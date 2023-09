Неудачное обновление: бета-версия One UI 6 откладывается для Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5

158

Что-то с обновлением в этом году не удалось...

После долгих ожиданий до сих пор бета-версия UI 6 не пришла на новинки Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5. Напомним Galaxy S23, Galaxy А34 и А35 и Galaxy S22 получили бету раньше. Samsung сообщила, что бета-версия One UI 6 выйдет где-нибудь в октябре.

One UI 6 доставляет много приятных небольших изменений в версию Android 14 от Samsung. Одно из этих изменений – переработанный дизайн быстрой панели, являющийся желаемым изменением для многих пользователей. Выпадающее меню упрощено и имеет более удобный для навигации интерфейс, который выглядит лучше, чем у Android 13.

Бета-версия One UI 6 стала одним из самых проблемных обновлений, которые мы видели от Samsung. То, что было запланировано сначала, было отложено после нескольких фальстартов. В конце концов, One UI 6 в бета-версии стала доступна для серии Galaxy S23, а несколько бюджетных устройств последовали ее примеру. Многие ожидали, что Fold and Flip 5 получит приглашение вскоре после линейки S23, но этого не произошло. В самом деле, было мало упоминаний о серии устройств Fold and Flip в связи с новой ОС – до сих пор.

Сообщения сообщества на официальном форуме Samsung указывает на то, что компания собирается отложить начало бета-тестирования Z Fold 5 и Z Flip 5 in One UI 6 (через NingSP на X). Согласно сообщению, Fold и Flip должны были увидеть One UI 6 beta 1 где-то в сентябре, хотя, по всей видимости, этого так и не произошло. Развертывание запланировано на октябрь, хотя подробностей пока немного.

Samsung отмечает, что "нужно было еще немного поработать над стабилизацией программного обеспечения" – вполне уважительная причина задержки. Важно также отметить, что в посте не уточняется, о каких именно версиях Fold или Flip идет речь. Легко предположить, что новые новинки линейки получат бета-версию первыми, хотя это может быть неточно.

Источник: 9to5google