Motorola выложила список своих смартфонов, которые получат Android 11

Motorola уже подготовила список устройств, на которые в скором времени начнет прилетать Android 11.

Motorola объявила список всех своих устройств, которые получат свежую версию Android 11. Также компания вкратце рассказала, какие новые функции стоит ожидать с приходом новой версии прошивки.

Надо сказать, список смартфонов довольно длинный, но, к сожалению, не обошлось без одной загвоздки.

Полный список устройств выглядит так: Motorola Razr 5g, Motorola Razr 2019, Motorola Edge, Motorola Edge+, Motorola One 5G, Motorola One Action, Motorola One Fusion, Motorola One Fusion+, Motorola One Hyper, Motorola One Vision, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto G Fast, Moto G Power, Moto G Pro, Moto G Stylus, Moto G9, Moto G9 Play, Moto G9 Plus, Moto G9 Power, Moto G8, Moto G8 Power и Lenovo K12 Note. Последний «затесался» в списке из-за очевидной связи Motorola с Lenovo.

На сайте Motorola указано, что пользователи смартфонов Moto должны ожидать таких функций, как чатов в виде пузырей, упрощенное управление громкостью и настройками устройства, а также улучшенные настройки конфиденциальности. Также мы уже знаем, что Motorola должна добавить Desktop Mode – режим рабочего стола, похожий на то, что Samsung предлагают со своим DeX.

Motorola пообещала выпустить Android 11 в течение ближайших месяцев. К сожалению, точных дат на данный момент нет. Более того, Motorola сразу предупредила, что текущие планы компании могут всегда измениться. Той самой загвоздкой является факт того, что, по слухам, подавляющее количество устройств компании будет обновлено только на Android 11 – далее поддержка ограничится минорными патчами безопасности.



