phone (2). Премьера Nothing Phone (2) состоялась через год после выхода первого телефона Nothing, и он стал отличным сиквелом, который предлагает достаточно актуальные обновления - улучшенный экран, флагманское аппаратное обеспечение, лучшие камеры и более быструю зарядку. Конечно, был расширен интерфейс Glyph UI.

Nothing Phone (2) обладает 6,7-дюймовым OLED-экраном с улучшенной LTPO-панелью, что обеспечивает динамическую частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц. Он поддерживает 10-битную глубину цвета, HDR10+, отзыв на ощупь 240 Гц и яркость до 1000 нит.

Самым заметным обновлением стал чипсет – теперь это Snapdragon 8+ Gen 1. Процессор очень мощный и обеспечивает плавную и стабильную работу.

Двойные 50-мегапиксельные камеры на задней панели похожи на те, что были на Nothing Phone (1) – широкоугольная + сверхширокоугольная.

Больший экран и корпус позволили увеличить емкость аккумулятора – теперь она составляет 4700 мАч. Проводная зарядка 45 Вт, доступная беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и обратная беспроводная зарядка мощностью 5 Вт. А также смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

Nothing Phone(2) предлагает уникальный опыт взаимодействия со смартфоном. У него отличный дизайн и ярко выраженная индивидуальность, причем не в ущерб основным функциям. На рынке однотипных аппаратов это один из немногих гаджетов, вызывающий искренние эмоции. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

Nothing Phone (2) 12/256 GB - 19 635 грн ($525.00)