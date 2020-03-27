Изображение OnePlus 8 от известного инсайдера

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Сейчас главный инфоповод — распространение коронавируса. Но пандемия пандемией, а смартфоны продолжают анонсировать. В следующем месяце нам предстоит познакомиться с линейкой OnePlus 8, и глава компании пообещал на следующей неделе внести ясность с датой премьеры новинок. Известный инсайдер @OnLeaks предлагает взглянуть на то, каким будет OnePlus 8.





Если OnePlus 7T выделялся из толпы своим круглым блоком основной камеры, то в случае с OnePlus компания возвращается к классике — вертикальному выступу на задней панели, который предлагал OnePlus 7.





Савку сделали на три датчика изображения, где главный на 48-мегапикселей. По слухам, в помощь ему дадут широкоугольный сенсор на 16 Мп и 2 Мп камеру макрокамеру. На «спинке» устройства красуется обновленный логотип компании.





На передней панели расположился дисплей с изогнутыми кромками и в верхнем левом углу пристроилась фронтальная камера. Инсайдеры говорят о том, что предпочтение отдано 6,55-дюймовому дисплею разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц или 120 Гц.









По слухам, OnePlus 8 оснастили чипом Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб, батарейкой на 4300 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Ожидается, что беспроводная зарядка станет достоянием только Pro-версии.

Источник: phonearena







