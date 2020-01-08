Huami на CES 2020: смарт-часы Amazfit T-Rex, беспроводные наушники Amazfit PowerBuds и Amazfit ZenBuds

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Компания Huami, которая неизменно ассоциируется с носимой электроникой для Xiaomi, приехала на выставку CES 2020, чтобы показать свои новинки. Среди дебютантов оказались смарт-часы из новой линейки T-Rex, а также парочка беспроводных наушников PowerBuds и ZenBuds.

Amazfit T-Rex

Оценили умные часы Amazfit T-Rex в $140 и ориентированы они на мужчин, отдых или работа которых связана с экстремальными и неблагоприятными условиями. Выглядит они соответствующе: массивный и брутальный герметичный корпус.

В активе гаджета 1,3-дюймовый AMOLED-экран разрешением 360х360 точек с функцией Always on Display и аккумулятор емкостью 390 мАч, который должен обеспечить до 20 дней работы в обычном режиме. Оснастили смарт-часы GPS-приемником, адаптером Bluetooth 5.0, датчиком пульса и есть поддержка 14 спортивных тренировок, а также можно мониторить качество сна.

Совместимы Amazfit T-Rex со смартфонами на базе iOS 10 и выше, Android 5 и выше. Корпус смарт-часов защищен по военному стандарту MIL-STD-810G, и они переживут погружение в воду на глубину до 50 метров. Старт продаж новинки намечен на конец января 2020 года.

Amazfit PowerBuds

Это наушники погружного типа, фишкой которых стал датчик сердечного ритма, извещающий о частоте сердечных сокращений в режиме реального времени. Каждый наушник весит 6 грамм и внутри установлена композитная диафрагма, отвечающая за качество звучания. Управление сенсорное и посредством него можно управлять треками, принимать звонки и вызывать голосового помощника Google Assistant.

Имеется технология шумоподавления ENC и два микрофона. Автономность гарнитуры на одном заряде составляет 8 часов, а посредством кейса продолжительность работы можно увеличить до 24 часов. Доступны PowerBuds будут в трех цветах: черном, белом и желтом. Старт продаж запланирован на февраль и оценили гарнитуру в $100.

Amazfit ZenBuds

Эти наушники позиционируются как инструмент для снятия стресса, и они помогут хорошо выспаться. В их арсенале функция Smart Interference, «создающая правильную обстановку, и она генерирует звуки, которые успокаивают». Гарнитура способна распознать, когда пользователь уснул и прекращает воспроизведение музыки. Одной зарядки хватает, чтобы обеспечить 12 часов автономной работы. За счет зарядного кейса продолжительность работы можно увеличить на 7 часов. Когда и по какой цене ZenBuds появятся в продаже, не сообщается.

Источник: xataka