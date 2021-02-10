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Привет, друзья! Мы продолжаем радовать вас подборками лучших смартфонов из разных ценовых категорий. Вы можете ознакомиться сТОПом бюджетных телефонов и ТОПом субфлагманов. Осталось рассмотреть интересные варианты из премиум сегмента. Мы подобрали шесть крутых флагманов от разных компаний, которые можно приобрести в начале 2023 года.

Примечание о стоимости мобильных устройств. Все цены актуальны на период написания статьи. Они могут отличаться в зависимости от магазина. Для максимальной экономии рекомендуем покупать аксессуары на Aliexpress.

Xiaomi 13 Pro

Открывает подборку топовый флагман от Xiaomi. Данная модель может похвастаться 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с поддержкой LTPO, разрешением 1440×3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит.

Корпус выполнен из керамики, грани алюминиевые. На передней панели наклеено стекло Gorilla Glass Victus. Имеется влагозащита по стандарту IP68. "Сердцем" Xiaomi 13 Pro выступает 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Этот чип прекрасно справляется со всеми требовательными играми без серьезного троттлинга и перегрева.

Представлен большой выбор модификаций памяти: 8/128, 8/256, 12/256 и 12/256 ГБ. Но в продаже можно отыскать не все. Телефон поставляется с Android 13 под фирменной оболочкой MIUI 14.

Тройная камера создает отличные фото как днем, так и ночью. Есть 50,3-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный телефото и ультраширик с таким же разрешением. Конечно, присутствует оптическая стабилизация, а видео можно записать в максимальном качестве 8K@24fps. Фронтальная камера на 32 Мп тоже хороша, но запись видео идет только в разрешении 1080p@30fps.

Емкость батареи Xiaomi 13 Pro составляет 4820 мАч. Есть 120-ваттная проводная зарядка, 50-ваттная беспроводная и обратная на 10 Вт. В Украине цены на смартфон стартуют от 48 000 грн. Полный обзор Xiaomi 13 Pro вы найдете по ссылке.

Компания предлагает и более скромный вариант – Xiaomi 13. Эта модель получила 6,36-дюймовый AMOLED-экран без поддержки LTPO, основную камеру с 50-мегапиксельным главным сенсором, 10-мегапиксельным телефото и 12-мегапиксельным ультрашириким и батарею на 4500 мАч. Цена на Xiaomi 13 стартует от 34 тысяч грн. Обзор размещен в отдельном материале.

OnePlus 11

Наш любимый бренд OnePlus недавно выпустил новый флагман. Здесь нас встречает 6,7-дюймовый экран LTPO3 Fluid AMOLED. Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 1300 нит, разрешение – 1440x3216 пикселей. В некоторых источниках указывается влагозащита IP64, но официально она не заявлена. На передней панели есть закаленное стекло Gorilla Glass Victus, на задней – Gorilla Glass 5. Корпус, соответственно, выполнен из стекла с алюминиевыми рамками.

Железо такое же, как у Xiaomi 13 Pro. Это самый мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Он встречается у большинства современных флагманов на Android. Из версий можно выбрать 8/128, 12/256, 16/256 или 16/512 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 13 и прошивки OxygenOS 13 в мировой версии или ColorOS 13 в китайской.

По камерам все также очень достойно: главный модуль на 50 Мп, сверхширокоугольный на 48 Мп и телевик на 32 Мп. Имеется оптическая стабилизация. Максимальное качество, в котором можно записывать видео – 8K с 24 кадрами в секунду. Фронталка на 16 Мп, и она немного хуже, чем у Xiaomi 13 Pro. Видео на нее также записываются в разрешении 1080p@30fps.

OnePlus 11 оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной 100-ваттной зарядки. А вот беспроводная зарядка отсутствует и для некоторых пользователей это может стать жирным минусом. Цена на OnePlus 11 в Украине начинается с 30 199 грн. Если этот смартфон заинтересовал, рекомендуем подробнее ознакомиться с его полным обзором.

Apple iPhone 14 Pro

Мы не часто вспоминаем телефоны от компании Apple, но, уверены, среди наших читателей есть ее поклонники. Ведь, согласитесь, не всем нравится операционная система Android. Итак, вернемся к флагманам. Сейчас из достаточно большой четырнадцатой линейки Айфонов наиболее интересная и сбалансированная модель – iPhone 14 Pro.

Данный смартфон предлагает 6,1-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с разрешением 1179x2556 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. Стеклянная задняя панель покрыта защитным стеклом Corning, как и передняя (поколение Gorilla Glass не уточняется). Имеется влагозащита по стандарту IP68.

Под капотом iPhone 14 Pro установлен фирменный 4-нанометровый процессор Apple A16 Bionic. Выбор модификаций большой, но во всех версиях предлагается всего 6 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища можно выбрать на 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфон работает под управлением операционной системы iOS 16 и уже доступно обновление до iOS 16.4.1.

Основная камера на три модуля: 48-мегапиксельный основной, 12-мегапиксельный телефото и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный. Качество снимков отличное, ведь не зря смартфоны от Apple считаются одними из самых лучших камерофонов на технологическом рынке. Записать видео можно осуществить в максимальном разрешении 4K@60fps. Фронтальная камера на 12 Мп, с возможностью записи видео тоже в 4K@60fps.

Батарея iPhone 14 Pro идет на 3200 мАч. Особых результатов здесь ждать не приходится. Рассчитывайте на день автономной работы при умеренном использовании. Поддерживаемая мощность быстрой зарядки – до 27 Вт. Это совсем немного по сравнению с конкурентами. На зарядку телефона уходит около часа, и это при маленькой емкости аккумулятора. Также поддерживается 15-ваттная беспроводная зарядка по технологии MagSafe и 7-ваттная со стандартом Qi.

Базовая версия iPhone 14 Pro на 6/128 ГБ обойдется примерно в 49 999 грн. Если этих характеристик вам недостаточно, обратите внимание на самую крутую последнюю модель от Apple – iPhone 14 Pro Max. Этот смартфон имеет 6,7-дюймовый дисплей разрешением 1290x2796 пикселей и аккумулятор емкостью 4323 мАч. За эту модель нужно будет отдать от 54 999 грн.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Возвращаемся к Android-смартфонам, и здесь мы не могли обойти стороной ярого конкурента Apple – Samsung. Южнокорейский гигант предлагает крутой флагман под названием Galaxy S23 Ultra. Параметры этого мобильного устройства правда увлекают.

Телефон может похвастаться 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X. Разрешение составляет 1440 на 3088 пикселей, частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 1750 нит. Передняя и задняя панель покрыты закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2, грани алюминиевые. Заявлена защита от воды по стандарту IP68.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 отлично справляется со всеми сложными задачами. Из модификаций на выбор предоставляется 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ.

В комплекте идет стилус, благодаря которому Samsung Galaxy S23 Ultra можно использовать как небольшой планшет. Мобильное устройство работает на базе Android 13 с фирменной One UI 5.1. Зная Samsung, можно рассчитывать на 4 года обновлений «зеленого робота».

Параметры основной камеры приятно удивляют: главный сенсор имеет огромное разрешение 200 Мп + обычный и перископный телефотообъектив по 10 Мп и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп. Для записи видео доступно качество 8K с 30fps. Фронталка на 12 Мп, видео можно записывать в 4K@/60fps.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддерживается проводная 45-ваттная зарядка, заполняющая заряд до 65% за 30 минут. Есть и беспроводная на 15 Вт со стандартом Qi и PMA, а также 4.5-ваттная реверсивная. В магазинах Galaxy S23 Ultra на 12/512 ГБ продается примерно за 57 999 грн.

Есть и более доступный вариант – Samsung Galaxy S23. Там предлагается экран 6,1 дюйм, модификации на 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ, тройная камера на 50 Мп (основной сенсор) + 10 Мп (телефото) + 12 Мп (ультраширик) и батарея с емкостью 3900 мА . Стоит такая модель от 30 000 грн за базовую версию.

Google Pixel 7 Pro

Конечно, ТОП флагманов не может обойтись без смартфона от бренда Google. И здесь следует выделить последнюю новинку – Pixel 7 Pro. Телефон имеет 6,7-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1440x3120 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит.

Дисплей и задняя стеклянная панель покрыты закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Как и у конкурентов, Pixel 7 Pro может похвастаться влагозащитой IP68.

На борту установлен фирменный процессор Google Tensor G2. Это очень мощное железо, но в синтетических тестах оно немного проигрывает Snapdragon 8 Gen 2. Выбор версий огромен: 8/128, 8/256, 12/128, 12/256 и 12/512 ГБ. Но опять же в продаже можно найти не все. Особенно учитывая, что смартфоны от Google официально не продаются в Украине.

Тройная задняя камера имеет 50-мегапиксельный главный сенсор, 48-мегапиксельное телефото и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный. Качество снимков отличное, ведь мы говорим о смартфонах Google. Видео сможете записать в максимальном разрешении 4K@/60fps. Селфи-камера имеет разрешение 10.8 Мп. Видео также записывает в 4K@/60fps.

Батарея Pixel 7 Pro уходит на 5000 мАч. Ориентируйтесь на полтора-два дня при умеренном использовании. А вот мощность зарядки небольшая – всего 23 Вт. На полное восполнение заряда уйдет около 60 минут. Есть и беспроводная зарядка с аналогичной мощностью. Неофициальные продавцы предлагают Pixel 7 Pro примерно за 40 тысяч гривен.

Huawei Mate 50 Pro

Бренд Huawei в последнее время не пользуется большой популярностью в нашей стране. Его уверенно вытесняют другие компании, но достойные модели Huawei тоже есть. Из флагманов следует обратить внимание на Mate 50 Pro. Телефон оснащен 6,74-дюймовым OLED-экраном разрешением 1212x2616 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Дисплей покрыт фирменным ударопрочным стеклом Huawei Kunlun Glass. Есть и влагозащита со степенью IP68. К недостаткам, по-видимому, следует отнести немного устаревший дизайн модели, поскольку на верхней грани есть «монобров».

На борту установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Он немного проигрывает своему преемнику – Snapdragon 8 Gen 2, но в повседневном использовании вы вряд ли заметите ощутимую разницу. Разве только нагрев и тротлинг будут немного больше. Выбор модификаций скуп: 8/256 и 8/512 ГБ. Для международного рынка Huawei Mate 50 Pro поставляется с оболочкой EMUI 13, для Китая – с HarmonyOS 3.0.

Камеры – вот в чем главное преимущество Huawei Mate 50 Pro. В рейтинге DxOMark телефон занимает почетное четвёртое место, а когда-то вообще был на вершине. И только за ним уже идет Pixel 7 Pro и другие смартфоны из сегодняшней подборки. Основной модуль имеет разрешение 50 Мп + есть перископный телефотообъектив на 64 Мп и ультраширик на 13 Мп. В лучших традициях флагманов присутствует и оптическая стабилизация. Запись видео производится в 4K@/60fps.

Фронтальная камера, несмотря на скромное разрешение 13 Мп, делает селфи отличного качества. Также вы можете записать видео на фронталку в 4K@/60fps.

С автономностью тоже все отлично. Аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает 66-ваттную проводную, 50-ваттную беспроводную и 5-ваттную реверсивную зарядку. В Украине вы не найдете Huawei Mate 50 Pro в официальной продаже, но в некоторых технологичных интернет-магазинах эта модель есть в наличии по цене от 31 999 грн.

Вот мы и ознакомились с крутыми флагманами, которые можно приобрести в 2023 году. Как всегда, ждем вашего мнения в комментариях – какая модель заинтересовала больше всего. До встречи!