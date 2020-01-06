Игровой Nubia Red Magic 5G получит Snapdragon 865 и тройную камеру

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В этом году мы увидим немало флагманов с Snapdragon 865 на борту. Положила «глаз» на этот топовый чип и компания Nubia, которая вот уже пару лет в числе тех, кто развивает нишу игровых смартфонов. А в этом году она еще и решила совместить игровые возможности мобильника с поддержкой сетей пятого поколения.









Так, компания не скрывает того, что готовит к анонсу модель Nubia Red Magic 5G. Ее глава подтвердил, что новинка удостоится новейшего флагманского процессора от Qualcomm, а еще он опубликовал фото, созданное на камеру неизвестного смартфона. Но водяной знак в нижнем левом углу указывает на то, что это аппарат семейства Red Magic и он обладает тройной камерой. Именно этот факт позволил предположить, что снимок сделан на камеру Nubia Red Magic 5G.





Напомним, что премьера Snapdragon 865 состоялась в начале декабря прошлого года и на данный момент на роль пионеров с новым чипом под капотом претендуют флагманы семейства Samsung Galaxy S11 (Galaxy S20), чья премьера пройдет 11 февраля.





Флагманская однокристальная система Qualcomm обладает 8 процессорными ядрами Kryo 585 с пиковой частотой 2,84 ГГц, графическим чипом Adreno 650, нейронным движком AI Engine 5, есть поддержка до 16 Гб оперативной памяти, Bluetooth 5.1, Dolby Vision, быстрой зарядки Quick Charge 4+ и камер до 200 Мп.





Среди новшеств стоит отметить запись видео 4K и 8К, динамическое освещение игр, распознавание и перевод голоса в реальном времени. Чтобы смартфон смог работать в 5G-сетях производителям необходимо докупить внешний модем Snapdragon X55.





Источник: phone.cnmo.com



