Привет, друзья! На сегодняшнем обзоре у нас новенький Nothing Phone 1, который недавно вышел в Европе. Уверены, что название этого смартфона вам ни о чем не говорит, поскольку Nothing – это новый бренд и, соответственно, Фон 1 является первым смартфоном от данной фирмы. Не будем загружать вас длительной предысторией и только скажем, что фирма Nothing создана Карлом Пеем. Да-да, это основатель всеми любимой и популярной компании OnePlus.

Но под брендом Ванплас выходят преимущественно флагманы по выгодной цене, тогда как Nothing будет ориентироваться на сегмент доступных субфлагманов. Noting Phone 1 позиционируется как стильный младший флагман с особенностями и фишками. Давайте выясним, правда ли этот смартфон такой крутой и интересный.

Обзор Nothing Phone 1 – стильный европеец с нюансами

Диагональ дисплея: 6,55″ Матрица: OLED Разрешение экрана: 1080х2400 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 1200 нит, распознавание 1 миллиарда цветов, плотность пикселей – 402 ppi, поддержка формата HDR10+ Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель и алюминиевые грани + светодиодные вставки Цвета: Белый (White), черный (Black) Защита: Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5 на передней и задней панели; защита от пыли и влаги по стандарту IP53 Процессор: 6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G Количество ядер: Одно ядро Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2,5 ГГц + три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.4 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц Графический ускоритель: Adreno 642L Варианты памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ Операционная система: Android 12 с фирменной прошивкой Nothing OS 1.1.0 Основная камера: Главный модуль: сенсор Sony IMX766, разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, фазовый автофокус (PDAF), оптическая стабилизация изображения (OIS); Ультраширокоугольный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/2.76", размер пикселя 0.64µm, угол обзора 114˚, автофокусировка (AF); Запись видео: 4K@30fps, 1080p@30/60fps; Дополнительно: gyro-EIS (стабилизация при помощи акселерометра), функции HDR и live HDR, светодиодная вспышка Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5, размер матрицы 1/3.1", размер пикселя 1.0µm, запись видео в разрешении 1080p@30fps Звук: Стерео Коммуникационные технологии: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC Поддержка сетей: LTE-A, 2G, 3G, 4G, 5G Емкость аккумулятора: 4500 мАч Быстрая зарядка: Проводная 33-ваттная зарядка, беспроводная 15-ваттная, реверсивная 5 ваттная зарядка Цена: От 472 евро

По характеристикам все практически идеально: AMOLED-экран высокого качества, отсутствие пластика в материалах корпуса, влаго-и пылезащита, флагманские камеры и даже беспроводная зарядка.

Единственный момент – настораживает процессор Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, который относится к субфлагманскому уровню. Но ведь никто и не называл Nothing Phone 1 полноценным флагманским устройством. Примерно за 500 евро мы получаем младший флагман с очень интересным дизайном и сбалансированными характеристиками. Погнали разбираться более подробно.

Комплектация

Начнем не с самого приятного – а именно с комплекта поставки, который получился очень скудным. Nothing Phone 1 приходит в небольшой квадратной коробке. По внешнему виду она сильно отличается от упаковок других брендов. Смотрится привлекательно, но чертовски неудобно открывается: нужно потянуть за бумажную ленточку с правой стороны, убрать отсоединившуюся часть коробки, а потом просто вытащить телефон и дополнительный пенальчик.

В этом маленьком пенале и находятся все комплектующие элементы: кабель USB Type-C, прозрачная скрепка для извлечения SIM-лотка и никому не нужная документация. Блок питания, фирменный чехол и защитное стекло нужно приобретать отдельно. Напоминает политику Apple, что довольно печально. Ведь почти все китайские бренды стараются по максимуму комплектовать свои мобильные устройства.

Мы начали с печальной ноты и сразу нашли минус новинки. Но не расстраивайтесь, дальше Nothing Phone 1 будет радовать.

Дизайн и материалы

Первая мысль, пришедшая в голову, когда берешь Nothing в руки – это же iPhone 13 Pro Max! Сходство с топовой моделью от Айфона сразу бросается в глаза – одинаковые габариты, толщина рамок, плоские грани. Выглядит новинка стильно и строго. Больше всего внимания привлекает прозрачная задняя панель. Мы можем разглядеть внутренние детали, микросхемы и даже круг беспроводной зарядки, отдаленно напоминающий логотип Apple.

Каркас смартфона алюминиевый, за что отдельный лайк производителю. Ведь у младших флагманов, выпущенных китайскими фирмами, чаще всего пластиковые грани. До презентации корпус смартфона вызывал споры и недоумения: многие считали, что это обычный прозрачный пластик. Но мы можем с уверенностью сказать, что это настоящее стекло.

Более того, передняя и задняя панель Nothing покрыты закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое защищает от царапин и трещин. В общем, к материалам, из которых выполнен Nothing Phone 1, не придерешься. Все солидно, надежно и по-взрослому.

И, конечно же, еще одна фишка заключается в светодиодах, расположенных на задней панели. По умолчанию они деактивированы, но легко включаются в настройках телефона. Лампочки могут мигать в такт выбранной мелодии, а еще сообщать о входящих звонках и уведомлениях. Во время зарядки светодиод тоже горит. Смотрится оригинально, но некоторых такая броская индикация может раздражать.

Вернемся ненадолго к скучным техническим характеристикам. Габариты Nothing Phone 1 составляют 159,2 x 75,8 x 8,3 мм при весе 193,5 граммов. Телефон ни в коем случае не компактный: он широкий и довольно громоздкий. Карта памяти не поддерживается, можно установить только nano-SIM.

Зато присутствует защита от влаги и пыли по стандарту IP53. Погружать устройство в воду, разумеется, нельзя, но небольшие брызги вреда не нанесут. Мобильное устройство предлагается только в двух цветах – черном и белом. Такие классические расцветки соответствуют концепту модели.

Блок основной камеры выглядит очень минималистично и просто, поскольку Nothing получил всего два модуля, подробнее о которых расскажем чуть позже. Рамки симметричные, но назвать их супер узкими нельзя – сенсорная рабочая область занимает 85.8% от всей передней панели.

По разъемам все стандартно: на левой грани расположены кнопки регулировки громкости, на правой – клавиша питания. Внизу находится разъем USB Type-C и динамик. Аудио порта нет, поэтому придется довольствоваться беспроводными наушниками или покупать переходник.

Экран

Диагональ дисплея Nothing Phone 1 составляет 6,55 дюймов. Матрица AMOLED с разрешением Full HD+ выдает сочную и контрастную картинку. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, но этим уже никого не удивишь в 2022 году. Пиковая яркость достигает 1200 нит, благодаря чему даже в солнечную погоду вы будете отлично видеть всю информацию с дисплея.

Разумеется, присутствует и режим Always on Display. Никаких претензий к экрану Nothing нет – цвета яркие, насыщенные, цветопередача правильная. Защитная пленка уже наклеена на экране.

С пресловутым ШИМом тоже все хорошо благодаря функции DC Dimming, которая работает довольно исправно. Ниже вы можете ознакомиться с процентом вредного мерцания. Слева указана яркость, справа – ШИМ.

100% – 3%;

75% – 4%;

50% – 5%;

35% – 7%;

25% – 10%

15% – 16%;

0% – 10%.

Напомним, что только уровень ШИМа выше 20% может вызывать усталость и раздражение глаз и головную боль. Показатели до 20% являются абсолютно безопасными и безвредными для пользователя. Единственный момент – нельзя самостоятельно активировать или деактивировать DC Dimming в настройках. Функция включена по умолчанию.

Сканер отпечатков пальцев у Nothing Phone 1 расположен под экраном. Для разблокировки достаточно приложить палец к нижней части дисплея. Отклик молниеносный, никаких задержек и лагов в работе сканера замечено не было. Это все, что мы хотели сказать об экране. Движемся дальше.

Процессор, память и ОС

На борту Nothing Phone 1 установлен чип Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Это субфлагманский процессор, который можно встретить и в более бюджетных моделях за 250-300 долларов. Тогда как новинка от Nothing стоит почти 500 евро. Да-да, цена почти флагманская, чего не скажешь о железе.

Ядер, соответственно, восемь, и максимальная тактовая частота достигает 2.5 ГГц. Компанию процессору составляет графический ускоритель Adreno 642L.

Уверены, что вам не очень интересно читать скучные технические характеристики. Гораздо интереснее узнать, как ведет себя телефон при реальном использовании, правда ведь? И здесь только положительные впечатления. Фирменная оболочка Nothing OS 1.1.0 под управлением Android 12 обеспечивает стабильную работу мобильного устройства. Все летает, никаких глюков, подвисаний и мелких лагов.

Картину дополняет 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. В повседневном использовании вы не ощутите нехватку флагманского железа, поскольку Snapdragon 778G+ 5G отлично справляется со всеми задачами.

Как же обстоят дела с требовательными играми, спросите вы. Здесь тоже все отлично. Можно спокойно играть на ультравысоких настройках графики и не переживать за возможные подвисания и лаги. Более того, вы не столкнетесь с таким бешенным нагревом, который встречается в топовых чипах. Например, при игре в Genshin Impact средняя частота кадров составила 45.7 FPS, а температура достигла максимальной отметки в 47°C.

Троттлинг, разумеется, есть: примерно после получаса игры производительность падает на 40%. Плохой ли это показатель? Нет, особенно для сублагманского процессора. Не забываем, что Nothing Phone 1 ни в коем случае не позиционируется как игровой смартфон, поэтому небольшие огрехи в этой области простить можно. Да и вряд ли вы ощутите дискомфорт во время игр. Согласитесь, что ситуация гораздо более печальная, когда смартфон с флагманским железом греется как печка и ужасно троттлит.

Напоследок пару слов и модификациях: Nothing Phone 1 можно приобрести в версиях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Тип постоянной памяти – UFS 3.1.

Фирменный интерфейс и поддержка от производителя

Как мы уже отмечали выше, новый смартфон работает на базе фирменной оболочки Nothing OS. Впечатления от нее исключительно положительные. По интерфейсу и настройкам все максимально напоминает чистый Андроид. Нет лишней кастомизации и каких-то замысловатых функций. Самое главное преимущество – стабильная работа, как и у популярной прошивки OxygenOS.

Все еще не уверены, стоит ли обращать внимание на Nothing Phone 1? Подкинем вам еще одну причину присмотреться к данной модели. Производитель заявляет, что в течение 3 лет смартфон гарантированно будет получать новые версии Android. Значит, Андроид 13, 14 и 15 точно придет на Nothing. Это отличная новость, ведь китайцы таким преимуществом похвастаться не могут.

Максимальное время поддержки для китайских смартфонов составляет не более 2 лет. Потом придется покупать новое мобильное устройство, чтобы получить свеженький Андроид. А с Nothing вы будете целых 3 года получать актуальную сборку Android + еще 1-2 года патчей безопасности.

Основная и фронтальная камера

Главная камера Nothing Phone 1 состоит из двух модулей – главного 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766 с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией изображения и ультраширокого, тоже на 50 Мп с углом обзора 114˚.

Радует, что производитель не стал добавлять кучу бесполезных модулей, как сейчас модно. Два флагманских сенсора вполне достаточно для качественных фото и видео. Снимки на основную камеру получаются яркими, качественными и детализированными. Все как у флагманов.

Чтобы было немного интереснее, мы сравнили фото с Nothing Phone 1, OnePlus Ace и iPhone 13. При дневном освещении разницы между Nothing и OnePlus практически нет, а вот Айфон 13 немного выигрывает в плане детализации и цветопередачи. Ночью схожесть больше именно с iPhone 13.

Отдельного внимания заслуживает ультраширокий объектив, создающий качественные фото профессионального уровня. С помощью автофокусировки можно делать великолепные макроснимки. OnePlus Ace в этом плане проигрывает.

На Nothing Phone 1 нельзя самостоятельно выбрать какой-то параметр камеры, например, активировать HDR или включить ночной режим. Опять же, это очень напоминает Айфоны. Система самостоятельно определяет нужные настройки. В результате может немного страдать динамический диапазон.

Видео на Nothing Phone 1 записываются в максимальном качестве 4K@30fps. 60 кадров в секунду недоступны из-за субфлагманского процессора. Оптическая стабилизация позволяет записывать плавные видеоролики неплохого качества. Конечно же, это не уровень Айфона, но результат все равно лучше, чем на OnePlus Ace, где видео получаются чересчур засвеченными и неестественными.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера Nothing делает нормальные селфи при хорошем освещении. В трудных условиях результат посредственный – не хватает детализации, а цветопередача неестественная. Видео записываются в качестве 1080p@30fps. Опять же, результат неплохой, но на уровне китайских младших флагманов. iPhone 13 справляется с записью видеороликов намного лучше.

Коммуникации и звук

Пройдемся по коммуникационным технологиям. Nothing Phone 1 получил все современные стандарты беспроводных сетей: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, A-GPS и другие навигационные службы. Поддерживается сеть 5G, которая скоро может стать актуальной для многих стран. Есть и модуль NFC для бесконтактных оплат.

Производитель заявляет о стереозвуке, но полноценного второго динамика нет. Его роль выполняет обычный разговорный динамик. Звучание неплохое, в меру громкое, с едва заметными басами. Опять же, на уровне младших флагманов. Зато вибромотор точно порадует пользователей, которые обращают внимание на качество вибрации.

Аккумулятор и быстрая зарядка

Nothing Phone 1 оснащен батареей на 4500 мАч. Это стандартная и привычная емкость аккумулятора, которая встречается даже во многих флагманах. Можно смело утверждать, что заряда хватит на день активного использования, после чего потребуется подпитка. Процесс восполнения заряда намного облегчает технология быстрой зарядки. Проводная зарядка с мощностью 33 Вт накормит аккумулятор до 50% всего за 30 минут. До 100% телефон будет заряжаться всего 70 минут.

Новинка также получила беспроводную зарядку, что выделяет ее среди других младших флагманов. Ни один китайский субфлагман не поддерживает данную технологию. Мощность беспроводной зарядки составляет всего 15 Вт.

Зато есть реверсивная зарядка: достаточно положить на корпус смартфона наушники, смарт-часы или другой мелкий гаджет, чтобы начался процесс восполнения заряда. Согласитесь, что это очень удобно и быстро.

Цена и доступность на рынке

Nothing Phone 1 ориентирован на европейские страны. Печально, что в Украине напрямую он продаваться не будет. Итак, рассмотрим европейский прайс:

Минимальная версия на 8/128 ГБ обойдется в 472 евро.

Модификацию на 8/256 ГБ можно приобрести за 503€.

За топовый вариант 12/256 ГБ нужно отдать 553€.

Сюда же можно приплюсовать доставку, которая выйдет в 5-10 евро. Но большинство европейских интернет-магазинов предлагают бесплатную доставку дорогих товаров. Вот так обстоят дела в Европе.

Теоретически заказать Nothing Phone 1 в Украину возможно, но для этого придется воспользоваться услугами сторонних поставщиков. Доставка влетит в копеечку. Со всеми перевозками, пошлинами и налогами стоимость базовой версии составит около 600 евро. Есть ли смысл платить такие деньги за субфлагман – большой вопрос.

Выводы

Nothing Phone 1 получился довольно интересным и нестандартным. Это сбалансированный смартфон, в котором соблюдены все важные характеристики и детали. В китайских младших флагманах упор обычно делается на мощный процессор: производитель добавляет топовое железо в пластиковый корпус. В итоге мы получаем крутую производительность, но дизайн телефона и материалы оставляют желать лучшего.

У Nothing подход совсем другой: процессор не флагманского уровня, зато устройство выполнено из металла и стекла, присутствует защита от влаги и пыли, есть беспроводная зарядка. Мобильное устройство выглядит дорого и стильно, его приятно держать в руках. Добавим сюда еще интересные светодиоды на задней панели, которые точно будут привлекать внимание окружающих.

Nothing Phone 1 смело можно назвать Айфоном под управлением Андроид. Телефон летает, интерфейс прошивки интуитивно понятный и простой. Не забываем и об обещанных 3 годах поддержки. В общем, при первом обзоре новинка показала себя только с лучшей стороны. В ближайшее время также выйдет видеоролик с опытом эксплуатации.

Если вы находитесь в Европе, мы смело можем рекомендовать Nothing Phone 1 к покупке. В Украине же новинка обойдется довольно дорого – за такую цену можно купить полноценный китайский флагман или поддержанный iPhone. Чтобы вам было легче принять решение о возможной покупке, мы подготовили перечень преимуществ и недостатков Nothing Phone 1.

Плюсы:

яркий и качественный OLED-экран;

низкий уровень ШИМа;

стеклянный корпус с металлическим корпусом;

защита передней и задней панели закаленным стеклом Gorilla Glass 5;

интересные светодиоды на корпусе, уведомляющие о звонках и оповещениях;

поддержка сети 5G;

умеренный нагрев в играх и достаточный fps;

8 или 12 ГБ оперативной памяти;

крутой ультраширокий объектив с автофокусом;

главный сенсор Sony IMX766;

стабильная работа прошивки;

поддержка от производителя на протяжении 3 лет;

беспроводная и реверсивная зарядка;

великолепный вибромотор.

Минусы:

скудная комплектация;

громоздкие габариты;

субфлагманский процессор;

средняя фронтальная камера;

нет второго полноценного стереодинамика;

слегка завышенная цена.

Обязательно посмотрите наш видеообзор, а также оставляйте свое мнение о новинке в комментариях. До встречи!