Министерство внутренних дел США ввело ограничения на использование китайских дронов

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Еще в октябре прошлого года Министерство внутренних дел США заявило о том, что оно приостанавливает эксплуатацию своего парка беспилотных летательных аппаратов, насчитывающего более 800 дронов. В качестве главной причины для такого шага была названа угроза безопасности и наличие опасений в шпионаже со стороны Китая.

Это был очередной удар США по Китаю в рамках торговой войны. Ведь в парке беспилотников немало тех, которые изготовлены крупнейшей в отрасли компанией по производству самоуправляемых и пилотируемых аппаратов — DJI.

29 января Министерство внутренних дел США издало приказ о создании своего парка летательных аппаратов для проведения операций при возникновении чрезвычайных ситуаций. Ведомство указывает, что «беспилотники важны для проведения поисково-спасательных операций и при выполнении задач по пожаротушению, но необходимо, чтобы используемая для этих целей технология не ставила под угрозу национальную безопасность».

По словам министра внутренних дел Дэвида Бернхардта, «информация, собранная беспилотниками может быть потенциально полезной для иностранных ведомств, организаций и правительств».

В итоге принято решение «приземлить» дроны, изготовленные в Китае или с использованием китайских компонентов, если они на данный момент не участвуют в операциях по тушению лесных пожаров, поиску и спасению людей, ликвидации стихийных бедствий. Срок действия санкций не оговорен.

Компания DJI уже прокомментировала действия чиновников США, заявив, что разочарована тем, что страна происхождения технологий стала играть главенствующую роль. Со своей стороны, она против политически мотивированных ограничений, которые маскируются под видом обеспечения кибербезопасности.

DJI требует от политиков и заинтересованных сторон отрасли разработать четкие стандарты, которые дадут производителям беспилотников уверенность, что их продукты будут оценивать с точки зрения производительности, надежности и безопасности независимо от страны происхождения.

Источник: dpreview.com