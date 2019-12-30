Japan Display ведет переговоры с Sharp и Apple о продаже завода

566

Japan Display испытывает серьезные финансовые проблемы, а всему виной Apple, которая начала отказываться от использования в своих смартфонах жидкокристаллических дисплеев JDI, переводя их на OLED‑панели.





Попытки заручиться финансовой поддержкой со стороны китайской инвестиционной компании Harvest Group не дали ожидаемого результата, и китайцы отказались инвестировать в Japan Display.





Ожидалось, что финансовую помощь партнеру окажет Apple, но теперь говорят о том, что речь идет не просто о субсидировании JDI, а о продаже самого завода. Так, издание Nikkei сообщило о том, что Japan Display ведет переговоры с Sharp и Apple о продаже фабрики по производству LCD-дисплеев.





И это один из крупнейших заводов в структуре JDI. В его строительство вложила свои деньги и Apple, речь идет об инвестициях в размере 170 млрд иен. Именно эта фабрика должна была производить LCD‑панели для iPhone. Начиная с июля, производство на этой фабрике приостановлено и компания ищет потенциальных инвесторов.





Со своей стороны, Sharp подтвердила, что она получила предложение прикупить завод JDI. На данный момент решение о возможности заключения сделки не принято. Sharp оценивает перспективность и целесообразность такого приобретений.





Источник: asia.nikkei.com







