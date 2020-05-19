7 способов Как Подключить Телефон к Телевизору. Инструкция

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Как Подключить Телефон к Телевизору





Содержание:





OTG+MHL

Miracast

Chromecast

Беспроводной адаптер

Android TV

Smart TV

Wi-Fi Direct и DNLA

В один прекрасный момент может получиться так, что вам понадобится (или просто захочется) вывести фото или видео с телефона на большой экран.









Причины для этого могут быть любые: может, вам захочется показать друзьям фото с отпуска на большом экране, а может посмотреть фильм или застримить игру.





Чтобы вам не пришлось блуждать по интернету в поисках мануалов, мы подготовили для вас короткую инструкцию по видам и способам подключения смартфона к телевизору.

Подключение телефона к телевизору при помощи OTG+MHL





Самый простой и очевидный вариант – это проводное подключение с использованием соответствующего адаптера.









С одной стороны – да, в эру беспроводных технологий подключение по проводу – это вообще прошлый век и неясно зачем в доме столько проводов. С другой – именно этот способ передаёт изображение напрямую с телефона без каких-либо задержек, поэтому в некоторых ситуациях он самый уместный. К тому же, использование адаптера OTG+MHL позволяет подключить к смартфону клавиатуру, мышку или джойстик и превратить телефон в полноценную игровую приставку или компьютер, а сам смартфон использовать как системный блок.

Как подключить телефон к телевизору при помощи Miracast





Технология Miracast – это, по сути, беспроводной аналог HDMI-кабеля, передающий всё, происходящее на экране смартфона или компьютера на подключенный телевизор. Эдакое беспроводное дублирование экрана.









На Android-смартфоне эта функция находится или в настройках, в разделе подключений – «Трансляция», или в шторке, где она может называться по-другому, например Screen Mirroring, Mirror Share, Smart View или как-нибудь ещё. У iPhone есть аналог: AirPlay. По сути, то же самое, так что искать «костыли» не придётся.









Всё бы хорошо, но у Miracast есть пара не очень удобных особенностей. Во-первых, это действительно полное дублирование экрана, то есть если вы блокируете телефон – экран телевизора тоже гаснет. А во-вторых нет никакой многозадачности: на большом экране происходит именно то, что и на смартфоне, а значит запустить фильм и под него посидеть в соцсетях или поиграть, например, не получится.





Подключение к телевизору при помощи Chromecast





Сразу стоит уточнить: устройство Google Chromecast – это лишь одно из устройств, поддерживающее одноимённую технологию.





Точно так же её поддерживают и многие телефоны, от Google Pixel и Samsung до Xiaomi и Huawei, а также всяких ноу-нейм китайцев третьего эшелона. А также немалое количество телевизоров, что, пожалуй, важнее.









Если в вашей Wi-Fi-сети есть телевизор с поддержкой Chromecast, тогда на смартфоне в окне плеера появится специальный значок, предлагающий передать трансляцию видео на телевизор.









После передачи со смартфоном можно делать что угодно: хоть игру запустить, хоть на АлиЭкспрессе новые наушники поискать, хоть вообще отложить его в сторону, так как по сути смартфон просто передаст телевизору ссылку на видео и будет отображать элементы управления, а тот уже будет воспроизводить файл по указанной ссылке.





К тому же Chromecast поддерживает Google-ассистента, так что можно не искать видео вручную, а отправить заниматься этим голосового помощника.





Кстати, через Chromecast можно передать видео на телевизор и с ноутбука, а ноут тогда вообще можно убрать: телевизор получил ссылку и открыл видео напрямую с сайта, так что посредничество ноутбука уже, в принципе, и не нужно.









И ещё один приятный момент: технология Chromecast по умолчанию поддерживает работу в режиме Miracast, то есть можно передать телевизору ссылку на интересующий сериал, а можно перейти в режим дублирования экрана и полистать те же фотки на большом экране.

Беспроводной адаптер





Для тех, чьи телевизоры не поддерживают Wi-Fi, но кто не хочет «привязывать» смартфон к телевизору лишними проводами, тоже есть вариант. Он подразумевает некоторые траты, но это всё равно дешевле, чем покупать новый телевизор с поддержкой Wi-Fi и вышеупомянутых технологий.





Речь идёт о беспроводном адаптере, том же Google Chromecast за плюс-минус 30 долларов или вообще китайском AnyCast за десятку баксов. Подключаете устройство в HDMI-разъём – и вот ваш надёжный старичок умеет подключаться к Wi-Fi и работать с тем самым хромкастом и миракастом.









Единственный минус такого решения в том, что бюджетные адаптеры не умеют передавать разрешение в разрешении выше FullHD, так что если хочется посмотреть каких-нибудь «Мстителей» в 4К – придётся раскошелиться на адаптер, поддерживающий Chromecast Ultra, а это совсем другие деньги. Да и смысла в этом нет, благодаря существованию следующего способа.

Android TV

Эта система предустановлена на большинстве современных телевизоров, а для более старых моделей можно приобрести TV-Box типа Xiaomi Mi Box: стоит относительно недорого, а функциональность отличная. И Chromecast, и Miracast, и любой другой «каст» из плеймаркета, ну и плюс независимая операционная система. А та же Xiaomi Mi Box S поддерживает технологию Chromecast Ultra, позволяющую транслировать видео в 4К, а стоит она при этом всего 50 долларов. Сама приставка подключается «по проводу», а вот связь с внешним миром уже беспроводная, по Wi-Fi.

В каком-то смысле это аналог беспроводного адаптера, но с более обширными возможностями, не ограниченными передачей информации со смартфона.

Smart TV

Ещё одна технология, которая есть у многих современных телевизоров – это Smart TV. Беда в том, что Smart TV синхронизируется со смартфоном только через YouTube, так что запустить киношку с какого-нибудь стороннего сайта через телефон не получится.

Зато подключается всё очень просто. Устанавливаем приложение YouTube, в его настройках выбираем пункт «Подключение вручную», запускаем YouTube на телефоне и там выбираем пункт настроек «Смотреть на телевизоре». При первичном подключении на экране появится цифровой код, который нужно будет ввести на смартфоне – вводим его и превращаем смартфон в удобный пульт для YouTube на телевизоре.

Это, конечно, не совсем то же, что предыдущие варианты, да и работает только с одним приложением, но в некоторых ситуациях очень удобно.

Wi-Fi Direct и DLNA

Напоследок поговорим об устаревших технологиях подключения, которые кому-то ещё могут пригодиться.

Например, стандарт DNLA позволит вывести изображения, музыку и некоторые форматы видео на телевизор с поддержкой Wi-Fi. Мало кто скачивает фильмы на телефон, чтобы потом вывести их на телевизор, но видео с прогулки посмотреть на большом экране – почему бы и нет?

Ещё один вариант – это Wi-Fi Direct или же Wi-Fi Peer-to-Peer, позволяющий подключать смартфон к телевизору по Wi-Fi, минуя роутер. Но скорость такого подключения довольно низкая, так что полезность такого подключения именно в данном формате весьма сомнительна. Тем не менее такая технология есть, и не сказать о ней нельзя – вдруг пригодится.