Каким будет чип Snapdragon 875

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Snapdragon 865 — это мощь и самый лучший чип, который могут на сегодня заиметь флагманы из лагеря Android. Правда, его высокая цена может привести к тому, что ряд компаний откажутся от его установки в своих устройствах. Впрочем, сама Qualcomm уверена, что Snapdragon 865 стал очередным бестселлером и еще в начале года говорила о том, что готовится около 70 устройств с этим чипом на борту.

Тем временем чипмейкер уже во всю работает над новым воплощением концепции «идеальной мобильной платформы». Речь идет о SoC Snapdragon 875, которую должны представить в декабре нынешнего года. Тем временем инсайдерам удалось разузнать кое-какие подробности о нем.

Сообщается, что Snapdragon 875 станет первым чипом компании, созданным с применением норм 5-нанометрового техпроцесса и его кодовое имя SM8350. Переход на рельсы 5-нм техпроцесса означает улучшение в плане энергоэффективности. Уже по традиции в паре с SoC будет идти 5G-модем Snapdragon X60. Но нет полной ясности будет ли модуль связи встроенным или же его нужно будет докупать отдельно.

По слухам, чип получит процессорные ядра Kryo 685, которые вновь будут тюнингованными версиями ядер от ARM. Обещают видеоускоритель Adreno 660, чип безопасности SPU250, движок для обработки изображений Spectra 580, поддержку Wi-Fi 6 и оперативной памяти LPDDR5, аудиокодеков Aqstic WCD9380 и WCD9385.

Есть предсказания, что производится Snapdragon 875 будет на площадях TSMC.

Источник: 91mobiles