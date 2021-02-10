Топ 10 новых смартфонов лета 2023: флагманы Samsung, Xiaomi, OnePlus и других брендов от 20000 грн

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Лето 2023 вывело на рынок множество интересных смартфонов. Если брать просто все достойные внимания модели, материал будет в два раза длиннее, поэтому ограничимся выбранными новинками по цене от 20000 грн. Ценовая граница условна, некоторые телефоны стоят несколько меньше – просто берем сверху.



Этот топ – не сравнение, а скорее попытка собрать вместе все самое интересное, что появилось летом, коллекция самых новых и мощных смартфонов на одной странице. Ссылки на новости и обзоры помогут разобраться с каждой моделью более подробно.

Сезон складных смартфонов

Новейшие «раскладушки» становятся более привычными и технически совершенными – но пока не дешевыми. Вроде бы Samsung обещала модели Flip FE и Fold FE, но они войдут в топ уже не в этом году.

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Чтобы формально не превысить 10 пунктов топа, рассмотрим оба новых Samsung в одном. Именно складные смартфоны Samsung можно назвать самыми прочными и качественными в этом классе. Итак, Samsung Galaxy Fold5 – едва ли не самый дорогой смартфон всех времен.



Samsung Galaxy Fold5 предлагает два экрана AMOLED 2 X 7,6” и 6,2” с частотой до 120 Гц. Он весит 253 г, что очень хорошо для фактически двух смартфонов в одном. В середине Fold5 работает процессор Snapdragon 8 Gen 2, а наружу – основная камера на 50 МП, есть поддержка Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e и NFC.

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold5 Плюсы + качественный шарнир + нет щели между экранами + влагозащита IPX8 + отличная производительность в играх + 5 лет поддержки от производителя + запись видео в 8K@30fps и 4K@60fps Минусы

- морщина на экране в разложенном состоянии - ощутимое падение производительности в тесте тротлинга - низкая мощность проводной и беспроводной зарядки - высокая цена 256 ГБ від 65300 ₴ 512 ГБ від 62400 ₴ 1 ТБ від 77999 ₴



Это единственный складной смартфон, имеющий защиту от влаги IPX8. На этот раз Samsung поработали над очень узким прозрачным видом между половинками – его почти нет. К сожалению, морщина внутри экрана никуда не делась, этого «раскладушки» явно достигнут нескоро.

Galaxy Flip5 имеет сопоставимые параметры, с учетом формфактора. Разумеется, второй дисплей здесь гораздо меньше. Этот смартфон доказал прочность своей конструкции в реальном тесте – он выдержал более 400 000 сборок в экстремальных условиях.

Складной смартфон Samsung Galaxy Flip5 Плюсы + компактность

+ качественный шарнир и отсутствие щели

+ влагозащита IPX8;

+ долгое время поддержки от производителя

+ запись видео в 4K с оптической стабилизацией на главную камеру

+ наличие беспроводной зарядки. Минусы - морщина на экране в разложенном состоянии

- сильный тротлинг

- плохая производительность в играх

- нет телефотообъектива

- низкая скорость проводной и беспроводной зарядки 256 ГБ від 36999 ₴ 512 ГБ від 39499 ₴



Xiaomi Mix Fold 3

В третьем поколении складной Xiaomi получил лучший экран, двойную батарею и усовершенствованный шарнир. В отделке корпуса Xiaomi Mix Fold 3 использован многослойный материал с керамическим волокном Dragon Scale Fiber.



Xiaomi Mix Fold 3 имеет экраны LTPO OLED+ 8,03” и AMOLED 6,56”, обновительную камеру на 50 МП с сенсором IMX800 и процессор Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт.

Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 Плюсы + Складной экран с большой диагональю + Привлекательный дизайн + Два телеобъектива, зум 5x + Мощная беспроводная зарядка + Зарядное устройство и чехол в комплекте Минусы - Значительный нагрев - Стабилизация видео иногда не работает - Вес 259 г 256 ГБ від 64 999 ₴ 512 ГБ від 793320 ₴ 1 ТБ від 88999 ₴



Motorola Razr 40 и Razr 40 Ultra



Складной Motorola Razr 40 Ultra имеет приятную внешность, а также дисплей 6,9” AMOLED с частотой обновления 165 Гц. Внешний – экран 3,6” AMOLED 144 Гц. Основная камера здесь всего 12 МП с 13 МП сверхшироугольным модулем. Селфи-камера – 32 МП. Процессор – Snapdragon 8+ Gen 1. Но… это тот самый смартфон, который проиграл тест на сгибание Samsung Galaxy Flip5. Хватит ли его прочности – решать вам.

Складной смартфон Motorola Razr 40 Ultra Плюсы + эффектная внешность + большой второй экран + дисплеи AMOLED﻿ 6,9﻿" 165 Гц﻿ и 3,6﻿" 144 Гц Минусы

- морщина на экране в разложенном состоянии - высокая цена - основная камера 12 МП и 13 МП 256 ГБ



Razr 40 – более простая «раскладушка» с совсем маленьким вторым дисплеем. Но основная камера у Motorola Razr 40 – 64 МП. В смартфоне работает процессор Snapdragon 7 Gen 1.

Складной смартфон Motorola Razr 40 Плюсы + компактность + экран 6,9" LTPO AMOLED﻿ 144 Гц. + камера 64 МП Минусы

- морщина на экране в разложенном состоянии - небольшой второй дисплей - высокая цена 128 ГБ 8/256 ГБ 12/256 ГБ

Один экран

Vivo X90s



Флагманы vivo X90 вышли еще в прошлом году, модель vivo X90s похожа на предшественников, но оснащена мощным процессором MediaTek Dimensity 9200+. Смартфон получила необычный дизайн. Из интересного в нем – камера на 50 МП с оптической стабилизацией, дисплей AMOLED и аккумулятор на 4810 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

Смартфон Vivo X90s ﻿ Плюсы + один из самых быстрых процессоров + защита от воды и пыли (IP64) + качественная камера 50 МП + Wi-Fi 7 + батарея 4810 мАч 120 Вт Минусы

- нет автофокуса на телеобъективе - нет слота расширения памяти 256 ГБ / 8 ГБ 256 ГБ / 12 ГБ 512 ГБ

OnePlus Nord 3



Смартфон оснащен дисплеем AMOLED 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 9000 5G. Главная особенность OnePlus Nord 3 – флагманская камера 50 МП с датчиком Sony IMX890 – едва ли не самый лучший вариант на сегодня. Приятно дополняет комплект батарея на 5000 мАч в сочетании с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Смартфон OnePlus Nord 3 Плюсы + переключатель звука + сверхтонкие рамки экрана + качественная камера + DC Dimming + умеренная цена для младшего флагмана Минусы

- ограниченный объем накопителя - плохая стабилизация видео - плохая стабилизация видео - плохая стабилизация видео 128 ГБ від 21500 ₴ 256 ГБ / 8 ГБ від 23503 ₴

Nothing Phone (2)



Красавец с оригинальным дизайном (хотя кому как). Nothing Phone (2) имеет флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и продвинутые камеры. Это 50 МП основной сенсор IMX890, 50 МП сверхширокоугольный Samsung JN1 и 32 МП селфи IMX 615.

Asus Zenfone 10



Asus Zenfone 10 обладает всеми прелестями современного флагмана: дисплей Super AMOLED 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, 50 МП основная камера, поддержка Wi-Fi 7. На борту – чистый Android.



Но у Zenfone 10 относительно небольшой аккумулятор 4300 мАч с зарядкой всего 30 Вт, а дизайн нравится далеко не всем. Кроме того, цена от $699 делает Zenfone 10 настоящим оверпрайсом. Так или иначе, смартфон заслуживает внимания.

Смартфон Asus Zenfone 10 Плюсы + защита IP68 + длительное время автономной работы + качественные динамики + качественная стабилизация фото + беспроводная зарядка Минусы

- отсутствие защитной пленки - малая максимальная яркость дисплея ﻿﻿ 256 ГБ від 33305 ₴ 512 ГБ від 42499 ₴

Redmi K60 Ultra

Наверняка смартфон выйдет на мировом рынке как Xiapmi 13T или 13T Pro – уже есть фото и видео такого аппарата. Redmi K60 Ultra получил 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопитель, а также SoC MediaTek Dimensity 9200 Plus. Камера смартфона работает на 50 МП Sony IMX800. Телефон получает питание от батареи 5000 мАч, быстро заряжаемой мощностью 120 Вт.

Смартфон Redmi K60 Ultra Плюсы + процессор Dimensity 9200+ + до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X﻿, до 1 ТБ UFS 4.0 + экран AMOLED﻿ 144 Гц + DC Dimming + Дополнительный чип управления дисплеем X7 + Частота сенсорного слоя до 480 Гц Минусы

- нет телемакрообъектива - отсутствует слот microSD 256 ГБ від 19999 ₴ 512 ГБ від 24999 ₴ 1 ТБ від 24999 ₴



OnePlus Ace 2 Pro



Настоящий хит этого сезона, благодаря отличным характеристикам и хорошей цене. Вероятно, OnePlus Ace 2 Pro будет известен в мире как OnePlus 11t. Смартфон имеет OLED-дисплей с частотой 120 Гц, батарею 5000 мАч, поддерживающую зарядку 150 Вт, камеру 50 МП с сенсором Sony IMX890, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и LPDDR5x. Все это выглядит очень привлекательно с ценой от $410.

Смартфон OnePlus Ace 2 Pro ﻿ Плюсы + незаметный ШИМ (2160 Гц) + Sony IMX890 с 50 Мп + процессор Snapdragon 8 Gen 2 + 24 ГБ ОЗУ LPDDR5x + Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 + выгодная цена Минусы

- вес свыше 200 г - отсутствует беспроводная зарядка 256 ГБ від 18999 ₴ 512 ГБ от 21999 ₴ 1 ТБ



Глобальный Xiaomi 13 Ultra



Флагман Xiaomi – не совсем новинка, но официальный выход «европейца» обрадует многих. О Xiaomi 13 Ultra уже давно все сказано и написано, отметим лишь, что это актуальный топовый Xiaomi с оригинальным дизайном и одной из лучших камер.