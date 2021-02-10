Топ 10 новых смартфонов лета 2023: флагманы Samsung, Xiaomi, OnePlus и других брендов от 20000 грн
Лето 2023 вывело на рынок множество интересных смартфонов. Если брать просто все достойные внимания модели, материал будет в два раза длиннее, поэтому ограничимся выбранными новинками по цене от 20000 грн. Ценовая граница условна, некоторые телефоны стоят несколько меньше – просто берем сверху.
Этот топ – не сравнение, а скорее попытка собрать вместе все самое интересное, что появилось летом, коллекция самых новых и мощных смартфонов на одной странице. Ссылки на новости и обзоры помогут разобраться с каждой моделью более подробно.
Сезон складных смартфонов
Новейшие «раскладушки» становятся более привычными и технически совершенными – но пока не дешевыми. Вроде бы Samsung обещала модели Flip FE и Fold FE, но они войдут в топ уже не в этом году.
Чтобы формально не превысить 10 пунктов топа, рассмотрим оба новых Samsung в одном. Именно складные смартфоны Samsung можно назвать самыми прочными и качественными в этом классе. Итак, Samsung Galaxy Fold5 – едва ли не самый дорогой смартфон всех времен.
Samsung Galaxy Fold5 предлагает два экрана AMOLED 2 X 7,6” и 6,2” с частотой до 120 Гц. Он весит 253 г, что очень хорошо для фактически двух смартфонов в одном. В середине Fold5 работает процессор Snapdragon 8 Gen 2, а наружу – основная камера на 50 МП, есть поддержка Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e и NFC.
Плюсы + качественный шарнир + нет щели между экранами + влагозащита IPX8 + отличная производительность в играх + 5 лет поддержки от производителя + запись видео в 8K@30fps и 4K@60fps Минусы - ощутимое падение производительности в тесте тротлинга - низкая мощность проводной и беспроводной зарядки - высокая цена
- морщина на экране в разложенном состоянии
Плюсы
+ качественный шарнир
+ нет щели между экранами
+ влагозащита IPX8
+ отличная производительность в играх
+ 5 лет поддержки от производителя
+ запись видео в 8K@30fps и 4K@60fps
Минусы
- ощутимое падение производительности в тесте тротлинга
- низкая мощность проводной и беспроводной зарядки
- высокая цена
Это единственный складной смартфон, имеющий защиту от влаги IPX8. На этот раз Samsung поработали над очень узким прозрачным видом между половинками – его почти нет. К сожалению, морщина внутри экрана никуда не делась, этого «раскладушки» явно достигнут нескоро.
Galaxy Flip5 имеет сопоставимые параметры, с учетом формфактора. Разумеется, второй дисплей здесь гораздо меньше. Этот смартфон доказал прочность своей конструкции в реальном тесте – он выдержал более 400 000 сборок в экстремальных условиях.
Плюсы + компактность Минусы - морщина на экране в разложенном состоянии
+ качественный шарнир и отсутствие щели
+ влагозащита IPX8;
+ долгое время поддержки от производителя
+ запись видео в 4K с оптической стабилизацией на главную камеру
+ наличие беспроводной зарядки.
- сильный тротлинг
- плохая производительность в играх
- нет телефотообъектива
- низкая скорость проводной и беспроводной зарядки
Плюсы
+ компактность
Минусы
- морщина на экране в разложенном состоянии
Xiaomi Mix Fold 3
В третьем поколении складной Xiaomi получил лучший экран, двойную батарею и усовершенствованный шарнир. В отделке корпуса Xiaomi Mix Fold 3 использован многослойный материал с керамическим волокном Dragon Scale Fiber.
Xiaomi Mix Fold 3 имеет экраны LTPO OLED+ 8,03” и AMOLED 6,56”, обновительную камеру на 50 МП с сенсором IMX800 и процессор Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт.
Плюсы
+ Складной экран с большой диагональю
+ Привлекательный дизайн
+ Два телеобъектива, зум 5x
+ Мощная беспроводная зарядка
+ Зарядное устройство и чехол в комплекте
Минусы
- Значительный нагрев
- Стабилизация видео иногда не работает
- Вес 259 г
Motorola Razr 40 и Razr 40 Ultra
Складной Motorola Razr 40 Ultra имеет приятную внешность, а также дисплей 6,9” AMOLED с частотой обновления 165 Гц. Внешний – экран 3,6” AMOLED 144 Гц. Основная камера здесь всего 12 МП с 13 МП сверхшироугольным модулем. Селфи-камера – 32 МП. Процессор – Snapdragon 8+ Gen 1. Но… это тот самый смартфон, который проиграл тест на сгибание Samsung Galaxy Flip5. Хватит ли его прочности – решать вам.
Плюсы + эффектная внешность + большой второй экран + дисплеи AMOLED 6,9" 165 Гц и 3,6" 144 Гц Минусы - высокая цена - основная камера 12 МП и 13 МП
- морщина на экране в разложенном состоянии
Плюсы
+ эффектная внешность
+ большой второй экран
+ дисплеи AMOLED 6,9" 165 Гц и 3,6" 144 Гц
Минусы
- высокая цена
- основная камера 12 МП и 13 МП
Razr 40 – более простая «раскладушка» с совсем маленьким вторым дисплеем. Но основная камера у Motorola Razr 40 – 64 МП. В смартфоне работает процессор Snapdragon 7 Gen 1.
Один экран
Vivo X90s
Флагманы vivo X90 вышли еще в прошлом году, модель vivo X90s похожа на предшественников, но оснащена мощным процессором MediaTek Dimensity 9200+. Смартфон получила необычный дизайн. Из интересного в нем – камера на 50 МП с оптической стабилизацией, дисплей AMOLED и аккумулятор на 4810 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.
Плюсы
+ один из самых быстрых процессоров
+ защита от воды и пыли (IP64)
+ качественная камера 50 МП
+ Wi-Fi 7
+ батарея 4810 мАч 120 Вт
Минусы
- нет автофокуса на телеобъективе
- нет слота расширения памяти
OnePlus Nord 3
Смартфон оснащен дисплеем AMOLED 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 9000 5G. Главная особенность OnePlus Nord 3 – флагманская камера 50 МП с датчиком Sony IMX890 – едва ли не самый лучший вариант на сегодня. Приятно дополняет комплект батарея на 5000 мАч в сочетании с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Плюсы + переключатель звука + сверхтонкие рамки экрана + качественная камера + DC Dimming + умеренная цена для младшего флагмана Минусы - плохая стабилизация видео
- ограниченный объем накопителя
Плюсы
+ переключатель звука
+ сверхтонкие рамки экрана
+ качественная камера
+ DC Dimming
+ умеренная цена для младшего флагмана
Минусы
- плохая стабилизация видео
Nothing Phone (2)
Красавец с оригинальным дизайном (хотя кому как). Nothing Phone (2) имеет флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и продвинутые камеры. Это 50 МП основной сенсор IMX890, 50 МП сверхширокоугольный Samsung JN1 и 32 МП селфи IMX 615.
Asus Zenfone 10
Asus Zenfone 10 обладает всеми прелестями современного флагмана: дисплей Super AMOLED 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, 50 МП основная камера, поддержка Wi-Fi 7. На борту – чистый Android.
Но у Zenfone 10 относительно небольшой аккумулятор 4300 мАч с зарядкой всего 30 Вт, а дизайн нравится далеко не всем. Кроме того, цена от $699 делает Zenfone 10 настоящим оверпрайсом. Так или иначе, смартфон заслуживает внимания.
Плюсы + защита IP68 + длительное время автономной работы + качественные динамики + качественная стабилизация фото + беспроводная зарядка Минусы - малая максимальная яркость дисплея
- отсутствие защитной пленки
Плюсы
+ защита IP68
+ длительное время автономной работы
+ качественные динамики
+ качественная стабилизация фото
+ беспроводная зарядка
Минусы
- малая максимальная яркость дисплея
Redmi K60 Ultra
Наверняка смартфон выйдет на мировом рынке как Xiapmi 13T или 13T Pro – уже есть фото и видео такого аппарата. Redmi K60 Ultra получил 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопитель, а также SoC MediaTek Dimensity 9200 Plus. Камера смартфона работает на 50 МП Sony IMX800. Телефон получает питание от батареи 5000 мАч, быстро заряжаемой мощностью 120 Вт.
Плюсы + процессор Dimensity 9200+ + до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ UFS 4.0 + экран AMOLED 144 Гц + DC Dimming + Дополнительный чип управления дисплеем X7 + Частота сенсорного слоя до 480 Гц Минусы - отсутствует слот microSD
- нет телемакрообъектива
Плюсы
+ процессор Dimensity 9200+
+ до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ UFS 4.0
+ экран AMOLED 144 Гц
+ DC Dimming
+ Дополнительный чип управления дисплеем X7
+ Частота сенсорного слоя до 480 Гц
Минусы
- отсутствует слот microSD
OnePlus Ace 2 Pro
Настоящий хит этого сезона, благодаря отличным характеристикам и хорошей цене. Вероятно, OnePlus Ace 2 Pro будет известен в мире как OnePlus 11t. Смартфон имеет OLED-дисплей с частотой 120 Гц, батарею 5000 мАч, поддерживающую зарядку 150 Вт, камеру 50 МП с сенсором Sony IMX890, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и LPDDR5x. Все это выглядит очень привлекательно с ценой от $410.
Плюсы + незаметный ШИМ (2160 Гц) + Sony IMX890 с 50 Мп + процессор Snapdragon 8 Gen 2 + 24 ГБ ОЗУ LPDDR5x + Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 + выгодная цена Минусы - отсутствует беспроводная зарядка
- вес свыше 200 г
Плюсы
+ незаметный ШИМ (2160 Гц)
+ Sony IMX890 с 50 Мп
+ процессор Snapdragon 8 Gen 2
+ 24 ГБ ОЗУ LPDDR5x
+ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
+ выгодная цена
Минусы
- отсутствует беспроводная зарядка
Глобальный Xiaomi 13 Ultra
Флагман Xiaomi – не совсем новинка, но официальный выход «европейца» обрадует многих. О Xiaomi 13 Ultra уже давно все сказано и написано, отметим лишь, что это актуальный топовый Xiaomi с оригинальным дизайном и одной из лучших камер.
Плюсы + AMOLED-экран с пиковой яркостью 2600 нит Минусы - большие габариты и вес
+ нет проблем с ШИМом
+ влагозащита IP68
+ алюминиевый каркас
+ нет сильного тротлинга
+ прекрасные модули основной камеры
+ высокое качество видеозаписи на заднюю камеру
+ идеальная работа датчика приближения
+ 50-ваттная беспроводная зарядка
- телефон неудобно лежит в руке
- смартфон относительно быстро разряжается
- высокая цена
https://andro-news.com/ru/news/oglyad-xiaomi-13-ultra-mayzhe-idealniy-kamerofon-z-nyuansom.html Обзор Xiaomi 13 Ultra - почти идеальный камерофон с нюансом(Адм. панель)
Плюсы
+ AMOLED-экран с пиковой яркостью 2600 нит
Минусы
- большие габариты и вес